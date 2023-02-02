Где смотреть Фламенго – Аль-Хилаль, во сколько прямая трансляция матча, Клубный чемпионат мира 7 февраля
Во вторник, 7 февраля, сыграют Фламенго и Аль-Хилаль в рамках Клубного Чемпионата Мира по футболу 2023.
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- Игра пройдет на стадионе «стад де Танжер».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фламенго – Аль-Хилаль
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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