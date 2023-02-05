Лапочкин об оборудовании для определения офсайда из Китая: «Качество может отличаться. Могут быть трудности с интеграцией новых технологий»

оценил соглашение между РФС и Rigour Tech о сотрудничестве в области VOL.

Virtual Offside Lines (VOL) – виртуальная система определения офсайдных линий. Китайская компания будет предоставлять оборудование и лицензии для нее.

«Качество, конечно, может отличаться. Европейская система Hawk Eye используется на чемпионате мире и в Лиге чемпионов, а азиатская технология нам пока неизвестна. Но мне кажется, что в РФС отнеслись к этому серьезно и провели все необходимые тесты и проверки китайской системы.

Линии очень сильно помогают судьям решать спорные моменты, которых стало в современном футболе намного больше, чем раньше. На глазок никому не удобно судить, поэтому будем надеяться, что китайская система будет хотя бы не хуже европейской.

Первое время могут быть трудности с интеграцией новых азиатских технологий, но для российского футбола важно иметь систему ВАР. Если Hawk Eye нам больше не продают, то будем сотрудничать с китайцами. Посмотрим, как все будет развиваться», — сказал экс-арбитр ФИФА.