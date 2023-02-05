Лапочкин об оборудовании для определения офсайда из Китая: «Качество может отличаться. Могут быть трудности с интеграцией новых технологий»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин видеоповторы Футбол

Сергей Лапочкин оценил соглашение между РФС и Rigour Tech о сотрудничестве в области VOL.

Virtual Offside Lines (VOL) – виртуальная система определения офсайдных линий. Китайская компания будет предоставлять оборудование и лицензии для нее.

«Качество, конечно, может отличаться. Европейская система Hawk Eye используется на чемпионате мире и в Лиге чемпионов, а азиатская технология нам пока неизвестна. Но мне кажется, что в РФС отнеслись к этому серьезно и провели все необходимые тесты и проверки китайской системы.

Линии очень сильно помогают судьям решать спорные моменты, которых стало в современном футболе намного больше, чем раньше. На глазок никому не удобно судить, поэтому будем надеяться, что китайская система будет хотя бы не хуже европейской.

Первое время могут быть трудности с интеграцией новых азиатских технологий, но для российского футбола важно иметь систему ВАР. Если Hawk Eye нам больше не продают, то будем сотрудничать с китайцами. Посмотрим, как все будет развиваться», — сказал экс-арбитр ФИФА.

11 комментариев

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МЯСО УРАЛА
Abibas?
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Мосгорсуд
Ответ Dmitriy6354
Главное чтобы уровень судейства не упал. А так технологии может и отличаются, но везде китайцы делают.
А куда ещё падать уровню в РПЛ?))
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Мосгорсуд
Это как понять? В Китае другие правила футбола?))
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Сергей Сойко
Трудности могут быть только в голове у Лапочкина, а грамотный программист разберется на раз-два.
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Ответ Абдулов Алексей
Это они уже себе соломку что ли подкладывают, чтоб оправдать очередные дебильные решения?
любое введение от рфс имеет нюансы для отдельных клубов, кому-то можно бить по лицу в штрафной и ничего, крови нет, нет пенальти, а кому-то от земли мяч в руку прилетает и пенальти...судите сами..
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нарисовать прямую линию не могут, дожили...
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Peter Parker
Да, вот так ты пишешь вместе с корешем книгу-манифест «Япония, которая может сказать «нет»». А потом твои «потомки» присоединяются к американским санкциям.
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Геннадий Тимченко
Ответ Абдулов Алексей
Это они уже себе соломку что ли подкладывают, чтоб оправдать очередные дебильные решения?
а они смогут разобраться с инструкцией на китайском языке или китайцы будут обслуживать ВАР❓🤔
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Абдулов Алексей
Это они уже себе соломку что ли подкладывают, чтоб оправдать очередные дебильные решения?
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Кино Музыка
Дело идет к судейству роботов.
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Dmitriy6354
Главное чтобы уровень судейства не упал. А так технологии может и отличаются, но везде китайцы делают.
+5
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