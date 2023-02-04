Фердинанд о поражении «Арсенала»: «Команду ждет настоящая психологическая проверка. В таких матчах хочется, чтобы себя проявляли звезды»

оценил шансы «Арсенала» выиграть после поражения от « » (0:1).

«Мы все это время верили, что « » может стать чемпионом, я называл его фаворитом. Я все еще считаю его фаворитом, но теперь команде предстоит пройти настоящую психологическую проверку. Как она справится с этим препятствием? Это станет для нее уроком.

Думаю, «Арсенал» часто сталкивается с соперниками, действующими низким блоком, но другие команды не показывали такой агрессии, не могли настолько близко подобраться к воротам «Арсенала».

В такие моменты хочется, чтобы себя проявили звездные игроки, которые способны преодолеть сопротивление системы», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.