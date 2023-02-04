Фердинанд о поражении «Арсенала»: «Команду ждет настоящая психологическая проверка. В таких матчах хочется, чтобы себя проявляли звезды»

Теги Рио Фердинанд Эвертон премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Рио Фердинанд оценил шансы «Арсенала» выиграть АПЛ после поражения от «Эвертона» (0:1).

«Мы все это время верили, что «Арсенал» может стать чемпионом, я называл его фаворитом. Я все еще считаю его фаворитом, но теперь команде предстоит пройти настоящую психологическую проверку. Как она справится с этим препятствием? Это станет для нее уроком.

Думаю, «Арсенал» часто сталкивается с соперниками, действующими низким блоком, но другие команды не показывали такой агрессии, не могли настолько близко подобраться к воротам «Арсенала».

В такие моменты хочется, чтобы себя проявили звездные игроки, которые способны преодолеть сопротивление системы», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

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2 комментария

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Ivchev
Ответ Rio de Janeiro
У этого Арсенала нет звёзд с соответствующими лидерскими качествами.Есть топы типо Сака но в целом это не чемпионская команда и даже если каким-то чудом выиграет это будет восприниматься как прыжок выше головы
С позиции начала сезона, да. Сейчас нет.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio de Janeiro
У этого Арсенала нет звёзд с соответствующими лидерскими качествами.Есть топы типо Сака но в целом это не чемпионская команда и даже если каким-то чудом выиграет это будет восприниматься как прыжок выше головы
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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