Артета о прессинге «Эвертона»: «Иногда «Арсенал» не очень хорошо оборонялся, чтобы доминировать»

Теги Эвертон Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета после поражения от «Эвертона» (0:1) высказался о прессинге.

– Ваша команда страдает от прессинга?

– Нет, я так не думаю, в этом сезоне мы уже провели много таких матчей. Но надо отдать им должное. Это то, что они тренируют каждый день (вероятно, речь об «Эвертоне» и их прессинге – Sports.ru).

Нужно очень хорошо обороняться, чтобы взять себя в руки и заслужить право играть. В какие-то моменты нам это удавалось, в другие мы делали это недостаточно хорошо, чтобы доминировать в игре, – сказал тренер «Арсенала».

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6 комментариев

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!!!Bata!!!
Доминант Артета, в своем доминантном режиме)
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Виталий Желтоусов
У всех бывают спады - так закаляются чемпионы.
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xbfy7wncvc
Ответ Paulint
Будем считать эти три очка жертвоприношением в пользу чемпионства! Верим, доминируем, артетим!
Что ты несёшь?
+4
-9
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Komron Rahimov
Доминировать. Теперь все в порядке!
+1
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Paulint
Будем считать эти три очка жертвоприношением в пользу чемпионства! Верим, доминируем, артетим!
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-3
+10
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simplehumble
Дааа мы ждали этого слова. Артета сам себе не изменяет. Доминирует✊✊✊
0
-5
-5
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