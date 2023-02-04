Артета о прессинге «Эвертона»: «Иногда «Арсенал» не очень хорошо оборонялся, чтобы доминировать»

после поражения от « » (0:1) высказался о прессинге.

– Ваша команда страдает от прессинга?

– Нет, я так не думаю, в этом сезоне мы уже провели много таких матчей. Но надо отдать им должное. Это то, что они тренируют каждый день (вероятно, речь об «Эвертоне» и их прессинге – Sports.ru).

Нужно очень хорошо обороняться, чтобы взять себя в руки и заслужить право играть. В какие-то моменты нам это удавалось, в другие мы делали это недостаточно хорошо, чтобы доминировать в игре, – сказал тренер « ».