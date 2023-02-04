Дайч о победе на «Арсеналом»: «Это дает «Эвертону» фундамент для движения вперед. Игроки приложили максимум усилий»

Теги Эвертон премьер-лига Англия Арсенал Шон Дайч Футбол

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч подвел итоги матча с «Арсеналом».

«Эвертон» обыграл «Арсенал» в 22-м туре АПЛ (1:0). Единственный гол забил защитник «ирисок» Джеймс Тарковски.

«Все благодаря игрокам, для меня они – центральный элемент. Они многое вынесли на этой неделе. Минимальное требование – максимум усилий, и сегодня мы это увидели.

Они находились в положении, которое было неприятно для всех. Я все еще верю, что мы можем улучшить нашу игру. Я рад за Джеймса Тарковски. Получаю огромное удовольствие от развития его карьеры.

[Победа] дает нам фундамент для движения вперед. Мы многое успели сделать на этой неделе. Добиться победы в матче с командой, занимающей первое место в лиге...

Нам удалось успокоить игру. Я хочу, чтобы они поняли основы игры», – заявил главный тренер «Эвертона» в интервью BT Sport.

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15 комментариев

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valek 211
Ответ Alex Legend
и много дальних ударов ты сегодня увидел?
Сегодня нет, арсенал был не готов,а так есть кому бить,в следующей встрече будут решать
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Alex Legend
Ответ valek 211
Также как и с тотехемом,дальний удар решит многое
и много дальних ударов ты сегодня увидел?
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valek 211
Ответ Alex Legend
и как ты разберёшь защиту низким блоком и забросы за спину с навесами? Сам сядешь в низкий блок? Ну так этого Дайчу и нужно. Там уже и физухой может потдавить. Разбиратель 😆
Также как и с тотехемом,дальний удар решит многое
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Alex Legend
Ответ valek 211
Поймите ,это будет второе Бернли ,наберут пару очков,их игру разберут,и окажутся они там где сейчас находится Бернли, победа над арсеналом случайность
и как ты разберёшь защиту низким блоком и забросы за спину с навесами? Сам сядешь в низкий блок? Ну так этого Дайчу и нужно. Там уже и физухой может потдавить. Разбиратель 😆
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0
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Андрей Andrey
Самого доминаторов победили.😂😂😂А как же с самая сильная команда в АПЛ? Сдулась?
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valek 211
Ответ Давид Agabekyan
Сколько лет Бернли разобрать не могли?
Год два,дальше барахтались в зоне вылета, также будет и сейчас
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-1
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ратбек Сейлбек
Асист отдал Макнил экс игрок бернили Гол забил Тарковский экс игрок бернли Тренер Дайч экс Тренер Бернли
Концентрат гетеросексуальности😎
+1
-1
0
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Давид Agabekyan
Ответ valek 211
Поймите ,это будет второе Бернли ,наберут пару очков,их игру разберут,и окажутся они там где сейчас находится Бернли, победа над арсеналом случайность
Сколько лет Бернли разобрать не могли?
0
0
0
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valek 211
Поймите ,это будет второе Бернли ,наберут пару очков,их игру разберут,и окажутся они там где сейчас находится Бернли, победа над арсеналом случайность
0
-1
-1
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Donald J. Trump
Лысый доминатрр спасет Эвертон в этом сезоне. В отличии, от гения Лэмпзи, который топил команду весь год.
0
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Mekanych Red Devil
Тарковски с углового головой с подачи Макнила. Все как совсем недавно в Бернли. Жаль, что Вуд немного поспешил и перешёл в Форест.
+5
0
+5
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Ратбек Сейлбек
Асист отдал Макнил экс игрок бернили
Гол забил Тарковский экс игрок бернли
Тренер Дайч экс Тренер Бернли
+15
-1
+14
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Filipp Gorski
Эффект нового тренера сработал на ура
0
-1
-1
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Sevuska
Рыжый шарлатан - с первого же матча творит чудеса успеха 😎
0
-1
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Juve storia di un grande amore
Я думал, после продажи Гордона не будет побед, а оно вон как складывается. Да и выиграли Арсенал, а это дорого стоит для команды, которая в подвале АПЛ сейчас.
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