Дайч о победе на «Арсеналом»: «Это дает «Эвертону» фундамент для движения вперед. Игроки приложили максимум усилий»

Главный тренер «Эвертона» подвел итоги матча с « ».

« » обыграл «Арсенал» в 22-м туре (1:0). Единственный гол забил защитник «ирисок» Джеймс Тарковски.

«Все благодаря игрокам, для меня они – центральный элемент. Они многое вынесли на этой неделе. Минимальное требование – максимум усилий, и сегодня мы это увидели.

Они находились в положении, которое было неприятно для всех. Я все еще верю, что мы можем улучшить нашу игру. Я рад за Джеймса Тарковски. Получаю огромное удовольствие от развития его карьеры.

[Победа] дает нам фундамент для движения вперед. Мы многое успели сделать на этой неделе. Добиться победы в матче с командой, занимающей первое место в лиге...

Нам удалось успокоить игру. Я хочу, чтобы они поняли основы игры», – заявил главный тренер «Эвертона» в интервью BT Sport.