Кристоф Гальтье: «Благодаря Месси команда держится вместе, он стал лидером «ПСЖ». Нужно давать ему мяч еще чаще»

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Неймар Кристоф Гальтье Марко Верратти Килиан Мбаппе Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался после гола Лионеля Месси «Тулузе» (2:1).

«Благодаря Месси команда держится вместе. Нам не хватает нескольких футболистов, причем не только Мбаппе и Неймара, но и Верратти, Рамоса...

Лионель взял на себя роль лидера, это произошло естественным образом. Он очень важен для нашей игры и часто берет на себя инициативу, он наше ключевое звено. Нужно еще чаще давать ему мяч», – сказал Гальтье в интервью Amazon Prime.

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
No Full
Ответ Игорь Климов
Верратти нет, и в этом состоит вся проблема!
Вератти в центре крут , а в чужой штрафной скоростью мысли и точностью паса не всем дано блеснуть , тут нужны ещё пару Месси...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тен мать его Хаг
Ответ AF007
В соло пройдет Баварию, как это было в 2009 и 2015
Недооцененный комментарий, надо заскринить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TRASER _42
Месси лучший игрок мира и лучший всех времен футболист, и как человек он великолепен, но как футболист мбаппе тоже очень хорош, до лучшего конечно ему далеко, но мы все видели как он Францию потащил. Как человек, он ведёт себя очень не правильно, но он ещё молод, надеюсь по взрослеет и нам будет кем восхищаться, после Месси.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DJIGURDEZ
наконец до тренера дошло, что он получил бриллиант, а не балласт
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Total_90
Да хватит уже унижать фанатов Роналду! Они и так уже месяц на стрессе. Такую чушь порой несут на ветках, прямо как их кумир)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Артём Р .
И минус Экитике
Лучше минус - Витинья!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Wild91688
Месифаны совсем уже,без Мбаппе ПСЖ не ПСЖ,а меси как обычно потеряется в важных матчах,заскриньте
Все матчи важные, что в Лиге1, что в Лиге Чемпионов, как и были важные всё матчи на прошедшем Чемпионате Мира!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ No Full
<<....Нужно еще чаще давать ему мяч», – сказал Гальтье ....но вот не всякий на это способен.😂👌
Верратти нет, и в этом состоит вся проблема!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
No Full
<<....Нужно еще чаще давать ему мяч», – сказал Гальтье ....но вот не всякий на это способен.😂👌
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алибек Багаутдинов
Ответ Wild91688
Месифаны совсем уже,без Мбаппе ПСЖ не ПСЖ,а меси как обычно потеряется в важных матчах,заскриньте
Да, как обычно потеряется как на недавнем ЧМ и случайно выиграет турнир)) ага, проходили мы уже всё это))
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andry 72
Ответ Wild91688
Месифаны совсем уже,без Мбаппе ПСЖ не ПСЖ,а меси как обычно потеряется в важных матчах,заскриньте
Для тебя Плей-офф ЧМ -это не важные матчи ,не смеши
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Р .
Ответ Игорь Климов
И ещё нужно + Верратти!
И минус Экитике
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Месси лидер атак. Классный игрок. Несомненно
лучший сегодня на поле.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Сейчас травмированный встанет с кровати и побежит в офис ПСЖ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wild91688
Комментарий скрыт
+1
-14
-13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Машина Мощная
а Мбаппе не зря жим-жим делал с того момента,как GOAT перешел в Париж. И если первый сезон был неудачным, но уже тогда все отмечали что конструктив атак ПСЖ идёт в основном через него. то сейчас после шикарного ЧМ единалидерство Мбаппе под реальной угрозой.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Главный тренер как никто другой понимает кто настоящий лидер команды, но приходится стелится под шейхами ради того, чтобы вся команда шакалила на Мбапе
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
В соло пройдет Баварию, как это было в 2009 и 2015
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TJ tigra
Мбаппе плакать будет после таких слов. Лидер, чаще давать мяч - тонкий лёд.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Фанат Лионеля Месси
Связка Ней-Месси затащит против Баварии
И ещё нужно + Верратти!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Лионеля Месси
Связка Ней-Месси затащит против Баварии
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юлия Ким
Чаще не то слово. В матче с Тулузой совсем мало давали.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий