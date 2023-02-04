Кристоф Гальтье: «Благодаря Месси команда держится вместе, он стал лидером «ПСЖ». Нужно давать ему мяч еще чаще»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался после гола Лионеля Месси «Тулузе» (2:1).
«Благодаря Месси команда держится вместе. Нам не хватает нескольких футболистов, причем не только Мбаппе и Неймара, но и Верратти, Рамоса...
Лионель взял на себя роль лидера, это произошло естественным образом. Он очень важен для нашей игры и часто берет на себя инициативу, он наше ключевое звено. Нужно еще чаще давать ему мяч», – сказал Гальтье в интервью Amazon Prime.
лучший сегодня на поле.