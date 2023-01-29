«Монца» победила «Ювентус» дважды за чемпионат. Только «Интер» выигрывал первые 2 матча против туринцев в Серии А – в 1930 году
«Монца» повторила рекорд Серии А, обыграв «Ювентус» (2:0) в 20-м туре.
Команда Раффаэле Палладино сумела одолеть туринцев и в первом круге чемпионата – со счетом 1:0.
До этого в своих первых двух матчах против «бьянконери» в высшей итальянской лиге победить сумел лишь один клуб – «Интер» в 1930 году. «Монца» повторила его достижение.
Берлускони обещал «автобус со шлюхами», если «Монца» победит «Юве» или «Милан». Вуаля – 2:0 против «Юве»
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