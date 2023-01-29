«Монца» победила «Ювентус» дважды за чемпионат. Только «Интер» выигрывал первые 2 матча против туринцев в Серии А – в 1930 году

Теги Интер Ювентус Раффаэле Палладино серия А Италия Монца Футбол

«Монца» повторила рекорд Серии А, обыграв «Ювентус» (2:0) в 20-м туре.

Команда Раффаэле Палладино сумела одолеть туринцев и в первом круге чемпионата – со счетом 1:0.

До этого в своих первых двух матчах против «бьянконери» в высшей итальянской лиге победить сумел лишь один клуб – «Интер» в 1930 году. «Монца» повторила его достижение.

Берлускони обещал «автобус со шлюхами», если «Монца» победит «Юве» или «Милан». Вуаля – 2:0 против «Юве»

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10 комментариев

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Joey Ramone
Интер стабильно дерёт Жуйву с 1930 года
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dmitryGoose
Берлускони неплохо занёс Гатти. Что в первом матче из-под него забили, что сегодня клоунаду устроил (не единственный)
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Ascar Shatmanov
Невозможно смотреть тухлую игру Юве((
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Ascar Shatmanov
Позорище
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Johnie
Вот что шлüхи животворящие делают
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Arty K.
Два автобуса пацанам!
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Заяцволк
Не, в другой ситуации я бы тут написал что-то вроде "Опасно, так можно и 3-го места лишиться", но блин, тут что-то у меня подгорело. Это ещё чё ##### за днищще такое ? Совсем уже до края стыда добрались. Ой, ладно, надо расслабиться, может быть тоже себе шлюшечный автобус закажу
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kokakoka
Второй автобус выезжает
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Nurs_13
Мотивация от Берлускони работает
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Пепси пеналдувич
Монца покоритель Юве.
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