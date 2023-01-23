«Учусь у Миранчука на тренировках, как надо бить по воротам. Он реально делает это классно». Хавбек «Торино» Сек об Алексее

Хавбек « » высоко отозвался об одноклубнике .

Россиянин забил победный гол в субботнем матче Серии А с «Фиорентиной» (1:0).

«Мира — классный парень, мой товарищ. Люблю выпить с ним кофе. Он очень позитивный человек, с ним легко общаться.

На тренировках я учусь у него, как надо бить по воротам. Он реально делает это классно, и я не стесняюсь им восхищаться!

Перед матчем я сказал ему, что он забьет — так и получилось. Рад, что мы победили», – сказал Сек.