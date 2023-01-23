«Учусь у Миранчука на тренировках, как надо бить по воротам. Он реально делает это классно». Хавбек «Торино» Сек об Алексее
Хавбек «Торино» Демба Сек высоко отозвался об одноклубнике Алексее Миранчуке.
Россиянин забил победный гол в субботнем матче Серии А с «Фиорентиной» (1:0).
«Мира — классный парень, мой товарищ. Люблю выпить с ним кофе. Он очень позитивный человек, с ним легко общаться.
На тренировках я учусь у него, как надо бить по воротам. Он реально делает это классно, и я не стесняюсь им восхищаться!
Перед матчем я сказал ему, что он забьет — так и получилось. Рад, что мы победили», – сказал Сек.
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