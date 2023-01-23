«Учусь у Миранчука на тренировках, как надо бить по воротам. Он реально делает это классно». Хавбек «Торино» Сек об Алексее

Теги Торино серия А Италия Алексей Миранчук Демба Сек Футбол

Хавбек «Торино» Демба Сек высоко отозвался об одноклубнике Алексее Миранчуке.

Россиянин забил победный гол в субботнем матче Серии А с «Фиорентиной» (1:0).

«Мира — классный парень, мой товарищ. Люблю выпить с ним кофе. Он очень позитивный человек, с ним легко общаться.

На тренировках я учусь у него, как надо бить по воротам. Он реально делает это классно, и я не стесняюсь им восхищаться!

Перед матчем я сказал ему, что он забьет — так и получилось. Рад, что мы победили», – сказал Сек.

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8 комментариев

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Юрий Кечко
Ответ KiNG_K
Перешел по тегу, так этот Демба Сек умудряется играть в двух клубах сразу! 6 ноября вообще в один день два матча сыграл - сначала за Торино, а потом в чемпионате Люксембурга два гола забил))
Глушков стайл
0
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Alexevar Vitaliysson
Ученик Миранчука
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Valentin Kompaneytsev
Знай наших.
+1
0
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Иля
Ответ KiNG_K
Перешел по тегу, так этот Демба Сек умудряется играть в двух клубах сразу! 6 ноября вообще в один день два матча сыграл - сначала за Торино, а потом в чемпионате Люксембурга два гола забил))
Нагрузок не хватает ))))
0
0
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KiNG_K
Перешел по тегу, так этот Демба Сек умудряется играть в двух клубах сразу! 6 ноября вообще в один день два матча сыграл - сначала за Торино, а потом в чемпионате Люксембурга два гола забил))
+5
0
+5
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Fauver
Все по делу сказал. Рад, что атмосфера там благоприятная
+8
0
+8
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ChefJhonnyMorgan
По хорошему так и есть, удар у Лёши поставлен. Не каждый может с места такие банки ложить
+33
-2
+31
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Адепт Суперлиги
Радует, что русского игрока и вообще человека не делают изгоем, как нам вешают с гоств, а даже хвалят и приводят в пример.
+85
-6
+79
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