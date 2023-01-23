Миранчука не вернут в «Аталанту» зимой: «Такая возможность исключена»
Агент Алексея Миранчука заявил, что хавбек должен доиграть текущий сезон в «Торино».
Аренда игрока «Аталанты» в туринском клубе рассчитана до 30 июня 2023 года.
«У «Аталанты» нет возможности вернуть Алексея этой зимой, несмотря на его успехи в составе «Торино». Такая возможность исключена», — сказал Вадим Шпинев.
Статистика Миранчука – здесь.
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2-3 года стабильных выступлений и тогда уже можно замахиваться на что-то большее.