Миранчука не вернут в «Аталанту» зимой: «Такая возможность исключена»

Теги Аталанта Торино серия А Италия Алексей Миранчук Вадим Шпинев Футбол

Агент Алексея Миранчука заявил, что хавбек должен доиграть текущий сезон в «Торино».

Аренда игрока «Аталанты» в туринском клубе рассчитана до 30 июня 2023 года.

«У «Аталанты» нет возможности вернуть Алексея этой зимой, несмотря на его успехи в составе «Торино». Такая возможность исключена», — сказал Вадим Шпинев.

Статистика Миранчука – здесь.

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18 комментариев

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Александр Богачёв
Ответ TiNO
В Торино он отлично смотрится, тренер ему доверяет, что еще нужно?
Юрич может в АПЛ уйти летом, нет никакой гарантии, что новый коуч будет так доверять Лёхе
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Александр Богачёв
Ответ Андрей
Вот как так? Аталанта избавилась от славянских игроков и стала лучше. Неужели все так плохо.
Избавилась от славянских игроков? В команде Ворлицки, Пашалич, Малиновский и Иличич. Как-то плохо избавилась.
0
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Дмитрий Дашковский
Нахер эту аталанту скучный футбол толку нет торино надо выкупать леху
0
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Valentin Kompaneytsev
Рад за него, что продолжил бороться за место в составе. Лёша просто молодец!
+2
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di Malkovich
Ответ Sarumian
Ему надо переходить в Торино, чтобы раскрыть свой потенциал до конца. Играть в середняке лучше, чем сидеть на банке. 2-3 года стабильных выступлений и тогда уже можно замахиваться на что-то большее.
Играть в середняке лучше, чем не играть в середняке.
+1
0
+1
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здоровяк
В Аталанте и так есть кому лавку нагревать
0
-1
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Александр Русанов
Ответ Sarumian
Ему надо переходить в Торино, чтобы раскрыть свой потенциал до конца. Играть в середняке лучше, чем сидеть на банке. 2-3 года стабильных выступлений и тогда уже можно замахиваться на что-то большее.
- Миранчука выкупает Торино
- Юрич уходит летом как и грозился
- Аталанта увольняет Гасперини, занявшего снова лишь 7е место
- Торино нанимает Гасперини
profit
+26
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+26
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А ЧЁ?
Ответ Ванька-Манька
А как пиарили его мои братья-ванечки))
Он уж по лучше играет,чем политический парень из Челси..(Шмудрик)
+2
-5
-3
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Sarumian
Ему надо переходить в Торино, чтобы раскрыть свой потенциал до конца. Играть в середняке лучше, чем сидеть на банке.
2-3 года стабильных выступлений и тогда уже можно замахиваться на что-то большее.
+5
0
+5
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Александр Иванов
Ответ Ванька-Манька
А как пиарили его мои братья-ванечки))
Не думаю,что они твои братья
+5
0
+5
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Андрей
Вот как так? Аталанта избавилась от славянских игроков и стала лучше. Неужели все так плохо.
0
-6
-6
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TiNO
В Торино он отлично смотрится, тренер ему доверяет, что еще нужно?
+2
0
+2
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Григорий Геник
Из всех топ лиг, Италия наиболее приближена к РПЛ.
+6
0
+6
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Григорий Геник
Честно говоря, Алексей умница! Отлично играет, уровень держит. Все впереди, не удивлюсь если он перейдёт в команду выше классом. Рома/Наполи/Милан. Возможно нынешний Юве.
+2
0
+2
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Z i Z u
Собственно говоря и не надо.
+26
0
+26
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Ванька-Манька
Комментарий скрыт
0
-10
-10
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yrok77
Да в принципе Аталанта и без него неплохо играет
+11
-3
+8
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Тиджани Бабангида
Это хорошо. У Алексея ещё минимум пол-сезона в основе. Это даст ему возможность ещё больше поверить в себя и раскрыть свои сильные стороны
+40
0
+40
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