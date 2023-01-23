Миранчука не вернут в «Аталанту» зимой: «Такая возможность исключена»

Агент Алексея Миранчука заявил, что хавбек должен доиграть текущий сезон в « ».

Аренда игрока «Аталанты» в туринском клубе рассчитана до 30 июня 2023 года.

«У «Аталанты» нет возможности вернуть Алексея этой зимой, несмотря на его успехи в составе «Торино». Такая возможность исключена», — сказал .

Статистика Миранчука – здесь.