Защитник «Локо» Мампасси переходит в «Антальяспор» (Ajansspor)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антальяспор высшая лига Турция возможные трансферы Марк Мампасси Футбол

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси перейдет в «Антальяспор».

По данным Ajansspor, 19-летний футболист уже подписал контракт с турецким клубом.

Мампасси перешел в «Локомотив» из «Шахтера» в декабре 2021 года, подписав контракт на 5 лет.

В текущем сезоне Мампасси провел за «Локо» 9 матчей во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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15 комментариев

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Heath Neumann
Ответ Сергей Сунчилиев
В Локомотиве выставку-продажу устроили что ли?
Понимаете, каждый год 31 декабря Локомотив меняет стратегию и распродает всех подряд. Это у нас такая традиция...»
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dimkaa1
Ответ Heath Neumann
Это при условии, что ты не смотрел сборы. Марк единственный наш защитник, который умеет двигать мяч вперёд. Теперь голяк.
Сборы не смотрел. Смотрел сезон, где он постоянно терял позиции и игроков, что для защитника критичнее
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Heath Neumann
Ответ dimkaa1
Это хорошо. Он максимум игрок ротации. А при условии, что Фассон поправится, то ему тяжело было бы. Да и если трансфер, то какую-то денежку получили
Это при условии, что ты не смотрел сборы. Марк единственный наш защитник, который умеет двигать мяч вперёд. Теперь голяк.
+3
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Heath Neumann
Ответ neolag
А кто играть будет? Одни продажи
У них одна задача - сплавить всё, что можно. И ладно бы на сборах эти игроки не играли, но и Изидор, и Мампасси, и Керк с Раконьянцем - наигрывались в старте и выглядели очень недурно. Но к сожалению, они не дают шанса ни Галактионову, ни игрокам.
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Сергей Сунчилиев
В Локомотиве выставку-продажу устроили что ли?
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dimkaa1
Это хорошо. Он максимум игрок ротации. А при условии, что Фассон поправится, то ему тяжело было бы. Да и если трансфер, то какую-то денежку получили
+4
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Пушка_Кутепова
Бесплатно?
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ractorosan527@gmail.com
Ответ neolag
А кто играть будет? Одни продажи
А я думаю что своих воспитанников поставят
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Heath Neumann
Это смешно.

Раконьянц, Педриньо, Керк и Мампасси - что их объединяет? А вот что. Они не играли у нормальных тренеров за всё время в Локомотиве, а сейчас уходят на повышение за копейки! Ещё раз! На повышение! Толком! Не поиграв!

А что было бы, оставив их до лета и поставив игру вокруг них? Изидор, на которого был спрос из топ-5 чемпионатов этой зимой также в итоге не принесет клубу пользу в оставшейся части, как и не ушёл в Лорьян.

До возобновления сезона осталось менее двух недель, в итоге из форвардов только Камано-Шредингера, драма по душевным страданиям Баринова, Карпукас вне состава… друзья, если до этого были «мошенники», то это кто?

А прикиньте, что было бы с Цорном за такое?
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Валерий Минеичев
У нас там еще кто то вообще остался?)))
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Чётко_как_чечётка
Весной очень добавил. Если правда, то удачи в новом клубе.
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neolag
А кто играть будет? Одни продажи
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раскаявшийся жиробас
Скатертью дорога, бестолковый игрок, никакой пользы от него не было
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Илюха аналитик
Не знаю, хорошо ли это, или плохо
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Bashibuzuck
Вообще ничем не запомнился🤔
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