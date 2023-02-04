Защитник «Локо» Мампасси переходит в «Антальяспор» (Ajansspor)
Защитник «Локомотива» Марк Мампасси перейдет в «Антальяспор».
По данным Ajansspor, 19-летний футболист уже подписал контракт с турецким клубом.
Мампасси перешел в «Локомотив» из «Шахтера» в декабре 2021 года, подписав контракт на 5 лет.
В текущем сезоне Мампасси провел за «Локо» 9 матчей во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Раконьянц, Педриньо, Керк и Мампасси - что их объединяет? А вот что. Они не играли у нормальных тренеров за всё время в Локомотиве, а сейчас уходят на повышение за копейки! Ещё раз! На повышение! Толком! Не поиграв!
А что было бы, оставив их до лета и поставив игру вокруг них? Изидор, на которого был спрос из топ-5 чемпионатов этой зимой также в итоге не принесет клубу пользу в оставшейся части, как и не ушёл в Лорьян.
До возобновления сезона осталось менее двух недель, в итоге из форвардов только Камано-Шредингера, драма по душевным страданиям Баринова, Карпукас вне состава… друзья, если до этого были «мошенники», то это кто?
А прикиньте, что было бы с Цорном за такое?