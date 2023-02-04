Защитник «Локо» Мампасси переходит в «Антальяспор» (Ajansspor)

Защитник « » перейдет в « ».

По данным Ajansspor, 19-летний футболист уже подписал контракт с турецким клубом.

Мампасси перешел в «Локомотив» из «Шахтера» в декабре 2021 года, подписав контракт на 5 лет.

В текущем сезоне Мампасси провел за «Локо» 9 матчей во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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