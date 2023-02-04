«МЮ» победил в 13 матчах подряд на «Олд Траффорд». Такого не было с сезона-2010/11
«Манчестер Юнайтед» выиграл на своем поле в 13-й раз подряд.
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В последний раз манкунианцам не удавалось выиграть на «Олд Траффорд» 16 октября – тогда была ничья с «Ньюкаслом» (0:0). С тех пор они победили 13 раз.
Такой серии у «Юнайтед» не было с сезона-2010/11 – тогда набралось 20 побед подряд.
Ближайший матч – с «Лидсом» 8 февраля – «МЮ» тоже проведет на своем поле.
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