«МЮ» победил в 13 матчах подряд на «Олд Траффорд». Такого не было с сезона-2010/11

« » выиграл на своем поле в 13-й раз подряд.

Команда Эрика тен дома одолела « » (2:1) в 22-м туре

В последний раз манкунианцам не удавалось выиграть на «Олд Траффорд» 16 октября – тогда была ничья с «Ньюкаслом» (0:0). С тех пор они победили 13 раз.

Такой серии у «Юнайтед» не было с сезона-2010/11 – тогда набралось 20 побед подряд.

Ближайший матч – с «Лидсом» 8 февраля – «МЮ» тоже проведет на своем поле.