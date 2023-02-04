«МЮ» победил в 13 матчах подряд на «Олд Траффорд». Такого не было с сезона-2010/11

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграл на своем поле в 13-й раз подряд.

Команда Эрика тен Хага дома одолела «Кристал Пэлас» (2:1) в 22-м туре АПЛ

В последний раз манкунианцам не удавалось выиграть на «Олд Траффорд» 16 октября – тогда была ничья с «Ньюкаслом» (0:0). С тех пор они победили 13 раз.

Такой серии у «Юнайтед» не было с сезона-2010/11 – тогда набралось 20 побед подряд.

Ближайший матч – с «Лидсом» 8 февраля – «МЮ» тоже проведет на своем поле.

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30 комментариев

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Большой био
Ответ Криштиану Роналду
С такой игрой Антони им точно надо реанимировать карьеру Гринвуда, ему всего 21 год и возможно при Тен Хаге он прибавит как Рэшфорд.
"как и Решфорд"
Лол, Решфорд не при ТХ прибавил
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Dm Kznts
Ответ Никки Бат
Антони нужно быть по сдержаннее, Шлуп явно спровоцировал его зная победу не видать сегодня. В итоге МЮ чуть ли не потерял очки и остался без важного игрока минимум на 1 матч
а про это кстати кажется Невилл писал на Скае что Антони будут провоцировать.
Вот и пошло...
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Dm Kznts
Ответ x2dj8fx6q7
Так Антони тоже 21 год. Но в его сторону прибавление не работает, я так полагаю?)
23 скоро
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x2dj8fx6q7
Ответ Криштиану Роналду
С такой игрой Антони им точно надо реанимировать карьеру Гринвуда, ему всего 21 год и возможно при Тен Хаге он прибавит как Рэшфорд.
Так Антони тоже 21 год. Но в его сторону прибавление не работает, я так полагаю?)
+1
-1
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Romeo Yankovich
Ответ Машина Мощная
неееее, неправильно))
у тебя, троля, конечно неправильно. у любителей футбола, очевидно, тренер.
+2
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Muhammad Juraev
Ответ Sevuska
Эффект Рэшфорда 👍
Эффект ухода кринжа 👍
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bam bam
Ответ Машина Мощная
бинго :-D
это было очевидно )
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Машина Мощная
Ответ bam bam
отсутствием самого спелого фрукта в команде ?)
бинго :-D
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bam bam
Ответ Машина Мощная
Как вы думаете с чем связан такой успех Ман Ю )) даю одну попытку :-D ибо слишком очевиден правильный ответ будет :-D
отсутствием самого спелого фрукта в команде ?)
0
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Машина Мощная
Ответ DAVID19-91
Хороший тренер.
неееее, неправильно))
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DAVID19-91
Ответ Машина Мощная
Как вы думаете с чем связан такой успех Ман Ю )) даю одну попытку :-D ибо слишком очевиден правильный ответ будет :-D
Хороший тренер.
+3
0
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ДушеныйКаземиройХьюз
Выдыхайте, пацаны
+1
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Мукунку хороший
С победой МЮ! Антони- скользкий типок)
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2vdhrvmmzf
Обе серии после ухода Роналду
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Машина Мощная
Как вы думаете с чем связан такой успех Ман Ю )) даю одну попытку :-D ибо слишком очевиден правильный ответ будет :-D
0
-3
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Aibek Zhaparov
Ответ Криштиану Роналду
С такой игрой Антони им точно надо реанимировать карьеру Гринвуда, ему всего 21 год и возможно при Тен Хаге он прибавит как Рэшфорд.
Нормально он играет
+2
-2
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Гусейн Магомедрасулов
Кто же забьёт эти 18-20 голов за МЮ, в отсутствии Роналду?
0
-1
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Никки Бат
Антони нужно быть по сдержаннее, Шлуп явно спровоцировал его зная победу не видать сегодня. В итоге МЮ чуть ли не потерял очки и остался без важного игрока минимум на 1 матч
+9
0
+9
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Tiestorzn17
А это настоящий «эффект Роналду» между прочим, команда с ним и без него просто небо и земля.
+4
0
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Joker17
Ответ Криштиану Роналду
С такой игрой Антони им точно надо реанимировать карьеру Гринвуда, ему всего 21 год и возможно при Тен Хаге он прибавит как Рэшфорд.
Гринвуд центральный нападающий. Он самого появления в составе ван Перси напоминает.
Справа он играл, потому что в центре были Роналду и Кавани, а справа толком никого
+2
-2
0
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Галым Нуркеев
Поставленная игра-заслуга главного тренера ,сплотил команду,есть результаты!
+2
0
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Juninho P.
Тен Хааг просто зверь!)
+3
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Этот Райола хочет денег
Здесь принцип, как при полете на воздушном шаре-скидываешь балласт, поднимаешься вверх
+1
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Dm Kznts
Ответ Криштиану Роналду
С такой игрой Антони им точно надо реанимировать карьеру Гринвуда, ему всего 21 год и возможно при Тен Хаге он прибавит как Рэшфорд.
Конкурент у него есть - Санчо.
с Гриней будет два
+2
-5
-3
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dudufufu
Эффект Роналду
+6
-1
+5
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