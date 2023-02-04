Аллер забил 1-й гол за «Боруссию». Он перенес 2 операции из-за опухоли яичка

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Фрайбург Себастьян Аллер Рафаэл Геррейру Футбол

Нападающий Себастьян Аллер забил первый гол за «Боруссию» в официальных матчах.

Форвард поразил ворота «Фрайбурга» (3:1, второй тайм) на 51-й минуте игры 19-го тура Бундеслиги, воспользовавшись передачей защитника Рафаэла Геррейру.

В июле 2022 года у новичка команды из Дортмунда диагностировали злокачественную опухоль яичка, вследствие чего он прошел курс химиотерапии и перенес две операции.

В начале января игрок вернулся к тренировкам с клубом Бундеслиги и 13-го сделал хет-трик в товарищеской игре с «Базелем» (6:0).

Подробно со статистикой Аллера можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Торопов Саня
👏👏👏👏👏
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ẞADIM TM
Ответ trick00
В товарещеском матче забивал, а теперь в официальном
ну не знаю, у меня заголовок вызвал вопросы. А если уж здесь имеется ввиду официальный матч, тогда ладно
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Собака-буддист
Рад за Аллера
0
0
0
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trick00
Ответ ẞADIM TM
он вроде забивал уже, не?
В товарещеском матче забивал, а теперь в официальном
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ẞADIM TM
он вроде забивал уже, не?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Лионеля Месси
Красава
Удачи ему
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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