Аллер забил 1-й гол за «Боруссию». Он перенес 2 операции из-за опухоли яичка
Нападающий Себастьян Аллер забил первый гол за «Боруссию» в официальных матчах.
Форвард поразил ворота «Фрайбурга» (3:1, второй тайм) на 51-й минуте игры 19-го тура Бундеслиги, воспользовавшись передачей защитника Рафаэла Геррейру.
В июле 2022 года у новичка команды из Дортмунда диагностировали злокачественную опухоль яичка, вследствие чего он прошел курс химиотерапии и перенес две операции.
В начале января игрок вернулся к тренировкам с клубом Бундеслиги и 13-го сделал хет-трик в товарищеской игре с «Базелем» (6:0).
Подробно со статистикой Аллера можно ознакомиться здесь.
Удачи ему