Аллер забил 1-й гол за «Боруссию». Он перенес 2 операции из-за опухоли яичка

Нападающий Себастьян Аллер забил первый гол за «Боруссию» в официальных матчах.

Форвард поразил ворота « » (3:1, второй тайм) на 51-й минуте игры 19-го тура Бундеслиги, воспользовавшись передачей защитника .

В июле 2022 года у новичка команды из диагностировали злокачественную опухоль яичка, вследствие чего он прошел курс химиотерапии и перенес две операции.

В начале января игрок вернулся к тренировкам с клубом Бундеслиги и 13-го сделал хет-трик в товарищеской игре с «Базелем» (6:0).

Подробно со статистикой Аллера можно ознакомиться здесь.