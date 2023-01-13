Аллер сделал хет-трик за 7 минут в матче «Боруссии». Это его первые голы после химиотерапии и двух операций из-за опухоли яичка
Себастьян Аллер сделал хет-трик, забив первые голы после лечения от рака.
В июле 2022 года у новичка «Боруссии» Дортмунд диагностировали злокачественную опухоль яичка. 28-летний нападающий из Кот-д’Ивуара прошел курс химиотерапии и перенес две операции.
В начале января игрок вернулся к тренировкам с клубом Бундеслиги, за который еще официально не дебютировал.
Сегодня «Боруссия» разгромила «Базель» (6:0) в товарищеском матче. Себастьян вышел на замену на 61-й минуте.
В конце игры Аллер сделал хет-трик за 7 минут, забив 81-й, 86-й и 88-й минутах.
10 января он вышел на замену в матче с «Фортуной» (5:1), но не отметился результативными действиями.
Фото: twitter.com/BlackYellow
Аллер вернулся к тренировкам после химиотерапии и двух операций. Уже рвется в бой
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