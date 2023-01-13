Аллер сделал хет-трик за 7 минут в матче «Боруссии». Это его первые голы после химиотерапии и двух операций из-за опухоли яичка

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Базель высшая лига Швейцария товарищеские матчи (клубы) Себастьян Аллер Здоровье Футбол

Себастьян Аллер сделал хет-трик, забив первые голы после лечения от рака.

В июле 2022 года у новичка «Боруссии» Дортмунд диагностировали злокачественную опухоль яичка. 28-летний нападающий из Кот-д’Ивуара прошел курс химиотерапии и перенес две операции.

В начале января игрок вернулся к тренировкам с клубом Бундеслиги, за который еще официально не дебютировал.

Сегодня «Боруссия» разгромила «Базель» (6:0) в товарищеском матче. Себастьян вышел на замену на 61-й минуте.

В конце игры Аллер сделал хет-трик за 7 минут, забив 81-й, 86-й и 88-й минутах.

10 января он вышел на замену в матче с «Фортуной» (5:1), но не отметился результативными действиями.

Фото: twitter.com/BlackYellow

Аллер вернулся к тренировкам после химиотерапии и двух операций. Уже рвется в бой

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12 комментариев

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Dmitriy Perepelitsa
Молоток так держать
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RealJericho
Скинул балласт и сразу в бой😁
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Radik_2.0
Иронично, но показал у кого есть яйца
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kokakoka
Красавец! Ждём продолжения в официальных матчах
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Аванэс Карапетян
После такой болезни, я думаю у любого появляется полно мотивации отдаваться делу полностью!
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Антон Чугунов
Это очень хорошо. Здоровья!
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Данил Копылов
Как же его не хватало Боруссии. Лучший форвард мира на данный момент
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Владислав Бондарчук
Так сказать убрал не нужное, облегчил ношу и теперь будет на легке разрывать, восхищён !!!!!
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ХавиГави_Паратрупер
Может, его как Дэдпула подшаманили и он теперь регенерируется?🤓
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corazón blanco
Заскучал человек по-любимому делу.
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Игорь Замаруев
Неплохое возвращение после такого перерыва
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Абдул Абакаев
рад за Аллера
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