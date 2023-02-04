Румынский «Оцелул» не собирается платить «Енисею» 10 тысяч евро за отмену матча за час до начала

«Оцелул» не собирается выплачивать «Енисею» компенсацию за отмену товарищеского матча.

Румынский клуб в среду за час до начала игры отказался от проведения матча с «Енисеем» по просьбе Федерации футбола Румынии (ФФР).

Директор «Енисея» Алексей Ивахов заявил, что клуб будет требовать компенсацию в 10 тысяч евро за отмену товарищеского матча.

«Контракт между двумя клубами не подписан, поэтому заявления официальных лиц команды « » совершенно беспочвенны, а требования о возможных компенсациях не имеют юридической основы», – говорится в заявлении румынского клуба. В « » добавили, что решили отменить матч, чтобы не рисковать дальнейшими санкциями со стороны УЕФА или ФИФА – спортивного или финансового характера.

«Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до матча – клубу угрожали снятием очков в чемпионате Румынии