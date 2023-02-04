Румынский «Оцелул» не собирается платить «Енисею» 10 тысяч евро за отмену матча за час до начала

Теги Оцелул товарищеские матчи (клубы) Первая лига высшая лига Румыния Енисей Р-Спорт Футбол

«Оцелул» не собирается выплачивать «Енисею» компенсацию за отмену товарищеского матча.

Румынский клуб в среду за час до начала игры отказался от проведения матча с «Енисеем» по просьбе Федерации футбола Румынии (ФФР).

Директор «Енисея» Алексей Ивахов заявил, что клуб будет требовать компенсацию в 10 тысяч евро за отмену товарищеского матча.

«Контракт между двумя клубами не подписан, поэтому заявления официальных лиц команды «Енисей» совершенно беспочвенны, а требования о возможных компенсациях не имеют юридической основы», – говорится в заявлении румынского клуба. В «Оцелуле» добавили, что решили отменить матч, чтобы не рисковать дальнейшими санкциями со стороны УЕФА или ФИФА – спортивного или финансового характера.

«Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до матча – клубу угрожали снятием очков в чемпионате Румынии  

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9 комментариев

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кuraakula belov
Ответ a2wai
В принципе названия румынского клуба уже достаточно, чтобы выдавить смешной комментарий.
Так то это "сталь" по румынски. Смешнее стало?
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Мыкола
Тут должна быть фраза из "Большой куш"
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Shuller18
Ответ Пако
Если на проведение этого матча не было составлено никакой задокументированной договорённости, то шансов что-то получить с этого "Оцелул" у "Енисея" нет, к сожалению.
А даже если бы была, кто бы рассудил в пользу Енисея? Увы и ах, сейчас такое время, что нас можно кидать как хочешь, фиг что докажешь потом
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a2wai
В принципе названия румынского клуба уже достаточно, чтобы выдавить смешной комментарий.
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Afinogenov
Ответ Антон Фалафель
Ну и правильно
Интересный коммент. В том смысле, что напиши ты такое в новости, где высказался бы условный Свищев или Мария Захарова об этой ситуации, то точно был бы в топе, а так - лови минуса :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
Если на проведение этого матча не было составлено никакой задокументированной договорённости, то шансов что-то получить с этого "Оцелул" у "Енисея" нет, к сожалению.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Фалафель
Ну и правильно
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барыга блинами
С румынами только свяжись, ещё и должен останешься. Цыгане такие цыгане)
+9
-2
+7
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evil
Советую "Енисею" написать в Спортлото
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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