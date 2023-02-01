Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до матча – им пригрозили снятием очков в чемпионате

Румынский «Оцелул» отказался играть с « » за час до матча.

Это случилось после того, как пригрозила « » снятием очков в случае проведения товарищеского матча с «Енисеем» на сборах в Турции.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный тренер и директор «Енисея» Алексей Ивахов.

«Боятся они нас.

Матч с румынами сегодня не состоялся. Румыны ушли.

Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе футбольной федерации Румынии. Маразм добрался до спорта. Неделю назад с командой соперника был заключен контракт о проведении товарищеского матча. Команда Румынии добиралась до нашего поля в Анталии 70 км из города Сиде, вышла на поле и готовилась к предыгровой разминке. После звонка федерации и предупреждении о снятии очков основного чемпионата Румынии за игру с русскими они развернулись, зашли в автобус и уехали», – написал Ивахов.