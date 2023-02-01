Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до матча – им пригрозили снятием очков в чемпионате

Теги Оцелул товарищеские матчи (клубы) Первая лига высшая лига Румыния Енисей Федерация футбола Румынии Политика Алексей Ивахов Футбол

Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до матча.

Это случилось после того, как Федерация футбола Румынии пригрозила «Оцелулу» снятием очков в случае проведения товарищеского матча с «Енисеем» на сборах в Турции.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный тренер и директор «Енисея» Алексей Ивахов.

«Боятся они нас.

Матч с румынами сегодня не состоялся. Румыны ушли.

Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе футбольной федерации Румынии. Маразм добрался до спорта. Неделю назад с командой соперника был заключен контракт о  проведении товарищеского матча. Команда Румынии добиралась до нашего поля в Анталии 70 км из города Сиде, вышла на поле и готовилась к предыгровой разминке. После звонка федерации и предупреждении о снятии очков основного чемпионата Румынии за игру с русскими они развернулись, зашли в автобус и уехали», – написал Ивахов.

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42 комментария

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Андрей Балабаев
Це демократия)
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Uef@
Ответ Kappa Pride
Ну что-то Енисей поехал на сборы в Европу и играть захотел с европейской командой, а не с сирийцами или иранцами
Наверно потому что в Турцию удобнее и дешевле, чем лететь например в Южную Америку?
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Verhovn
Ответ Герман Ткаченко
Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Одно слово — румын. — Так он же болгарин. — Да? Какая разница.
В данном случае, действительно, разницы нет)
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Ранальду с пивком
Если бы кое кто не захотел поиграть в «Героев 4»в реальной жизни , а граждане страны были вовлечены во внутренние проблемы и развитием собственной страны , то всего бы этого не было и все везде играли
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Герман Ткаченко
Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Одно слово — румын.
— Так он же болгарин.
— Да? Какая разница.
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Adeen
Ответ Bartez1986
Не, ну так не делается. Неделю назад знали и за час решили?
Информационный ажиотаж поднять, как обычно.
Потом новость подадут в нужном ключе.
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Ветер
Страна потеряла международное уважение и авторитет. Неудивительно, что теперь даже такие страны как Румыния, с нами не считаются. "Спасибо" плешивому.
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кракадил
Ответ Lindeman
Румыны - это не цыгане
А кто они? Потомки римской иперии?
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Kappa Pride
Ответ Uef@
Европа это небольшая часть мира. О какой максимальной изоляции речь?)
Ну что-то Енисей поехал на сборы в Европу и играть захотел с европейской командой, а не с сирийцами или иранцами
+2
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GaasJT
Ну а что вы ожидали от цыган?!
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Всё знаю
Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
Но давление на спорт от государства существует только в кровожадной тоталитарной России, не перепутайте
Давление существует во многих странах.
В Иране казнили протестующих. На них будем равняться или может на более развитые страны?
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Всё знаю
Ответ Konstantin Zagainov
То ли сами румыны решили "кидаловом" заняться, то ли в зад идут все международные нормы о невмешательстве властей в футбольную деятельность (за что, бывало, целые федерации банили). Просто непонятно было бы основание для снятия очков ’с Оцецула. Матч товарищеский, не является оф. игрой под эгидой ФИФА и УЕФА, все ограничения соблюдены. Времена, конечно, нынче беспредельные, но я бы и цыганскую хитрож****ть не исключал
Так а смысл был команде приезжать тогда?
Остались бы в отеле, позвонили бы Енисею и отказались. А тут проехали 140 км туда-обратно впустую.
Где логика?
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Uef@
Свобода и демократия, говорили они))
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Lemon1978
Не боятся, а презирают.
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Синяя Кровь
ссаными тряпками по мордасам.
зато крымнаш.
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Uef@
Ответ Data Architector
Ну, о максимальной изоляции в случае нападения на Украину предупреждали всю прошлую зиму...
Европа это небольшая часть мира. О какой максимальной изоляции речь?)
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Tigran Shuts
Ответ Бухгалтер2021
при чем тутт товарняк и чемпионат?
не причём, информация о снятии очков от тренера Енисея, реальная причина у румын может быть совершенно другая.
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Data Architector
Ну, о максимальной изоляции в случае нападения на Украину предупреждали всю прошлую зиму...
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-6
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Veld
румынский оцелул сделал ЛУЛ ЛУЛ ЛУЛ :D :D :D
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filippa
снять очки за товарняк? это что то новое...
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Xameleon1992
Цыгане
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Russ Ivan
Когда всё закончится - не забыть и не простить восточноевропейским Табакам их поведение!
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Tutti Pazzi per Materazzi
Но давление на спорт от государства существует только в кровожадной тоталитарной России, не перепутайте
+12
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eao79rus
Вот она - свободная Европа. Не то что тоталитарный Мордор, ага
+9
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Dmitry Iovchu
Ответ Konstantin Zagainov
То ли сами румыны решили "кидаловом" заняться, то ли в зад идут все международные нормы о невмешательстве властей в футбольную деятельность (за что, бывало, целые федерации банили). Просто непонятно было бы основание для снятия очков ’с Оцецула. Матч товарищеский, не является оф. игрой под эгидой ФИФА и УЕФА, все ограничения соблюдены. Времена, конечно, нынче беспредельные, но я бы и цыганскую хитрож****ть не исключал
Причем здесь цыгане?
+5
-3
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