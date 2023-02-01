Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до матча – им пригрозили снятием очков в чемпионате
Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до матча.
Это случилось после того, как Федерация футбола Румынии пригрозила «Оцелулу» снятием очков в случае проведения товарищеского матча с «Енисеем» на сборах в Турции.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный тренер и директор «Енисея» Алексей Ивахов.
«Боятся они нас.
Матч с румынами сегодня не состоялся. Румыны ушли.
Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе футбольной федерации Румынии. Маразм добрался до спорта. Неделю назад с командой соперника был заключен контракт о проведении товарищеского матча. Команда Румынии добиралась до нашего поля в Анталии 70 км из города Сиде, вышла на поле и готовилась к предыгровой разминке. После звонка федерации и предупреждении о снятии очков основного чемпионата Румынии за игру с русскими они развернулись, зашли в автобус и уехали», – написал Ивахов.
— Так он же болгарин.
— Да? Какая разница.
Потом новость подадут в нужном ключе.
В Иране казнили протестующих. На них будем равняться или может на более развитые страны?
Остались бы в отеле, позвонили бы Енисею и отказались. А тут проехали 140 км туда-обратно впустую.
Где логика?
зато крымнаш.