«Енисей» потребует 10 тысяч евро за отмену матча с «Оцелулом». Румынский клуб отказался играть из-за угрозы снятия очков

Теги Оцелул товарищеские матчи (клубы) Первая лига высшая лига Румыния Енисей Алексей Ивахов Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Енисей» потребует неустойку за отмену товарищеского матча с румынским «Оцелулом».

Об этом рассказал главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов

«Конечно, мы будем требовать компенсацию за отмену матча. В соглашении все прописано. В контракте сумма компенсации — 10 тысяч евро. Будем заниматься этим вопросом. Мы подписали все документы. Понимали, что такое в теории может произойти.

Наши коллеги-организаторы сейчас ищут соперника. Найти за час команду невозможно, хотя у нас вся нагрузка распланирована. Пытаемся найти команду, чтобы все футболисты получили игровую практику», – сказал Ивахов.

Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до матча – им пригрозили снятием очков в чемпионате

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7 комментариев

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nugoboss
Как можно у Цыганов деньги забрать, 😁 берегитесь чтобы они ещё у вас не забрали.😁
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Stivi M.D.
Удачи отсудить компенсацию бгг )))
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Фут.Боль
Нужно сумму компенсации прописывать побольше.
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TiNO
Ну и правильно. Таких клоунов наказывать надо
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Тиджани Бабангида
Компенсацию румыны выплатить обязаны
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Uef@
Оцелул по факту жалко, оказались заложниками ситуации. Простые европейцы не понимают насколько их собственные правительства работают не на них.
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d.xoxlov
Каждый раз удивляюсь, что федерации этих принципиальных стран выступают с протестами только по факту, а не выпустили такие директивы одновременно с баном России от УЕФА и ФИФА.
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