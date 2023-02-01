«Енисей» потребует 10 тысяч евро за отмену матча с «Оцелулом». Румынский клуб отказался играть из-за угрозы снятия очков

« » потребует неустойку за отмену товарищеского матча с румынским « ».

Об этом рассказал главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов

«Конечно, мы будем требовать компенсацию за отмену матча. В соглашении все прописано. В контракте сумма компенсации — 10 тысяч евро. Будем заниматься этим вопросом. Мы подписали все документы. Понимали, что такое в теории может произойти.

Наши коллеги-организаторы сейчас ищут соперника. Найти за час команду невозможно, хотя у нас вся нагрузка распланирована. Пытаемся найти команду, чтобы все футболисты получили игровую практику», – сказал Ивахов.

Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до матча – им пригрозили снятием очков в чемпионате