Бэйл занимает 18-е место после первого дня на профессиональном турнире по гольфу

дебютировал на профессиональном турнире по гольфу.

Бывший футболист « » играет в Калифорнии на AT&T Pebble Beach Pro-Am в рамках PGA Tour.

Бэйл выступает в паре с американским профессионалом Джозефом Брамлеттом. Они занимают 18-е место после первого дня.

Валлиец потратил 65 ударов для перемещения мяча до итоговой лунки.

9 января Гарет объявил о завершении карьеры футболиста. Он пять раз становился обладателем титула Лиги чемпионов, четыре раза – клубного ЧМ, трижды выигрывал , дважды – Суперкубок Европы, по одному разу – Суперкубок Испании и Кубок Испании.