Бэйл занимает 18-е место после первого дня на профессиональном турнире по гольфу

Теги Реал Мадрид Ла Лига сборная Уэльса по футболу Гарет Бэйл PGA Tour Футбол

Гарет Бэйл дебютировал на профессиональном турнире по гольфу.

Бывший футболист «Реала» играет в Калифорнии на AT&T Pebble Beach Pro-Am в рамках PGA Tour.

Бэйл выступает в паре с американским профессионалом Джозефом Брамлеттом. Они занимают 18-е место после первого дня.

Валлиец потратил 65 ударов для перемещения мяча до итоговой лунки.

9 января Гарет объявил о завершении карьеры футболиста. Он пять раз становился обладателем титула Лиги чемпионов, четыре раза – клубного ЧМ, трижды выигрывал Ла Лигу, дважды – Суперкубок Европы, по одному разу – Суперкубок Испании и Кубок Испании.

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14 комментариев

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Dovlet Komekov
Ответ Yuri Ten
Я захожу в раздел футбол, что-бы посмотреть результаты профессиональных гольфистов, зачем вы пишите про бывших футболистов
Значит не надо писать про роналдо, зидан, канаварро, рональдино и т.д?
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Артур Хайбрахманов
Написали бы хоть сколько там участников.
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Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ rigobersong
Вот так и нужно завершать карьеру, вот честно, кого кроме глоров Реала бесил Бэйл?:) Отличный мужик, токсиком никогда не был, к важным матчам всегда подходил в топ форме и ушел из футбола без пафоса, скромно и красиво, кайфует и живет дальше:) А полуфинал Евро с Уэльсом это равнозначно чуть ли не победе на ЧМ. Великий игрок и приятный человек, один из немногих кто остался в доброй памяти как у болельщика Барселоны, только респект и удачи:) А кто-то позорится в чемпионате пустыни:))
Так он и в Реале хорошо играл. Достаточно вспомнить, как он в одно лицо выиграл финал с Ливерпулем или легендарный забег против Барселоны
+3
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OSHO - ऊर्जा
Молоток. Лучше чем то заменить прошлую жизнь, чем пускаться в воспоминания и депрессию.
+1
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Фан Рубина
Наконец-то нашёл своё призвание в жизни.
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Pokrishkin
Там много участников. 18 место неплохой результат
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Mikas7
Ответ Катя Авейру.
Гол с Пенальти в ворота Аль-Фатеха круче!
или гол через себя в ворота Ливерпуля в финале ЛЧ,тоже не плох)
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Yuri Ten
Я захожу в раздел футбол, что-бы посмотреть результаты профессиональных гольфистов, зачем вы пишите про бывших футболистов
+1
-1
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AF007
Вылетает в шип то есть пока что, надо подниматься на спасительное 17-е...
+3
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rigobersong
Ответ udiekemen
Кто про что, а ригоберсонг про Роналду 👍
Вот где я написал о нем?:) У меня даже в тексте про него ничего нет, то что ты там себе в голове додумываешь, это не мои проблемы:)
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Alex Miheev
Легенда гольфа
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0
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udiekemen
Кто про что, а ригоберсонг про Роналду 👍
+2
-4
-2
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rigobersong
Вот так и нужно завершать карьеру, вот честно, кого кроме глоров Реала бесил Бэйл?:) Отличный мужик, токсиком никогда не был, к важным матчам всегда подходил в топ форме и ушел из футбола без пафоса, скромно и красиво, кайфует и живет дальше:) А полуфинал Евро с Уэльсом это равнозначно чуть ли не победе на ЧМ. Великий игрок и приятный человек, один из немногих кто остался в доброй памяти как у болельщика Барселоны, только респект и удачи:) А кто-то позорится в чемпионате пустыни:))
+21
-10
+11
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Катя Авейру.
Гол с Пенальти в ворота Аль-Фатеха круче!
+1
-4
-3
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