Бэйл занимает 18-е место после первого дня на профессиональном турнире по гольфу
Гарет Бэйл дебютировал на профессиональном турнире по гольфу.
Бывший футболист «Реала» играет в Калифорнии на AT&T Pebble Beach Pro-Am в рамках PGA Tour.
Бэйл выступает в паре с американским профессионалом Джозефом Брамлеттом. Они занимают 18-е место после первого дня.
Валлиец потратил 65 ударов для перемещения мяча до итоговой лунки.
9 января Гарет объявил о завершении карьеры футболиста. Он пять раз становился обладателем титула Лиги чемпионов, четыре раза – клубного ЧМ, трижды выигрывал Ла Лигу, дважды – Суперкубок Европы, по одному разу – Суперкубок Испании и Кубок Испании.
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