«Барса» может потратить около 10 млн евро на новичка зимой. Переход вингера – приоритет из-за травмы Дембеле

У «Барселоны» есть возможность подписать новичка этой зимой.

Как утверждает Mundo Deportivo, в случае необходимости каталонский клуб сможет потратить около 10 млн евро.

В «Барселоне» не очень оптимистично настроены в этом отношении, но будут до последнего пытаться усилить состав, так как просил подписать новичка в атаку в случае ухода Мемфиса Депая. Правила Ла разрешают тратить 40% от суммы трансфера Депая в «Атлетико», которая составила 4 млн евро. Также у «Барсы» в запасе есть еще около 6 млн евро, сэкономленные после ухода Жерара Пике.

выбыл на месяц из-за травмы, и это повлияло на планы «Барселоны». В заключительные часы трансферного окна клуб попытается подписать вингера.

Отмечается, что « » не хочет повторять ошибки прошлого и осуществлять трансферы ради трансферов. Перед тем как сделать предложение о переходе кого-либо из игроков, руководство клуба тщательно изучит этот вариант.

Учитывая непростую финансовую ситуацию, в «Барсе» думают о том, чтобы взять кого-то в аренду.