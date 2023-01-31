«Барса» может потратить около 10 млн евро на новичка зимой. Переход вингера – приоритет из-за травмы Дембеле

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле деньги Футбол

У «Барселоны» есть возможность подписать новичка этой зимой.

Как утверждает Mundo Deportivo, в случае необходимости каталонский клуб сможет потратить около 10 млн евро.

В «Барселоне» не очень оптимистично настроены в этом отношении, но будут до последнего пытаться усилить состав, так как Хави просил подписать новичка в атаку в случае ухода Мемфиса Депая. Правила Ла Лиги разрешают тратить 40% от суммы трансфера Депая в «Атлетико», которая составила 4 млн евро. Также у «Барсы» в запасе есть еще около 6 млн евро, сэкономленные после ухода Жерара Пике.

Усман Дембеле выбыл на месяц из-за травмы, и это повлияло на планы «Барселоны». В заключительные часы трансферного окна клуб попытается подписать вингера.

Отмечается, что «Барселона» не хочет повторять ошибки прошлого и осуществлять трансферы ради трансферов. Перед тем как сделать предложение о переходе кого-либо из игроков, руководство клуба тщательно изучит этот вариант.

Учитывая непростую финансовую ситуацию, в «Барсе» думают о том, чтобы взять кого-то в аренду.

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54 комментария

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BolxoB
Ответ DolJun
кого они хотя в ла лиге?) ты не можешь реально смотреть на вещи потому, что слишком торопишься писать, допускаешь ошибки и из-за этого теряется смысл написанного)
Хотят в Ла Лигу
Да и понял ты меня
Просто возразить нечего)
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Тен мать его Хаг
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Что у них там за арифметика? Лига запрещает им продлить контракт с Гави из-за ФФП и тут же новость что они там могут кого-то купить 🤦🏼
Есть разница между зарплатной ведомостью и трансферным бюджетом
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Alexander Sragovich
Скажем так...это не есть правда
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Никита Мальковский
Траоре
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прощай Роналду
Ответ KerroChelsea
Как на счет Дэулофеу, а может Депай?
Как насчёт Ильяса Ахомача например? Месяц думаю и Рафинья может отыграть, чисто на пасе или Торрес, в Сити он был очень хорош справа как и в Валенсии
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Кирилл Дьячков
Ответ DolJun
хаверц слишком хорош для барсы, будем объективны
Должен слишком плох,чтобы быть болельщиком Челси
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прощай Роналду
Ответ Адепт Суперлиги
Малком😎
За 40?
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TC@ER18
Продаю дзюбу, за 10 лямов, торг уместен до 9,999.
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KerroChelsea
Как на счет Дэулофеу, а может Депай?
0
-1
-1
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DolJun
Ответ Karl0709
А из какой лиги команда которая выиграла ЛЧ ?😌
ахахах, всегда умиляет когда местные кулес примазываются к победам реала)
+1
-1
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DolJun
Ответ BolxoB
Ага Поэтому топовые игроки из АПЛ так хотят в Ла Лиге) Давай реально взглянем на вещи.
кого они хотя в ла лиге?) ты не можешь реально смотреть на вещи потому, что слишком торопишься писать, допускаешь ошибки и из-за этого теряется смысл написанного)
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-1
-1
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Владимир Самсонов
Ответ Александр Астафьев
Дембеле сломался, отличный шанс проявить себя Рафинье.
Или Феррану Торресу.
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Ramin Mamedov
То есть потратили прошлой зимой 50 млн, лето купили Рафинью за 70 млн... И сейчас снова хотчи потратить деньги чтобы заменить травмированного на месяц Дембеле? Когда есть в составе Фати, Торрес, Рафинья тот же...
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BolxoB
Ответ DolJun
ну так 10 место апл куда престижнее, чем 1 место в ла лиге. или ты и с этим будешь спорить, карл?)
Ага
Поэтому топовые игроки из АПЛ так хотят в Ла Лиге)
Давай реально взглянем на вещи.
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-1
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Иван Алейников
Ответ Евгений Михеев
За такой кэш Людовика Жюли выцепить только можно шарик попинать
Ухх. Ну вы капнули!
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2vdhrvmmzf
Ответ atacan
Можете Сутормина Купить
Ты что то перепутал, переплата в 15000 раз выходит
0
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Mixos Demid
Дзюба оживился !!!
0
0
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Karl0709
Ответ DolJun
ну так 10 место апл куда престижнее, чем 1 место в ла лиге. или ты и с этим будешь спорить, карл?)
А из какой лиги команда которая выиграла ЛЧ ?😌
0
0
0
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Владимир Самсонов
Ответ Адепт Суперлиги
Малком😎
Возращение Легенды!
+1
0
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SCHOKKKK
Ответ DolJun
хаверц слишком хорош для барсы, будем объективны
Плюс ко всему, слишком дорог. Босоногий ФК Рычаг итак без кола, без двора, скребёт по сусекам чтоб приобрести хоть кого-то, да вот беда - за всех надо, оказывается, Платить, ещё и Деньгами, а не только обещаниями Чаве. Приличные футболисты, глядя на ошибку Кунде уже не хотят наступать на эти грабли

Куда им Хаверца, курам на смех 😂
+2
0
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DolJun
Ответ Karl0709
Это ты пишешь о команде которая на первом месте в ЛЛ 😁😁.
ну так 10 место апл куда престижнее, чем 1 место в ла лиге. или ты и с этим будешь спорить, карл?)
+1
-2
-1
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Анвар Масимов
Ответ DolJun
хаверц слишком хорош для барсы, будем объективны
Он не хорош даже для команды , которая ведёт борьбу за ЛК. Не говоря уже о лидере Ла Лиге
0
-2
-2
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Евгений Михеев
За такой кэш Людовика Жюли выцепить только можно шарик попинать
+1
0
+1
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atacan
Можете Сутормина Купить
+1
0
+1
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НАВАЛЬНЫЙ
Что у них там за арифметика? Лига запрещает им продлить контракт с Гави из-за ФФП и тут же новость что они там могут кого-то купить 🤦🏼
+3
0
+3
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