Судья на клубном ЧМ впервые разъяснил зрителям решение ВАР. В игре «Аль-Ахли» – «Окленд» отменили пенальти из-за фола за пределами штрафной
На клубном ЧМ судья впервые разъяснил решение зрителям на стадионе.
Египетский «Аль-Ахли» разгромил новозеландский «Окленд» (3:0) в 1-м раунде турнира, проходящего в Марокко.
В компенсированное время ко второму тайму главный судья Ма Нин назначил пенальти в ворота «Окленда» за фол защитника Адама Митчелла.
После просмотра ВАР китайский арбитр отменил пенальти, с помощью громкой связи объяснив телезрителям и болельщикам на стадионе, что нарушение было за пределами штрафной площади, а также показал Митчеллу красную карточку за фол последней надежды.
Судьи будут разъяснять решения ВАР зрителям клубного ЧМ. При успехе так будет и на других турнирах ФИФА
2 комментария