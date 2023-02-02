Судья на клубном ЧМ впервые разъяснил зрителям решение ВАР. В игре «Аль-Ахли» – «Окленд» отменили пенальти из-за фола за пределами штрафной

На клубном ЧМ судья впервые разъяснил решение зрителям на стадионе.

Египетский «Аль-Ахли» разгромил новозеландский « » (3:0) в 1-м раунде турнира, проходящего в Марокко.

В компенсированное время ко второму тайму главный судья Ма Нин назначил пенальти в ворота «Окленда» за фол защитника Адама Митчелла.

После просмотра ВАР китайский арбитр отменил пенальти, с помощью громкой связи объяснив телезрителям и болельщикам на стадионе, что нарушение было за пределами штрафной площади, а также показал Митчеллу красную карточку за фол последней надежды.

Судьи будут разъяснять решения ВАР зрителям клубного ЧМ. При успехе так будет и на других турнирах ФИФА