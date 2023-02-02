Судья на клубном ЧМ впервые разъяснил зрителям решение ВАР. В игре «Аль-Ахли» – «Окленд» отменили пенальти из-за фола за пределами штрафной

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На клубном ЧМ судья впервые разъяснил решение зрителям на стадионе.

Египетский «Аль-Ахли» разгромил новозеландский «Окленд» (3:0) в 1-м раунде турнира, проходящего в Марокко.

В компенсированное время ко второму тайму главный судья Ма Нин назначил пенальти в ворота «Окленда» за фол защитника Адама Митчелла.

После просмотра ВАР китайский арбитр отменил пенальти, с помощью громкой связи объяснив телезрителям и болельщикам на стадионе, что нарушение было за пределами штрафной площади, а также показал Митчеллу красную карточку за фол последней надежды.

Судьи будут разъяснять решения ВАР зрителям клубного ЧМ. При успехе так будет и на других турнирах ФИФА

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2 комментария

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Геннадий Тимченко
если внедрят (хотя вряд ли конечно) в России, то в матчах с Зенитом арбитры будут пояснять неразборчиво🤣
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Новиков
Очень крутое нововведение
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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