Директор «Севильи» Мончи лайкнул твит в поддержку Паулисты, удаленного за фол на Винисиусе. Он извинился через несколько часов

Теги Реал Мадрид Валенсия Севилья Ла Лига судьи Рамон Родригес Мончи Габриэл Паулиста соцсети Хавьер Альберола Рохас Винисиус Жуниор Футбол

Директор «Севильи» лайкнул твит в поддержку Габриэла Паулисты за грубый фол на Винисиусе.

На 72-й минуте перенесенной игры 17-го тура Ла Лиги между «Мадридом» и «Валенсией» (2:0) Габриэл Паулиста на фланге с размаха ударил ногой бразильца, пробегающего мимо него с мячом. За это главный судья Хавьер Альберола Рохас показал ему красную карточку.

После игры «Валенсии» и «Реала» (0:2) один из болельщиков написал в твиттере: «Если Паулиста получит штраф, то все испанцы должны скинуться».

Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи лайкнул этот твит.

Спустя несколько часов он убрал лайк с публикации и извинился: «Лайк, который я поставил твиту, защищающему действия Паулисты, которые привели к его удалению, был, очевидно, случайным. Я ни в коем случае не могу согласиться с этим комментарием. Это действие кажется мне чрезмерным и неуместным. Приношу извинения всем, кого оскорбила эта публикация».

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2 комментария

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белошип
🤡 Севильский
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skorpion n
а че дал заднюю ? трус признался бы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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