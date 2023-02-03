Директор «Севильи» Мончи лайкнул твит в поддержку Паулисты, удаленного за фол на Винисиусе. Он извинился через несколько часов

Директор «Севильи» лайкнул твит в поддержку за грубый фол на .

На 72-й минуте перенесенной игры 17-го тура между « » и «Валенсией» (2:0) Габриэл Паулиста на фланге с размаха ударил ногой бразильца, пробегающего мимо него с мячом. За это главный судья показал ему красную карточку.

После игры «Валенсии» и «Реала» (0:2) один из болельщиков написал в твиттере: «Если Паулиста получит штраф, то все испанцы должны скинуться».

Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи лайкнул этот твит.

Спустя несколько часов он убрал лайк с публикации и извинился: «Лайк, который я поставил твиту, защищающему действия Паулисты, которые привели к его удалению, был, очевидно, случайным. Я ни в коем случае не могу согласиться с этим комментарием. Это действие кажется мне чрезмерным и неуместным. Приношу извинения всем, кого оскорбила эта публикация».