Директор «Севильи» Мончи лайкнул твит в поддержку Паулисты, удаленного за фол на Винисиусе. Он извинился через несколько часов
Директор «Севильи» лайкнул твит в поддержку Габриэла Паулисты за грубый фол на Винисиусе.
На 72-й минуте перенесенной игры 17-го тура Ла Лиги между «Мадридом» и «Валенсией» (2:0) Габриэл Паулиста на фланге с размаха ударил ногой бразильца, пробегающего мимо него с мячом. За это главный судья Хавьер Альберола Рохас показал ему красную карточку.
После игры «Валенсии» и «Реала» (0:2) один из болельщиков написал в твиттере: «Если Паулиста получит штраф, то все испанцы должны скинуться».
Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи лайкнул этот твит.
Спустя несколько часов он убрал лайк с публикации и извинился: «Лайк, который я поставил твиту, защищающему действия Паулисты, которые привели к его удалению, был, очевидно, случайным. Я ни в коем случае не могу согласиться с этим комментарием. Это действие кажется мне чрезмерным и неуместным. Приношу извинения всем, кого оскорбила эта публикация».
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