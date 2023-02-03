Куртуа о фоле Паулисты на Винисиусе: «Нужно защищать Вини, он взрывной, часто идет в обводку. Защитникам кажется, что он их дразнит»

Теги Реал Мадрид Валенсия судьи Тибо Куртуа Габриэл Паулиста Хавьер Альберола Рохас Винисиус Жуниор Футбол

Тибо Куртуа прокомментировал грубый фол на вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре.

На 72-й минуте перенесенной игры 17-го тура Ла Лиги между «Мадридом» и «Валенсией» (2:0) Габриэл Паулиста на фланге с размаха ударил ногой бразильца, пробегающего мимо него с мячом. За это главный судья Хавьер Альберола Рохас показал ему красную карточку.

«Нужно защищать Вини, он очень взрывной парень и часто идет в обводку. Защитникам это не нравится. Им кажется, что их дразнят.

Но таков стиль игры [Винисиуса]. Рад, что у судьи хватило смелости удалить игрока, потому что это был удар без мяча и без смысла», – сказал вратарь «Реала».

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Geor Cherches
Ответ corazón blanco
Этому фолу нет оправданий.
Там еще звук такой был))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xDe xDe
Ответ rigobersong
конечно нет, у вас только оправдание зидана и его мерзкого фола в финале ЧМ, там было другое:))
Конечно, другое. Зидан поступил неспортивно и грубо, получил за это заслуженную красную карточку и ушёл с поля - а о том, как и что было, давно рассказал сам Матерацци. В данном же случае Паулиста намеренно как косой срубил с размаху в две ноги Винисиуса, который просто пробегал мимо и ничего дурного ему не сделал. Ещё когда Паулиста замахивался, мяч уже был метрах в двух. Что это, если не желание умышленно нанести травму игроку, даже не маскируя его под попытку сыграть в мяч?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санек Ккк
Харош уже ломать Винисиуса. Таким нужно красную карту от всего футбола навечно давать.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lindeman
Ответ GuruFutbola
Честно говоря свинисиус еще слабо отделался, надеюсь в следующем мачте ему достанется больше
проспись
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Честно говоря свинисиус еще слабо отделался, надеюсь в следующем мачте ему достанется больше
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Ответ rigobersong
А чего еще ожидать от носатого токсика, таких же гнилых игроков как и он сам готов защищать:)) Брат за брата:)) Но если Быдлисиуса мочит уже Бразильский игрок, пора задуматься над своим поведением:))
Надеюсь какой-нибудь Паулиста такой же трюк и с распиаренным костоломом Гави провернет)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ corazón blanco
Этому фолу нет оправданий.
Комментарий скрыт
+1
-14
-13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
А чего еще ожидать от носатого токсика, таких же гнилых игроков как и он сам готов защищать:)) Брат за брата:)) Но если Быдлисиуса мочит уже Бразильский игрок, пора задуматься над своим поведением:))
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Этому фолу нет оправданий.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Паулиста на что наиграл то и получил, полностью заслуженно
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий