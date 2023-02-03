Куртуа о фоле Паулисты на Винисиусе: «Нужно защищать Вини, он взрывной, часто идет в обводку. Защитникам кажется, что он их дразнит»

прокомментировал грубый фол на вингере «Реала» .

На 72-й минуте перенесенной игры 17-го тура Ла Лиги между «Мадридом» и «Валенсией» (2:0) Габриэл Паулиста на фланге с размаха ударил ногой бразильца, пробегающего мимо него с мячом. За это главный судья Хавьер Альберола Рохас показал ему красную карточку.

«Нужно защищать Вини, он очень взрывной парень и часто идет в обводку. Защитникам это не нравится. Им кажется, что их дразнят.

Но таков стиль игры [Винисиуса]. Рад, что у судьи хватило смелости удалить игрока, потому что это был удар без мяча и без смысла», – сказал вратарь « ».