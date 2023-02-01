Winline Зимний кубок РПЛ согласован с ФИФА. В ОАЭ сыграют «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи»
Кубок РПЛ согласован с ФИФА.
Турнир пройдет со 2 по 11 февраля в ОАЭ.
– С какими сложностями пришлось столкнуться при организации Winline Зимнего кубка РПЛ в Абу‑Даби?
– Важно отметить, что этот турнир согласован с ФИФА. Также хотим поблагодарить принимающую сторону за содействие.
Были небольшие сложности с календарем – его нужно было адаптировать под чемпионат ОАЭ, поэтому один из матчей – «Спартак» – «Сочи» – пройдет на стадионе «Бани Яс», остальные пять – на стадионе «Аль Нахьян». Все это согласовано с Федерацией футбола ОАЭ. Мы посетили обе арены, вопросов по инфраструктуре нет – газон отличного качества.
Мы хотим, чтобы зимние паузы заполнялись хорошими матчами, чтобы Winline Зимний кубок РПЛ был постоянным, а количество участников росло.
– Команды выражали пожелания по календарю?
– Рабочий процесс, глобальных проблем не возникало.
– Сколько зрителей ожидается?
– Прогнозируем на матчах около 200–300 человек, в случае превышения численности будем решать с местными властями. В любом случае, первые матчи покажут степень интереса к турниру.
– Ожидается новинка – общение арбитров после матчей. Будет ли это неким сигналом для РФС, что если все пройдет успешно, то подобное можно будет внедрить в РПЛ?
– Мы общаемся со всеми. Нам важно протестировать общение с судьями в полевых условиях, важно, чтобы арбитры тоже были участниками этого процесса. Надеемся, все пройдет хорошо.
– Кто из почетных гостей посетит турнир?
– Президент РПЛ Александр Алаев, представители «Матч ТВ» и Winline. Также пригласили представителей РФС и консульства России в ОАЭ, – сообщают представители медиа‑дирекции РПЛ.
Если под эгидой ФИФА играют , значит нужно договорится
Там уже в 2025 году хотят организовать суперлигу по футболу, а это кирдык и УЕФА и ФИФА, они просто больше не нужны будут, а наши все на коленях стоят перед УЕФА.