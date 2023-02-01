Winline Зимний кубок РПЛ согласован с ФИФА. В ОАЭ сыграют «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия ФИФА РФС Краснодар Александр Алаев календарь Матч ТВ Сочи Кубок РПЛ Футбол

Кубок РПЛ согласован с ФИФА.

Турнир пройдет со 2 по 11 февраля в ОАЭ.

– С какими сложностями пришлось столкнуться при организации Winline Зимнего кубка РПЛ в Абу‑Даби?

– Важно отметить, что этот турнир согласован с ФИФА. Также хотим поблагодарить принимающую сторону за содействие.

Были небольшие сложности с календарем – его нужно было адаптировать под чемпионат ОАЭ, поэтому один из матчей – «Спартак» – «Сочи» – пройдет на стадионе «Бани Яс», остальные пять – на стадионе «Аль Нахьян». Все это согласовано с Федерацией футбола ОАЭ. Мы посетили обе арены, вопросов по инфраструктуре нет – газон отличного качества.

Мы хотим, чтобы зимние паузы заполнялись хорошими матчами, чтобы Winline Зимний кубок РПЛ был постоянным, а количество участников росло.

– Команды выражали пожелания по календарю?

– Рабочий процесс, глобальных проблем не возникало.

– Сколько зрителей ожидается?

– Прогнозируем на матчах около 200–300 человек, в случае превышения численности будем решать с местными властями. В любом случае, первые матчи покажут степень интереса к турниру.

– Ожидается новинка – общение арбитров после матчей. Будет ли это неким сигналом для РФС, что если все пройдет успешно, то подобное можно будет внедрить в РПЛ?

– Мы общаемся со всеми. Нам важно протестировать общение с судьями в полевых условиях, важно, чтобы арбитры тоже были участниками этого процесса. Надеемся, все пройдет хорошо.

– Кто из почетных гостей посетит турнир?

– Президент РПЛ Александр Алаев, представители «Матч ТВ» и Winline. Также пригласили представителей РФС и консульства России в ОАЭ, – сообщают представители медиа‑дирекции РПЛ.

11 комментариев

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Дима Трепутин
Ответ Иван Новиков
А чтобы во дворе сыграть, тоже надо с фифой согласовывать?
Ну минусы то за что ?))
Если под эгидой ФИФА играют , значит нужно договорится
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Spartakovec navsegda
Главное, что в турнире нет команд тех стран, которые могут за минуту до начала матча заявить, что им не разрешили играть.
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And-Rover
УАФ не слышно что-то.
+1
0
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TheSportNik
Самое смешное- это они согласовали этот турнир с ФИФА, причем наши клубы играют.
Там уже в 2025 году хотят организовать суперлигу по футболу, а это кирдык и УЕФА и ФИФА, они просто больше не нужны будут, а наши все на коленях стоят перед УЕФА.
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Владимир Молявин
Удачи командам. Игрокам, провести турнир без травм.
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Дима Трепутин
Ответ Иван Новиков
А чтобы во дворе сыграть, тоже надо с фифой согласовывать?
Что бы писать буквы, в них то же смысл надо вкладывать ?
+1
-4
-3
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Фан Рубина
Сама по себе необходимость согласовывать с фифой товарищеский турнир - позорная терпильность, от которой надо уходить.
+4
-3
+1
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Ростовский
Ответ Рома Михалев
И что это означает? Победитель получает путёвку на клубный чемпионат мира?
Получает кубок, который согласован с ФИФА.
0
-6
-6
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Рома Михалев
И что это означает? Победитель получает путёвку на клубный чемпионат мира?
+9
-2
+7
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Иван Новиков
А чтобы во дворе сыграть, тоже надо с фифой согласовывать?
+12
-7
+5
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Dizzod
ну вот первый азиатский кубок
+1
-3
-2
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