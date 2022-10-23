Захарян о 3 победах «Динамо» кряду: «Набрали кондиции и показываем то, что должны были показывать с самого начала»
Арсен Захарян оценил победу «Динамо» над «Локомотивом» (3:1) в Мир РПЛ.
Бело-голубые выиграли третий матч подряд.
«Думаю, самым сложным было перестроиться после пропущенного гола, не поплыть. У нас получилось, мы всю игру доминировали и заслуженно победили.
Моя эмоциональная реакция после моего незасчитанного гола в первом тайме? Слава богу, был перерыв, можно было выдохнуть. Меня ребята и тренер успокаивали в раздевалке. Эмоции утихли, и я вышел на второй тайм с пустой головой.
Мы набрали кондиции и показываем сейчас то, что должны были показывать с самого начала. Мы физически прибавили сильно, стали показывать то, что просит от нас тренер. Также и в эмоциональном плане мы стали лучше, потому что пошли победы», — сказал хавбек «Динамо».
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