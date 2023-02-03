Экс-арбитр Бурруль об отмене гола «Реала» из-за фола Бензема: «Мяч даже не летел туда. Не было ни грубости, ни влияния на игровую ситуацию»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Альфонсо Перес Бурруль Антонио Рюдигер видеоповторы Хавьер Альберола Рохас Юнус Муса Футбол

Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал решение не засчитывать гол «Реала» в ворота «Валенсии».

Команды проводят матч в рамках 17-го тура Ла Лиги. На 3-й добавленной к первому тайму минуте защитник мадридцев Антонио Рюдигер забил гол, замкнув подачу с углового. 

Посмотрев видеоповтор, главный судья матча Хавьер Альберола Рохас отменил взятие ворот – во время подачи Карим Бензема оттолкнул Юнуса Муса, попав ему рукой в лицо. 

«Я понимаю, что между Бензема и Мусой был контакт, который не тянул на нарушение.

Судья понял, что рука француза ударяет по лицу игрока «Валенсии» и назначает штрафной, но мяч даже не летел в то место, где находились игроки. Не было ни грубости, ни влияния на игровую ситуацию», – сказал бывший арбитр.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Валенсия» (2:0, второй тайм).

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8 комментариев

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Mairambek Jusupbekov
Если бы не это движение рукой по лицу возможно засчитали бы,а так фол был,но рад что мы легко взяли три очка.
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MADRiD_00
И хорошо что отменили этот гол! Мы в отличии от некоторых полосатых, умеем признать незаконность гола)) Привет Бетис;)
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distress of ignorance
Там был фол перед угловым, справедливо отменили гол, так что не буруль тут особо
+3
0
+3
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Иван Куянец
Ответ corazón blanco
По-хорошему там и углового не должно было быть, Камавинга правила нарушал в атаке. А если бы ещё и гол засчитали, завтра бы Мадрид распяли бы в СМИ.
Конечно
+1
-1
0
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corazón blanco
По-хорошему там и углового не должно было быть, Камавинга правила нарушал в атаке. А если бы ещё и гол засчитали, завтра бы Мадрид распяли бы в СМИ.
+18
-2
+16
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Иван Куянец
Не простая ситуация но Реал во 2 тайме сделал что надо
+5
-1
+4
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ts_vlad
Ответ Ramin Mamedov
по этой логике, если мяча рядом нет, можно ломать игрока , ведь влияния то никакого нет..
Ну большинство стыков не у мяча так и трактуется
0
0
0
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Ramin Mamedov
по этой логике, если мяча рядом нет, можно ломать игрока , ведь влияния то никакого нет..
+2
-6
-4
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