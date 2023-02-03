Экс-арбитр Бурруль об отмене гола «Реала» из-за фола Бензема: «Мяч даже не летел туда. Не было ни грубости, ни влияния на игровую ситуацию»

прокомментировал решение не засчитывать гол « » в ворота «Валенсии».

Команды проводят матч в рамках 17-го тура . На 3-й добавленной к первому тайму минуте защитник мадридцев забил гол, замкнув подачу с углового.

Посмотрев видеоповтор, главный судья матча Хавьер Альберола Рохас отменил взятие ворот – во время подачи оттолкнул Юнуса Муса, попав ему рукой в лицо.

«Я понимаю, что между Бензема и Мусой был контакт, который не тянул на нарушение.

Судья понял, что рука француза ударяет по лицу игрока «Валенсии» и назначает штрафной, но мяч даже не летел в то место, где находились игроки. Не было ни грубости, ни влияния на игровую ситуацию», – сказал бывший арбитр.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Валенсия» (2:0, второй тайм).