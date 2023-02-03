Экс-арбитр Бурруль об отмене гола «Реала» из-за фола Бензема: «Мяч даже не летел туда. Не было ни грубости, ни влияния на игровую ситуацию»
Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал решение не засчитывать гол «Реала» в ворота «Валенсии».
Команды проводят матч в рамках 17-го тура Ла Лиги. На 3-й добавленной к первому тайму минуте защитник мадридцев Антонио Рюдигер забил гол, замкнув подачу с углового.
Посмотрев видеоповтор, главный судья матча Хавьер Альберола Рохас отменил взятие ворот – во время подачи Карим Бензема оттолкнул Юнуса Муса, попав ему рукой в лицо.
«Я понимаю, что между Бензема и Мусой был контакт, который не тянул на нарушение.
Судья понял, что рука француза ударяет по лицу игрока «Валенсии» и назначает штрафной, но мяч даже не летел в то место, где находились игроки. Не было ни грубости, ни влияния на игровую ситуацию», – сказал бывший арбитр.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Валенсия» (2:0, второй тайм).
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