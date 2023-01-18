«Аль-Наср» предлагает Бускетсу зарплату 20 млн евро за сезон

Теги Барселона Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Серджи Бускетс Футбол

Стали известны условия контракт, предложенного Серджи Бускетсу «Аль-Насром».

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на программу Tot Costa на Catalunya Ràdio, саудовский клуб предложил полузащитнику «Барселоны» зарплату 20 миллионов евро за сезон. 

Контракт 34-летнего игрока с испанским клубом рассчитан до конца этого сезона. «Аль-Наср» хочет подписать его на правах свободного агента. 

В текущем сезоне Ла Лиги Бускетс провел 14 матчей и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь

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15 комментариев

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dadahandadahan3@gmail.com
Спасибо тебе Бускетс (теперь надо заработать)
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otchim kaloeda
Ответ Alexlagodny
20 лимонов нормально так. На хлеб хватит, да и на молоко ))
На кг картошечки останется чуть-чуть
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А.Э.РАСИМ
Бускетс с тюрбаном и в арабском одеянии смотрелся бы истинным шейхом.
Чертовски красив, чтобы играть в команде Роналду.
То есть, подходит.
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cgmngt6ehj
Я согласен !
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Мишка Ляшенко
Ответ rigobersong
Они Чемпионы Мира и Европы, а не липовые обладатели ЗМ:))
Ну да, на плечах Рамоса и Касильяса. Такие же липовые получается
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Гамарджоба Генацвале
Я тоже захотел в Аль-Наср.ЗП прошу всего 1 млн евро. Возьмете меня?
Резюме:очень много всего могу, например вам кусты нарезать в виде кораблей, машин, птичек. Могу взять пульт от телевизора, вот так спрятать одной рукой за спиной, а второй рукой делать так, как будто я переключаю каналы. Могу взять спичечные коробки, соединить их ниткой и из разных комнат разговаривать, как рацией. Могу взять школьный дневник, и сверху эту целлофановую обложку, слово «ДНЕВНИК» обвести ручкой, потом натянуть немного, будет «ДНЕВНИК-ДНЕВНИК» Могу борщ взять и ложкой сметану из борща раз так резко взять, чтоб не растворилась сметана. Могу вот так здесь прикрепить зеркало на ноге, и смотреть, трусы какого цвета. Могу взять кока-колу, засунуть туда трубочку, дуть и оттуда блрблрблрблр. Могу взять листок на одном конце нарисовать советские танки, на другом фашистские, потом сделать ручкой пятно, наложить, нажать, и посмотреть попал по танку или нет.
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rigobersong
Ответ Мишка Ляшенко
У него хотя бы зм есть, в отличии от чаппи и миньестой
Они Чемпионы Мира и Европы, а не липовые обладатели ЗМ:))
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rigobersong
Ответ Мишка Ляшенко
У него хотя бы зм есть, в отличии от чаппи и миньестой
Странно, почему у Гризманна украли ЗМ:)
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Александр Константинович
Ответ rigobersong
Днаря модрика можно подписать, все равно не вывозит уже:)
Мудрика *
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Мишка Ляшенко
Ответ rigobersong
Днаря модрика можно подписать, все равно не вывозит уже:)
У него хотя бы зм есть, в отличии от чаппи и миньестой
+1
-5
-4
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Сейчас саудиты будут многих игроков с большим именем в мире футбола заманивать к себе для популяризации своей лиги и для того, чтобы их заявка на Мундиаль 2030 выстрелила.
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rigobersong
Это прикол?:) Чемпиону мира в 34 платить меньше, чем пешеходу ноунейму?:)
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Alexlagodny
20 лимонов нормально так. На хлеб хватит, да и на молоко ))
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-2
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Sevuska
Скромненько однако по тем меркам 🧐
0
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corazón blanco
Сейчас саудиты будут многих игроков с большим именем в мире футбола заманивать к себе для популяризации своей лиги и для того, чтобы их заявка на Мундиаль 2030 выстрелила.
+7
-1
+6
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