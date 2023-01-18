«Аль-Наср» предлагает Бускетсу зарплату 20 млн евро за сезон
Стали известны условия контракт, предложенного Серджи Бускетсу «Аль-Насром».
Как сообщает Diario Sport со ссылкой на программу Tot Costa на Catalunya Ràdio, саудовский клуб предложил полузащитнику «Барселоны» зарплату 20 миллионов евро за сезон.
Контракт 34-летнего игрока с испанским клубом рассчитан до конца этого сезона. «Аль-Наср» хочет подписать его на правах свободного агента.
В текущем сезоне Ла Лиги Бускетс провел 14 матчей и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь.
Чертовски красив, чтобы играть в команде Роналду.
То есть, подходит.
Резюме:очень много всего могу, например вам кусты нарезать в виде кораблей, машин, птичек. Могу взять пульт от телевизора, вот так спрятать одной рукой за спиной, а второй рукой делать так, как будто я переключаю каналы. Могу взять спичечные коробки, соединить их ниткой и из разных комнат разговаривать, как рацией. Могу взять школьный дневник, и сверху эту целлофановую обложку, слово «ДНЕВНИК» обвести ручкой, потом натянуть немного, будет «ДНЕВНИК-ДНЕВНИК» Могу борщ взять и ложкой сметану из борща раз так резко взять, чтоб не растворилась сметана. Могу вот так здесь прикрепить зеркало на ноге, и смотреть, трусы какого цвета. Могу взять кока-колу, засунуть туда трубочку, дуть и оттуда блрблрблрблр. Могу взять листок на одном конце нарисовать советские танки, на другом фашистские, потом сделать ручкой пятно, наложить, нажать, и посмотреть попал по танку или нет.