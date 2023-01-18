«Аль-Наср» предлагает Бускетсу зарплату 20 млн евро за сезон

Стали известны условия контракт, предложенного « ».

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на программу Tot Costa на Catalunya Ràdio, саудовский клуб предложил полузащитнику «Барселоны» зарплату 20 миллионов евро за сезон.

Контракт 34-летнего игрока с испанским клубом рассчитан до конца этого сезона. «Аль-Наср» хочет подписать его на правах свободного агента.

В текущем сезоне Ла Лиги Бускетс провел 14 матчей и отдал 1 голевой пас. Его статистику можно найти здесь.