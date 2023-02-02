Дарвин Нуньес: «Мне нужно поработать над завершением атак. Думаю, со мной происходит то же, что и с Суаресом. На второй год в «Ливерпуле» он стал разрывать»

рассказал, что ему посоветовал .

«Он сказал мне, что я должен быть спокоен, когда дело доходит до завершения атак. Он хочет, чтобы оно занимало у меня на секунду дольше, потому что если я буду бить со злостью или торопиться, все всегда будет плохо. Он просит меня спокойно потратить лишнюю секунду, чтобы забить.

Адаптация важна – и не только здесь, в клубе. Дела должны быть хороши не только в футболе, но и в твоей семье, потому что если с твоей семьей все в порядке, то и с тобой всегда будет все в порядке. У меня и моей семьи все хорошо.

Конечно, мне еще над многими вещами нужно поработать, например, над завершением. Но я думаю, что со мной происходит то же самое, что случилось с Суаресом. На второй год [в «Ливерпуле»] он стал разрывать.

Нечто подобное уже случалось со мной в «Бенфике». Первый год прошел для меня очень плохо, а во втором я взорвался. Здесь, я думаю, происходит то же самое. Я надеюсь, что следующий сезон будет таким же [как второй сезон в «Бенфике»]. Я сделаю все, что в моих силах, и, надеюсь, мне будет везти», – сказал нападающий « ».