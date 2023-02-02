Дарвин Нуньес: «Мне нужно поработать над завершением атак. Думаю, со мной происходит то же, что и с Суаресом. На второй год в «Ливерпуле» он стал разрывать»
Дарвин Нуньес рассказал, что ему посоветовал Луис Суарес.
«Он сказал мне, что я должен быть спокоен, когда дело доходит до завершения атак. Он хочет, чтобы оно занимало у меня на секунду дольше, потому что если я буду бить со злостью или торопиться, все всегда будет плохо. Он просит меня спокойно потратить лишнюю секунду, чтобы забить.
Адаптация важна – и не только здесь, в клубе. Дела должны быть хороши не только в футболе, но и в твоей семье, потому что если с твоей семьей все в порядке, то и с тобой всегда будет все в порядке. У меня и моей семьи все хорошо.
Конечно, мне еще над многими вещами нужно поработать, например, над завершением. Но я думаю, что со мной происходит то же самое, что случилось с Суаресом. На второй год [в «Ливерпуле»] он стал разрывать.
Нечто подобное уже случалось со мной в «Бенфике». Первый год прошел для меня очень плохо, а во втором я взорвался. Здесь, я думаю, происходит то же самое. Я надеюсь, что следующий сезон будет таким же [как второй сезон в «Бенфике»]. Я сделаю все, что в моих силах, и, надеюсь, мне будет везти», – сказал нападающий «Ливерпуля».
Если ещё и Нуньес такой, то всем кердык и переобуваться...
Старридж был сильнее нынешнего Мбаппе во всех физических показателях, натурально летал по полю. И мыслил на поле очень нестандартно, что вкупе со скоростью заставляло выглядеть защитников просто манекенами. В том сезоне это был игрок из топ-10 футболистов в мире. И только потом уже были множественные травмы, клуб стал играть непонятно во что и Старр так и не вышел прежний уровень.
Не худее чем Рональду.
При нём обостряется игра и он находит моменты,что даёт надежду на дальнейший прогресс в завершении.
Первые 2 года у него не получалось толком, но проблески были.