Дарвин Нуньес: «Мне нужно поработать над завершением атак. Думаю, со мной происходит то же, что и с Суаресом. На второй год в «Ливерпуле» он стал разрывать»

Теги Ливерпуль Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Луис Суарес Дарвин Нуньес Футбол

Дарвин Нуньес рассказал, что ему посоветовал Луис Суарес.

«Он сказал мне, что я должен быть спокоен, когда дело доходит до завершения атак. Он хочет, чтобы оно занимало у меня на секунду дольше, потому что если я буду бить со злостью или торопиться, все всегда будет плохо. Он просит меня спокойно потратить лишнюю секунду, чтобы забить.

Адаптация важна – и не только здесь, в клубе. Дела должны быть хороши не только в футболе, но и в твоей семье, потому что если с твоей семьей все в порядке, то и с тобой всегда будет все в порядке. У меня и моей семьи все хорошо.

Конечно, мне еще над многими вещами нужно поработать, например, над завершением. Но я думаю, что со мной происходит то же самое, что случилось с Суаресом. На второй год [в «Ливерпуле»] он стал разрывать.

Нечто подобное уже случалось со мной в «Бенфике». Первый год прошел для меня очень плохо, а во втором я взорвался. Здесь, я думаю, происходит то же самое. Я надеюсь, что следующий сезон будет таким же [как второй сезон в «Бенфике»]. Я сделаю все, что в моих силах, и, надеюсь, мне будет везти», – сказал нападающий «Ливерпуля».

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мягкий бананчик Месси
Ответ Vlad Emelin
При чем тут ливерпуль и арсенал в этом сезоне? Он даже если по 10 голов за игру забивать будет, ливерпуль не станет чемпионом
Суть в том, что я хочу, чтобы арсенал в этом сезоне скучно и буднично взял АПЛ, без сюрпризов вообще. И от Ливерпуля и от других команд. А в следующем пусть уже будет вакханалия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Ответ Орa Алв
Мдаа, Луис играл тогда в сравнении с этим Ливерпулем в какой то средней команде и тащил команду пользуясь 80% моментов, а Дарвин с таким составом не может тупо забить выйдя один на один, минимум 2 раза за матч
Давай, сглазь, что бы он начал забивать с каждой попытки..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Ответ JealousNobody
Такое полено за 75 млн мог купить только редкостный олень, коим является главный тренер Ливерпуля.
К тебя неполный ник, должен быть такой: ЖеалоусНободи, но Чемпион Московской Олимпиады!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Ох уж этот Суарез...
Если ещё и Нуньес такой, то всем кердык и переобуваться...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Высочкин
Дарвин Диас вот будет связка огонь 🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Давыдов
Ответ Андрей Иванов
Ну Суарес приходил звездой,а Нуньес если честно таковым не является.И не будь цена покупки такой гигантской,то сидел бы на лавке как например Шакири в свое время.
шакири и приобретался на скамейку, плохой пример.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Высочкин
Ответ JealousNobody
Такое полено за 75 млн мог купить только редкостный олень, коим является главный тренер Ливерпуля.
От оленя и слышу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Давыдов
Ответ Мягкий бананчик Месси
Надеюсь, прорвёт его. От этого зрелищность АПЛ только вырастет. Но только пусть в следующем году, в этом уж очень хочется, чтобы арсенал взял чемпионство
причем тут чемпионство? Ливерпуль в этом сезоне на него и не претендует давно, в ЛЧ бы попасть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валуй
Ответ Мягкий бананчик Месси
Надеюсь, прорвёт его. От этого зрелищность АПЛ только вырастет. Но только пусть в следующем году, в этом уж очень хочется, чтобы арсенал взял чемпионство
Даже если его прорвет в этом сезоне, не вижу как этот факт может серьёзно отразиться на шансах Арсенала на титул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Иванов
Ответ Tybalt
Суарес перешёл в Ливерпуль в возрасте Нуньеса (23) перешёл в Ливерпуль зимой 2011 1. первый отрезок забил 4 мяча 2. полный сезон 2011-2012 забил 11 голов 3. сезон 2012-2013 стал приличным по меркам форварда 23 мяча 4. звёздным стал сезон 2013-2014 , когда забил 31 гол так что сравнивать можно его с кем угодно, но нужно учитывать возраст , адаптацию , состояние клуба. По меркам Суареса он даже лучше играет.
Ну Суарес приходил звездой,а Нуньес если честно таковым не является.И не будь цена покупки такой гигантской,то сидел бы на лавке как например Шакири в свое время.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stee
Ответ dr. cage
Так если бы кривоногий Стуритж не порол половину созданных Луисом моментов и вообще, не путался бы под ногами, цифры у Суареса были бы вообще космически-запредельными..
5 плюсов, 0 минусов к комменту на данный момент. Что за публика тут собралась вообще?
Старридж был сильнее нынешнего Мбаппе во всех физических показателях, натурально летал по полю. И мыслил на поле очень нестандартно, что вкупе со скоростью заставляло выглядеть защитников просто манекенами. В том сезоне это был игрок из топ-10 футболистов в мире. И только потом уже были множественные травмы, клуб стал играть непонятно во что и Старр так и не вышел прежний уровень.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cash_flow
Ответ Tybalt
Суарес перешёл в Ливерпуль в возрасте Нуньеса (23) перешёл в Ливерпуль зимой 2011 1. первый отрезок забил 4 мяча 2. полный сезон 2011-2012 забил 11 голов 3. сезон 2012-2013 стал приличным по меркам форварда 23 мяча 4. звёздным стал сезон 2013-2014 , когда забил 31 гол так что сравнивать можно его с кем угодно, но нужно учитывать возраст , адаптацию , состояние клуба. По меркам Суареса он даже лучше играет.
Помню, как Пистолеро пришел и сразу же забил, выйдя на замену против дождливого Стока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ Пенс
Это полено роднит с Суаресом только национальность, а на деле же немного улучшенный Кэррол. Трансферы порта радуют всё больше и больше.
Челси и Ливерпуль забыли заявиться на сезон и вот уже маню думает, что возродился, почти вернулся во времена сира. Наивные
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad Emelin
Ответ Мягкий бананчик Месси
Надеюсь, прорвёт его. От этого зрелищность АПЛ только вырастет. Но только пусть в следующем году, в этом уж очень хочется, чтобы арсенал взял чемпионство
При чем тут ливерпуль и арсенал в этом сезоне? Он даже если по 10 голов за игру забивать будет, ливерпуль не станет чемпионом
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арман Мартиросян
Ответ dr. cage
Ожидание глорья Ливерпуля после трансфера Дарвинунеса: Ита наш новий Торрис и Сварес, ыыы Реальность: очередной бездарно-нулевой бот в почетном списке с другой древесиной, где можно выделить таких голеадоров как Нгог, Борини, Керрол, Бентеке, Ориги, Мимино, Ламбрет, Солянке.. Топари, которые на всю толпу наверно и голов 30 не оформили..
Ты традиционно пропадешь с веток Ливерпуля, когда он начнет клепать голы, а команда снова вернётся на рельсы. Здорово, что в интернете за слова отвечать не приходится, можно бесконечно писать ахинею и не париться.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maaroo luv
Ответ Eden Hazard
Антропология?) Может антропометрия?) Кстати, худой он очень, это надо исправлять ещё до завершения. Крауч тоже не Шварц, но пылинку не напоминал.
Спасибо,за исправление - не заметил т9 выдал))
Не худее чем Рональду.
При нём обостряется игра и он находит моменты,что даёт надежду на дальнейший прогресс в завершении.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Толстюк
Ответ maaroo luv
В перспективе он может всех их перебить. Его скорость,антропология и дриблинг о многом говорит. Осталось наточить удар и привкусить завершение. Если травмы его не замучают,то на 90% он станет лучшим из лучших.
Дай бог ему выйти на уровень праймового Кавани. Хотя игра Эдисона головой это как отдельный вид искусства и все это было в комплекте с шикарной техникой, пластикой, скоростью и мощным ударом. Вообще Кавани дико недооцененный нап. Зря он в ПСЖ тогда уехал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tybalt
Ответ kostylb
суарез в сезон 11/12 реализовал 7 из 28 бигченсов, 11 голов за 2556 минут. дарвин 4 из 19, 5 голов, 900 минут. в чем он не прав?
люди мыслят только одним сезоном и только олды Ливерпуля могут вспомнить игру Луиса в первые сезоны.
Первые 2 года у него не получалось толком, но проблески были.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Громов 22
Дарвин , дорогой , тебе до Суареса как нам до звёзд
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимофей Кушнир
Если Нуньес – это Суарес, то я – балерина с мировым именем.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Ответ Ashan Sorokin
У луиса был старидж
Так если бы кривоногий Стуритж не порол половину созданных Луисом моментов и вообще, не путался бы под ногами, цифры у Суареса были бы вообще космически-запредельными..
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kostylb
суарез в сезон 11/12 реализовал 7 из 28 бигченсов, 11 голов за 2556 минут. дарвин 4 из 19, 5 голов, 900 минут. в чем он не прав?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимур Жалолдинов
4-2-3-1 вот его позиция. Ему нужен Бобби и Диаз. Начнет забивать скоро пачками. Пусть вернутся лазарета. С реализации у него проблема, это можно понять, давление на него высокая. Но, очень полезным стал последнее время, открывания за спину у него шикарно получается
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенс
Это полено роднит с Суаресом только национальность, а на деле же немного улучшенный Кэррол. Трансферы порта радуют всё больше и больше.
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ Ashan Sorokin
У луиса был старидж
У Нуньес есть ещё больший набор великолепных помощников, которые не идут в сравнение с теми, что были у Суарес времен его пребывания в команде.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий