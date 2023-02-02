Силкин о Кокорине: «Проблема и в уровне интеллекта, наверное. В «Динамо» при мне он был юным пацаном, который хотел играть в футбол»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Силкин Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

Сергей Силкин отреагировал на слова Александра Кокорина о тюрьме.

Силкин работал с Кокориным в московском «Динамо». Недавно российский нападающий заявил, что тюрьма – это хорошая школа жизни, и, по его мнению, «каждый нормальный парень должен отсидеть, чтобы прийти в себя».

«Плохо, что Кокорин судит людей по себе. Зачем туда попадать, если ты нормальный законопослушный человек? В таком случае в подобного рода опыте просто нет смысла.

Если лично для него тюрьма послужила хорошей школой, то дай бог. Она ведь и существует для исправления людей, которые ведут себя неправильно.

Кокорин отсидел срок, и ему это действительно пошло на пользу. Остальным это вовсе не обязательно. Не следует всем навязывать личный негативный опыт.

Наверное, проблема еще и в уровне интеллекта. Когда я работал с ним в «Динамо», Александр был совсем юным пацаном, который просто хотел играть в футбол. На первом месте у него тогда стоял спорт. Что с ним произошло потом – мы все увидели», – сказал бывший тренер «Динамо».

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10 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
И в интеллекте тоже.
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Вольфсбург
Ответ Spaten
Динамо Силкина это лучшая команда до сих пор
Ты силён в Динамо, может Шварца? Или спал два года. Р.s. К Кокоше отношение как к бизнесмену, а не как к футболисту. Про тюрягу может он себя сравнил со Стрельцовым, так тот великий и по сей день и попал туда от подставы, а Кокоша пусть и не без провокации сам виноват.
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Spaten
Динамо Силкина это лучшая команда до сих пор
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Антон Апро
"Каждый нормальный футболист должен потоптать зону" (А.Кокорин)
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Alex1005
Так он и говорил про неправильных людей, которые «поплыли», он не всех имел ввиду
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Знатный стахановец
Кокоринщина = деградация.
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nugoboss
Походу у шимпа.... в зоопарке интеллект гораздо лучше.
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Barsa! bolshe chem klub
уже такие люди высказываются о Кокорине которые менее известны чем сам Кокорин...

главное красиво поныть и в рифму сказать:

ой ой ой,
какой он плохой!!!
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Красный чай
Ну а в чём же ещё? Проблемы с интеллектом это первопричина большинства попаданий в тюрьму.
+5
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Anthony Hlyanov
хороший заголовок
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