Силкин о Кокорине: «Проблема и в уровне интеллекта, наверное. В «Динамо» при мне он был юным пацаном, который хотел играть в футбол»

отреагировал на слова о тюрьме.

Силкин работал с Кокориным в московском «Динамо». Недавно российский нападающий заявил, что тюрьма – это хорошая школа жизни, и, по его мнению, «каждый нормальный парень должен отсидеть, чтобы прийти в себя».

«Плохо, что Кокорин судит людей по себе. Зачем туда попадать, если ты нормальный законопослушный человек? В таком случае в подобного рода опыте просто нет смысла.

Если лично для него тюрьма послужила хорошей школой, то дай бог. Она ведь и существует для исправления людей, которые ведут себя неправильно.

Кокорин отсидел срок, и ему это действительно пошло на пользу. Остальным это вовсе не обязательно. Не следует всем навязывать личный негативный опыт.

Наверное, проблема еще и в уровне интеллекта. Когда я работал с ним в «Динамо», Александр был совсем юным пацаном, который просто хотел играть в футбол. На первом месте у него тогда стоял спорт. Что с ним произошло потом – мы все увидели», – сказал бывший тренер « ».