«Зенит» открыл на «Газпром Арене» сенсорную комнату для зрителей со специальными потребностями

и фонд «Социальная ответственность» открыли сенсорную комнату на «Газпром Арене».

Комната сенсорной интеграции – это помещение для психологической разгрузки или зона отдыха, оснащенное оборудованием для стимуляции систем восприятия, а также различными развивающими активностями для людей со специальными потребностями.

В настоящий момент болельщикам с ментальными нарушениями сложно или невозможно посещать стадион и другие массовые спортивные мероприятия из-за отсутствия комфортных условий пребывания.

Сенсорная комната позволит минимизировать внешние сенсорные раздражители, такие как яркий свет, громкие звуки и прочее, и создать комфортные условия для нахождения болельщика на стадионе.

«Зенит» уделяет большое внимание развитию проектов доступной инклюзивной среды. сегодня является одним из самых комфортных стадионов в России для всех категорий болельщиков, в том числе и людей с разными особенностями здоровья.

Вместе с благотворительным фондом «Социальная ответственность» мы выводим развитие доступной среды на новый уровень и открываем на «Газпром Арене» сенсорную комнату для всех, кто в ней нуждается. Подобные проекты реализованы во многих спортивных клубах по всему миру.

«Зенит» стал первым футбольным клубом в России, который открывает сенсорную комнату на своем домашнем стадионе при поддержке фонда Газпромбанка», – сказал генеральный директор «Зенита» на церемонии открытия.

«Убежден, что футбол не ограничивается 90 минутами. Это социальный феномен, не только спортивный. Это возможность социализироваться и интегрироваться через мяч, на мой взгляд.

Мы уделяем этому большое внимание, а стадион в Петербурге – образцово-показательный, потому что тут есть тифлокомментирование, сурдоперевод, маломобильные группы населения – люди, которые могут прийти и поболеть за команду. Собраны все дисциплины.

Теперь тут будут детки, которые могут проводить время и социализироваться через игру в футбол. Это основная задача», – заявил директор департамента по социальной ответственности РФС Алексей Смертин.