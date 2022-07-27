Гендиректор «Зенита» о Луневе: «Задолженностей перед ним нет. Андрей действует под влиянием агента, мне кажется»

«Зенит» отреагировал на заявления по поводу невыплат премиальных.

Бывший вратарь сине-бело-голубых, выступающий сейчас за , обратился к Алексею Миллеру с просьбой о помощи в получении денег от клуба.

«Комментировать юридическую сторону дела я не буду. Завтра должно было состояться заседание палаты по разрешению споров . В преддверии такого заседания было бы странно что-то комментировать.

Что касается самого заявления Андрея, к которому я относился, отношусь и буду относиться с симпатией, как к отличному футболисту и хорошему парню, то могу сказать одно – никаких задолженностей перед ним у нас нет. Именно такую позицию мы будем аргументированно обосновывать в палате по разрешению споров.

Мне только что сообщили, что из-за болезни одного из членов палаты заседание переносится. Значит, будем ждать нового дня заседания. Мне кажется, что Андрей, к сожалению, действует под влиянием своего представителя, из-за которого, кстати, не состоялось продление контракта Лунева с «Зенитом».

Нет никакого желания рассуждать о том, чем руководствуется этот человек. За всю историю не только моей работы в «Зените», но и за всю историю клуба не было ни одного случая неурегулированных отношений с игроками, тренерами, сотрудниками и их представителями. Это наш принцип. Дорожим своей репутацией», – заявил генеральный директор .