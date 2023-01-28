Тедеско рассматривается на пост тренера сборной Бельгии
Доменико Тедеско может возглавить сборную Бельгии.
Рабочая группа Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) продолжает поиски нового главного тренера команды и обратила внимание на 37-летнего специалиста.
Бывший тренер «Спартака» соответствует нескольким критериям, выдвигаемым ассоциацией. Он относится к типу тренеров, которые уделят много внимания данным и тактике и выступают за энергичный футбол. В окружении Тедеско отмечают, что возможность возглавить сборную Бельгии привлекает тренера.
Последним местом работы Доменико был «Лейпциг». Клуб уволил тренера в сентябре.
RBFA надеется определиться с именем нового тренера национальной команды на следующей неделе.
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