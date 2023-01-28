может возглавить сборную Бельгии.

Рабочая группа Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) продолжает поиски нового главного тренера команды и обратила внимание на 37-летнего специалиста.

Бывший тренер « » соответствует нескольким критериям, выдвигаемым ассоциацией. Он относится к типу тренеров, которые уделят много внимания данным и тактике и выступают за энергичный футбол. В окружении Тедеско отмечают, что возможность возглавить сборную привлекает тренера.

Последним местом работы Доменико был « ». Клуб уволил тренера в сентябре.

RBFA надеется определиться с именем нового тренера национальной команды на следующей неделе.