Тедеско рассматривается на пост тренера сборной Бельгии

Теги Спартак премьер-лига Россия бундеслига Германия Сборная Бельгии по футболу РБ Лейпциг Доменико Тедеско Футбол

Доменико Тедеско может возглавить сборную Бельгии. 

Рабочая группа Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) продолжает поиски нового главного тренера команды и обратила внимание на 37-летнего специалиста.

Бывший тренер «Спартака» соответствует нескольким критериям, выдвигаемым ассоциацией. Он относится к типу тренеров, которые уделят много внимания данным и тактике и выступают за энергичный футбол. В окружении Тедеско отмечают, что возможность возглавить сборную Бельгии привлекает тренера. 

Последним местом работы Доменико был «Лейпциг». Клуб уволил тренера в сентябре. 

RBFA надеется определиться с именем нового тренера национальной команды на следующей неделе. 

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37 комментариев

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toldo_slava
Слишком молод для пенсионерской работы тренером сборной
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Ярик01
Ответ poolshh
А чего он Лейпциг не потянул?
Первый и единственный трофей в истории клуба. Может и не потянул, но уже вошёл в историю.
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Spaten
С козырей зашли!))
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Arty K.
Странный вариант, но перспективный!
Попробует?
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Ру7евоЙ
Ох, его уже уволили из Лейпцига. Пропустил.
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Виталий Миронов
Рано ему ещё в эту реку
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DeadSilence
Круто. Бельгийцам как раз нужен такой энергичный тренер.
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Олимпионик
Уровень Тедеско - Эрцгебирге
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-3
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Евгений Кирилюк
Ответ poolshh
А чего он Лейпциг не потянул?
По старой схеме, сначала вспышка, потом падение
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yakovleff
Ответ Милчик
ага, пришел Розе и команда сразу заиграла, Тедеско среднего уровня тренер
Ну так старая история: Лейпциг как раз и попёр на багаже Тедеско))
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Давид Agabekyan
Ответ Aleksandr Danilov
Лучший в истории РПЛ, наряду с Эмери
Чем лучше Манчини и Спалетти?
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Давид Agabekyan
Ответ Влад Музалевский
Потянул, но под него трансферов во второй сезон не делали вообще
Вернер, Раум. Вообще не трансферы. Почему Розе с теме же игроками и без трансферов идёт вторыми и вышла из группы ЛЧ?
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Милчик
Ответ Влад Музалевский
Потянул, но под него трансферов во второй сезон не делали вообще
ага, пришел Розе и команда сразу заиграла, Тедеско среднего уровня тренер
+2
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Иван Шумков
Ну, кстати, очень неплохо было бы. "Спартак" при нём выглядел интересно
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semenoffp3trok
Ответ poolshh
А чего он Лейпциг не потянул?
ниче се не потяянул, с 11 места в ЛЧ и первый трофей в истории клуба, ну и полуфинал ЛЕ, что творилось во втором сезоне, похоже на взимное недовольство всех и всеми, но сборная, кмк это его вариант, готовить команду к отдельным матчам, проаодить больше времени с семьей, Тед, опять же ИмХО, кризис манагер в футболе
+32
-1
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Рагим Гиримов
Ответ MATRiX
Похоже они так ничего и не поняли…
Уж по больше тебя понимают
0
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Влад Музалевский
Ответ poolshh
А чего он Лейпциг не потянул?
Потянул, но под него трансферов во второй сезон не делали вообще
+11
-3
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Кино Музыка
Отличный ход для сонной команды. Им давно заводной тренер нужен)
+2
0
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poolshh
А чего он Лейпциг не потянул?
+9
-2
+7
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Vitto
Ответ Уолтер Собчак
Комментарий выше отсылается на мем о том, что каждый тренер, ушедший из "Спартака", рано или поздно выигрывает трофей.
У Якина наоборот как отрезало. Хоть Швейцария играет норм.
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Уолтер Собчак
Ответ Vitto
Он выиграл лишь кубок Германии. Тем более он быстро сдувается как тренер. Он скорее кризисменеджер.
Комментарий выше отсылается на мем о том, что каждый тренер, ушедший из "Спартака", рано или поздно выигрывает трофей.
+4
0
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Милчик
Бельгийцам прям не везет. Доверить свою сборную Тедеско, это значит совсем добить уходящее золотое поколение футболистов. Тедеске нигде не засиживается более 1-2 сезонов.
0
-6
-6
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Владимир Молявин
Удачи, Доменико!!!
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Отец Мбаппе
от кутепова до де брюйне, неплохо
+2
-2
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BVB09
Ответ Михаил Солдатенков
37 лет? Думал, он моложе...
И это в 37 лет!!!
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