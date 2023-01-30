Где смотреть Галатасарай – Трабзонспор, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Турции 5 февраля

Теги Галатасарай Трабзонспор высшая лига Турция Мауро Икарди Футбол

В воскресенье, 5 февраля, сыграют Галатасарай и Трабзонспор в 23 туре Чемпионата Турции по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать телеканал «Футбол».
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Галатасарай – Трабзонспор

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Галатасарай – Трабзонспор

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