Гендиректор «Динамо» о Нгамале, Вареле и Шиманьском на ЧМ-2022: «Надеемся, они принесут пользу клубу – компенсацию от ФИФА»

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Гендиректор «Динамо» надеется, что клуб получит выплаты за участие игроков в ЧМ-2022.

«Приятно, что Нгамале вызван в сборную Камеруна и поедет на чемпионат мира.

Мы очень надеемся, что игроки, имеющие контракты с «Динамо», пусть и приостановленные по аренде или другим причинам, примут участие на чемпионате мира и принесут клубу соответствующую пользу — имею в виду Варелу и Шиманьского.

Там есть определенная компенсация ФИФА, которая полагается в том числе и нам — она определяется расчетным способом по факту выступления игроков», — сказал Павел Пивоваров.

Хавбек бело-голубых поляк Себастьян Шиманьски выступает на правах аренды за «Фейеноорд», уругвайский защитник Гильермо Варела – за «Фламенго».

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