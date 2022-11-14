Гендиректор «Динамо» о Нгамале, Вареле и Шиманьском на ЧМ-2022: «Надеемся, они принесут пользу клубу – компенсацию от ФИФА»

Гендиректор «Динамо» надеется, что клуб получит выплаты за участие игроков в .

«Приятно, что Нгамале вызван в сборную Камеруна и поедет на чемпионат мира.

Мы очень надеемся, что игроки, имеющие контракты с , пусть и приостановленные по аренде или другим причинам, примут участие на чемпионате мира и принесут клубу соответствующую пользу — имею в виду Варелу и Шиманьского.

Там есть определенная компенсация , которая полагается в том числе и нам — она определяется расчетным способом по факту выступления игроков», — сказал Павел Пивоваров.

Хавбек бело-голубых поляк выступает на правах аренды за «Фейеноорд», уругвайский защитник – за «Фламенго».