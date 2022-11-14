Гендиректор «Динамо» о Нгамале, Вареле и Шиманьском на ЧМ-2022: «Надеемся, они принесут пользу клубу – компенсацию от ФИФА»
Гендиректор «Динамо» надеется, что клуб получит выплаты за участие игроков в ЧМ-2022.
«Приятно, что Нгамале вызван в сборную Камеруна и поедет на чемпионат мира.
Мы очень надеемся, что игроки, имеющие контракты с «Динамо», пусть и приостановленные по аренде или другим причинам, примут участие на чемпионате мира и принесут клубу соответствующую пользу — имею в виду Варелу и Шиманьского.
Там есть определенная компенсация ФИФА, которая полагается в том числе и нам — она определяется расчетным способом по факту выступления игроков», — сказал Павел Пивоваров.
Хавбек бело-голубых поляк Себастьян Шиманьски выступает на правах аренды за «Фейеноорд», уругвайский защитник Гильермо Варела – за «Фламенго».
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