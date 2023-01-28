Родригао о драке со «Спартаком»: «Меня это не красит. Но когда весь матч сталкиваешься с провокациями, нервы не выдерживают»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Родригао Спорт-Экспресс Футбол

Родригао не гордится участием в драке против «Спартака».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

– Сейчас эмоции уже остыли. Как изменился твой взгляд на ту потасовку?

– Я совсем не горжусь тем, что произошло в конце встречи. Меня это не красит, и вообще для меня несвойственно такое проявление эмоций.

Но когда ты весь матч сталкиваешься с различными провокациями, то в какой-то момент, к большому сожалению, нервы не выдерживают – они же не железные, – сказал защитник «Зенита».

Массовая драка «Зенита» со «Спартаком»: Родригао бил ногами, Шамар зарядил ему в нос кулаком, Соболев влетал со спины

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29 комментариев

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Юрий Синьков
Не сожалей. Правильно все сделал
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Жесткий Костас
Что то слаб ты на передок родрик
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Александр Иванов
Конечно не красит , затеял драку и сам же в ней получил)))
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Albert58
Провокацией называется, борьба с Зенитом за очки, хорошая формулировка. Конечно приятно, когда боятся какую либо команду, но в той игре Зенит показал своё гнилое нутро в виде бразильских футболёров. Научитесь наконец проигрывать.
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Nikolas Shahov
Ответ nopy4uk
Как шашлыками то запахло...
Ну это понятно, ведь запах .овна, он всяко лучше )))
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Артур Межаков
Просто гнилой пёс.
..
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nopy4uk
Как шашлыками то запахло...
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nopy4uk
Ответ Last Hero
Как сторонний наблюдатель, не болеющий ни за Зенит, ни за Спартак, могу сказать, что вина однозначно на Родригао и Барриосе, потом уже должны наказывать остальных
Ты наверное не с той стороны смотрел)))
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Антон Путятин
Приедет поросятник ещё в гости.
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Бен Гаан
Быдлан из фавел
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Cristian0
Ответ Евгений Кошелек
С головой нужно дружить, в первую очередь. А на счёт провакаций, не этот ли товарищ на первых минутах матча несколько раз грубо играл против Соболева?
Именно он и начал провокации, как ты и сказал, буквально с первых минут матча
+8
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#nikon
Мне всё равно, кто станет чемпионом, - люблю красивую игру. А что касается драки, то там был шанс, что потолкаются и разойдутся. Но у Родригао в башке рванул динамит и понеслось!...
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Alex Chernov
Меня не красит, но меня провоцировали.. Все ясно, тест на адекватность провален.🙃
Газ заразителен,отсюда и беспределят латиносы
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Last Hero
Как сторонний наблюдатель, не болеющий ни за Зенит, ни за Спартак, могу сказать, что вина однозначно на Родригао и Барриосе, потом уже должны наказывать остальных
Эти два чёрта на Русских мужиков не напарывались.Рано разняли,
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Bleffinho
это как школьный забияка: всех достаёт, получает по щам и бежит мамке жаловаться, что его обижают. Только проблема для Родригао в том, что все видели, что он делал весь матч
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Slavnov
сколько раз в первые 10 минут,родригашка бил по ногам откровенно,толкал?так что удар в челюсть,лишь маленькая плата за такой футбол,жаль конечно,что зенит избили на глазах у своих зрителей,но они на это весь матч нарывались
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Владимир Молявин
Сам виноват, а другие провоцировали. Дааа, ребята...
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Nikolas Shahov
Хм, да "Зенит", сам по себе и есть главная ПРОВОКАЦИЯ нынешнего русфутбола !
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Ильдар Фарукшин
Опять..... Уже даже не смешно. Писал всё командой скажите, запишите видео. Хорош ныть по одиночки
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Winterburn
Слава богу, что у Зенита есть тот известный админресурс, поэтому этих уже по всей строгости наказали, а остальных нет))
Судье видней
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Winterburn
Ответ Last Hero
Как сторонний наблюдатель, не болеющий ни за Зенит, ни за Спартак, могу сказать, что вина однозначно на Родригао и Барриосе, потом уже должны наказывать остальных
Слава богу, что у Зенита есть тот известный админресурс, поэтому этих уже по всей строгости наказали, а остальных нет))
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Три Артиста
виновен, казнить, нельзя помиловать
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Last Hero
Как сторонний наблюдатель, не болеющий ни за Зенит, ни за Спартак, могу сказать, что вина однозначно на Родригао и Барриосе, потом уже должны наказывать остальных
Интересно мнение стороннего наблюдателя. Уточняю женщина без пристрастий к соперникам.
+2
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Alex Chernov
Меня не красит, но меня провоцировали.. Все ясно, тест на адекватность провален.🙃
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Игорь Южный
Сказал провокатор.
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-6
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