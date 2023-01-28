Родригао о драке со «Спартаком»: «Меня это не красит. Но когда весь матч сталкиваешься с провокациями, нервы не выдерживают»

Родригао не гордится участием в драке против « ».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

– Сейчас эмоции уже остыли. Как изменился твой взгляд на ту потасовку?

– Я совсем не горжусь тем, что произошло в конце встречи. Меня это не красит, и вообще для меня несвойственно такое проявление эмоций.

Но когда ты весь матч сталкиваешься с различными провокациями, то в какой-то момент, к большому сожалению, нервы не выдерживают – они же не железные, – сказал защитник «Зенита».

Массовая драка «Зенита» со «Спартаком»: Родригао бил ногами, Шамар зарядил ему в нос кулаком, Соболев влетал со спины