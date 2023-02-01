Черышев о Дзюбе: «Уверен, он и дальше будет играть на высоком уровне. 34 года — не критичный возраст для футболиста»
Денис Черышев считает, что оставшийся без клуба Артем Дзюба еще сыграет на высоком уровне.
— Есть мнение, что Дзюба хорош только в воздухе, верховой борьбе. А вне поля может быть токсичным.
— Это точно не так. Он очень умный, разносторонний футболист. Дзюба не только много забивает и отдает, но и может подержать мяч, прикрыть его корпусом, хорош в подыгрыше. Приносит много пользы в ситуации, когда команда оказывается под давлением.
Было бы очень радостно увидеть Артема в «Венеции», но, видимо, не сложилось. Я давно не общался с Дзюбой, поэтому мне сложно сказать, почему он ушел из Турции. Но, зная Артема, я на сто процентов уверен, что он будет и дальше играть на высоком уровне. 34 года — не критичный возраст для футболиста, если в карьере не было серьезных травм.
Что касается репутации вне поля, то на нее зачастую влияет общественное мнение, причем оно порой бывает незаслуженным. Дзюба был нашим капитаном в сборной, объединял и мотивировал ребят. А неприятные вещи за пределами поля могут случиться с каждым. Мы все совершаем ошибки.
Надо встать, отряхнуться и идти дальше. Думаю, Дзюба так и сделает и докажет всем, что еще может играть и забивать. Я даже не сомневаюсь, — сказал хавбек «Венеции».
В последние десятилетия всё большую важность приобретает коммерческая и PR-составляющая, которую даёт присутствие игрока в команде.
Не отрицая все предыдущие заслуги и результаты Артёма, необходимо признать, что его карьера как профессионального игрока близится к завершению.
Габаритный медленный нападающий, страдающий хроническими заболеваниями спины, имеющий проблемы с дисциплиной, высокую узнаваемость, но отрицательную коммерческую привлекательность, умноженную на высокие зарплатные ожидания если и будет востребован, то только в командах типа НН.
НН как и Химки - это клубы, где качества футболистов не так важны, как возможность попилить областной бюджет через клуб. Пилить можно не только на трансферах вход-выход. Для СА можно использовать классические схемы: откат с ЗП, откат с подъемных.
"Смотрите мы взяли целого Дзюбу, согласуйте нам финансирование. И из 500 которые попросил Артём, 250 уходит руководству клуба и области".
Обычно это так работает в клубах живущих за счёт регионального или областного бюджета.
P.S. Ну и в Локо скорее всего так же.