Черышев о Дзюбе: «Уверен, он и дальше будет играть на высоком уровне. 34 года — не критичный возраст для футболиста»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Денис Черышев Футбол

Денис Черышев считает, что оставшийся без клуба Артем Дзюба еще сыграет на высоком уровне.

— Есть мнение, что Дзюба хорош только в воздухе, верховой борьбе. А вне поля может быть токсичным.

— Это точно не так. Он очень умный, разносторонний футболист. Дзюба не только много забивает и отдает, но и может подержать мяч, прикрыть его корпусом, хорош в подыгрыше. Приносит много пользы в ситуации, когда команда оказывается под давлением.

Было бы очень радостно увидеть Артема в «Венеции», но, видимо, не сложилось. Я давно не общался с Дзюбой, поэтому мне сложно сказать, почему он ушел из Турции. Но, зная Артема, я на сто процентов уверен, что он будет и дальше играть на высоком уровне. 34 года — не критичный возраст для футболиста, если в карьере не было серьезных травм.

Что касается репутации вне поля, то на нее зачастую влияет общественное мнение, причем оно порой бывает незаслуженным. Дзюба был нашим капитаном в сборной, объединял и мотивировал ребят. А неприятные вещи за пределами поля могут случиться с каждым. Мы все совершаем ошибки.

Надо встать, отряхнуться и идти дальше. Думаю, Дзюба так и сделает и докажет всем, что еще может играть и забивать. Я даже не сомневаюсь, — сказал хавбек «Венеции».

12 комментариев

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.ru
тридцать пять - и Дзюба ягодка опять... надо ещё немножко подождать
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Злодей Спб
Слишком много параметров влияют на продолжительность карьеры футболиста: игровая позиция, генетика, травмы, хронические заболевания, отношение к режиму и тренировкам.

В последние десятилетия всё большую важность приобретает коммерческая и PR-составляющая, которую даёт присутствие игрока в команде.

Не отрицая все предыдущие заслуги и результаты Артёма, необходимо признать, что его карьера как профессионального игрока близится к завершению.

Габаритный медленный нападающий, страдающий хроническими заболеваниями спины, имеющий проблемы с дисциплиной, высокую узнаваемость, но отрицательную коммерческую привлекательность, умноженную на высокие зарплатные ожидания если и будет востребован, то только в командах типа НН.

НН как и Химки - это клубы, где качества футболистов не так важны, как возможность попилить областной бюджет через клуб. Пилить можно не только на трансферах вход-выход. Для СА можно использовать классические схемы: откат с ЗП, откат с подъемных.

"Смотрите мы взяли целого Дзюбу, согласуйте нам финансирование. И из 500 которые попросил Артём, 250 уходит руководству клуба и области".

Обычно это так работает в клубах живущих за счёт регионального или областного бюджета.

P.S. Ну и в Локо скорее всего так же.
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Кирилл.С-Пб
Конечно на высоком. 193 как никак
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шалтай болтай
Просто в рпл сейчас нет команд подходящих для Артёмки по стилю игры..
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Faust Doc
Только камеру надо поменять на профессиональную!
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Бухгалтер2021
какой уровень вьтнам.мальдивы
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Виктор Ш.
Он давно уже не играет, такие паузы вредны, поэтому вряд ли на высоком уровне он играть будет... Летом 35 уже. Доигрывать - да, возможно. Год-два и конец карьеры.
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Вася Столяр
34 года, а столько раздевалок ещё не обчищено, сколько шкафчиков не вскрыто, сколько кошельков не потеряно... Вот он, кризис среднего возраста
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Мосгорсуд
На каком высоком?!!! В РПЛ то не хотят брать)
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Великий Алонсо
Роналду и в 38 лет остаётся лучшим футболистом планеты, так почему же Дзюба в 34 не может хорошо играть? Полностью согласна.
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Buf
Только рукой
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nugoboss
Согласен, давай Артём дерзай.
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