Матч-агент ФИФА об отсутствии клубов РФ на сборах в Испании: «Организаторы очень расстроены. Отели стоят пустые, потеряли существенно»
Матч-агент ФИФА высказалась об отсутствии российских клубов на сборах в Испании.
«Длительное время сборы в Испании проводили «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА. Это клубы с большим бюджетом, которые могли себе позволить подготовку в этой стране. Как правило, они заезжали на три сбора или на два длительных, и жили в хороших пятизвездочных отелях.
Мои партнеры из компании (им принадлежат поля, они занимались организацией сборов) говорят: отели стоят пустые. В один только заехала команда, и всего на неделю.
Если говорить глобально, то отели потеряли существенно. И не только они – организаторы сборов тоже. Конкретные цифры называть неправильно, но то, что они очень этим расстроены, – сто процентов», – сказала Ирина Полянская.
вначале нужно побеждать укрнациков, а потом можно будет попричитать о спортсменах и упущенных прибылях