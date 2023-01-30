Матч-агент ФИФА об отсутствии клубов РФ на сборах в Испании: «Организаторы очень расстроены. Отели стоят пустые, потеряли существенно»

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Матч-агент ФИФА высказалась об отсутствии российских клубов на сборах в Испании.

«Длительное время сборы в Испании проводили «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА. Это клубы с большим бюджетом, которые могли себе позволить подготовку в этой стране. Как правило, они заезжали на три сбора или на два длительных, и жили в хороших пятизвездочных отелях.

Мои партнеры из компании (им принадлежат поля, они занимались организацией сборов) говорят: отели стоят пустые. В один только заехала команда, и всего на неделю.

Если говорить глобально, то отели потеряли существенно. И не только они – организаторы сборов тоже. Конкретные цифры называть неправильно, но то, что они очень этим расстроены, – сто процентов», – сказала Ирина Полянская.

11 комментариев

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Yuri Ten
Ответ Ростовский
Запад своими русофобскими санкциями себе навредил. Так им и надо.
🤣🤣🤣
0
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0
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FilinMD
Ответ Алексей Ненахов
У вас есть Украина , которая диктует вам , что делать )
Никому они ничего не диктуют, там внешнее управление
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ненахов
У вас есть Украина , которая диктует вам , что делать )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
софочка
Ответ WhatZ
А в FIFA вообще знают, что Ирина Полянская работает у них? Просто я немного погуглил и не нашел ничего связанного с ФИФА (только упоминание о ее "должности" в российских СМИ, и то за последние несколько месяцев)
"Матч-агент ФИФА" - это не должность в самой организации ФИФА, это значит, что человек получил лицензию на курсах, проводимых под эгидой ФИФА. Ты же не думаешь, что, например, Гвардиола с тренерской лицензией УЕФА работает не в Ман Сити, а в УЕФА?
+3
0
+3
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KiNG_K
Ответ WhatZ
А в FIFA вообще знают, что Ирина Полянская работает у них? Просто я немного погуглил и не нашел ничего связанного с ФИФА (только упоминание о ее "должности" в российских СМИ, и то за последние несколько месяцев)
А я погуглил и нашел новость за 2015 год, в которой написано, что она получила лицензию. Да и на сайте FIFA указано как получить лицензию, не так то и сложно для людей, которые работают в этой сфере. Ну и получить лицензию не значит, что ты работаешь в fifa
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WhatZ
А в FIFA вообще знают, что Ирина Полянская работает у них? Просто я немного погуглил и не нашел ничего связанного с ФИФА (только упоминание о ее "должности" в российских СМИ, и то за последние несколько месяцев)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NaGLiY
Ответ Михаил Солдатенков
Кто-нибудь раньше слышал о такой должности, как "матч-агент"?
Да. Цорн например именно с такого и начинал.
+5
0
+5
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не ссы те
все это пустальга.
вначале нужно побеждать укрнациков, а потом можно будет попричитать о спортсменах и упущенных прибылях
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Солдатенков
Кто-нибудь раньше слышал о такой должности, как "матч-агент"?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростовский
Запад своими русофобскими санкциями себе навредил. Так им и надо.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nobrainnopain
Наверняка отели Турции и ОАЭ испытывают противоположные чувства
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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