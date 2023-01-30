Матч-агент ФИФА об отсутствии клубов РФ на сборах в Испании: «Организаторы очень расстроены. Отели стоят пустые, потеряли существенно»

Матч-агент ФИФА высказалась об отсутствии российских клубов на сборах в Испании.

«Длительное время сборы в Испании проводили «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА. Это клубы с большим бюджетом, которые могли себе позволить подготовку в этой стране. Как правило, они заезжали на три сбора или на два длительных, и жили в хороших пятизвездочных отелях.

Мои партнеры из компании (им принадлежат поля, они занимались организацией сборов) говорят: отели стоят пустые. В один только заехала команда, и всего на неделю.

Если говорить глобально, то отели потеряли существенно. И не только они – организаторы сборов тоже. Конкретные цифры называть неправильно, но то, что они очень этим расстроены, – сто процентов», – сказала Ирина Полянская.