Игорь Лещук: «К «Динамо» может перейти звание народной команды. Клуб развивается сильнее и быстрее всех»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва игровая форма Игорь Лещук Матч ТВ стиль бизнес и маркетинг Футбол

Игорь Лещук считает, что «Динамо» может стать народной командой.

– Новый стадион, новый имидж. Для многих динамовских болельщиков со стажем это шок. Для тебя?

– Клуб делает большие шаги по меркам российского футбола в целом. «Динамо» развивается сильнее и быстрее всех.

То, что происходит на Красной Площади в новогодние праздники, тому подтверждение. Кто еще выставлял свой магазин в ГУМе? На открытии знаменитого катка все ездили в бело-голубых шарфах.

Огромная работа клуба, футболисты должны соответствовать. Если продолжим добиваться успехов в тандеме, звание народной команды может перейти к «Динамо», – сказал голкипер московского клуба.

Игорь Лещук: «Хочется играть в Европе, смотрю в будущее с оптимизмом. Ситуация в мире не наладится быстро, но в спорте подвижки должны произойти»

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18 комментариев

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McGregor
Ответ Isa Babaev
Что то на уровне - «Спартак самый популярный клуб России»
А какой самый популярный клуб России?
+2
0
+2
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Иван Правспарт
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
0
0
0
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Isa Babaev
Что то на уровне - «Спартак самый популярный клуб России»
+2
-2
0
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Lavochkin12
чел всю жизнь под Шуней сидит и сместить не может. Тут у кого хочешь фляга засвистит
0
0
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Ap6y3
Звание народной команды у нас переходное что ли?
0
0
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Do Cent
С кучкой фанатов на трибуне?
+3
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ТТД Бубнова
Клуб развивается так же как и карьера Лещука 😅
0
-1
-1
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ьььь
Динамо до звания народной команды как до луны
+6
0
+6
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Хамыч
Как команда министерства полицаев может стать народной ? Это вообще какое то зазеркалье ...проверить пора Лещука этого на адекватность ...или вменяемость...
+13
-2
+11
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НАВАЛЬНЫЙ
Ну, если пол страны будет вертухаями, а другая половина - зеками.
+8
-1
+7
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Carver
Звание народной команды может носить условный Амкал, наверное, только. Нынешние Спартак, Зенит, Динамо с народом ничего общего точно не имеют.
0
-2
-2
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Валерий Салтыков
Ну от куда вы все берётесь? Пора заканчивать пить коньяк с утра.
+10
0
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Topordo
Ахахахаха, ему больше не наливать.
+19
0
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Мукунку хороший
🤮
+2
-2
0
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schwein
В принципе, они могут себе приписывать любые звания. Народная команда, чемпион Москвы, лучшая команда по игре. Но не чемпионы
+10
-7
+3
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Подлый Интригант
для этого с действующей "народной командой" должно случиться что то невероятное)
+2
-1
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Xm.md
Хорошая шутка
+30
-4
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Spartakus1984
Еще один живущий, в каком то своем вымышленном мире
+38
-8
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