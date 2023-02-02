Игорь Лещук: «К «Динамо» может перейти звание народной команды. Клуб развивается сильнее и быстрее всех»

Игорь Лещук считает, что « » может стать народной командой.

– Новый стадион, новый имидж. Для многих динамовских болельщиков со стажем это шок. Для тебя?

– Клуб делает большие шаги по меркам российского футбола в целом. «Динамо» развивается сильнее и быстрее всех.

То, что происходит на Красной Площади в новогодние праздники, тому подтверждение. Кто еще выставлял свой магазин в ГУМе? На открытии знаменитого катка все ездили в бело-голубых шарфах.

Огромная работа клуба, футболисты должны соответствовать. Если продолжим добиваться успехов в тандеме, звание народной команды может перейти к «Динамо», – сказал голкипер московского клуба.

Игорь Лещук: «Хочется играть в Европе, смотрю в будущее с оптимизмом. Ситуация в мире не наладится быстро, но в спорте подвижки должны произойти»