Карло Анчелотти: «Реал» идет в том же темпе, что и год назад, но «Барселона» значительно прибавила. Будем бороться до конца»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал погоню за «Барселоной» в Ла Лиге.

«Мы допустили кое-какие ошибки. Всегда можно выступать лучше. Мы идем в том же темпе, что и год назад, но «Барселона» значительно прибавила.

Я не знаю, можно ли ее отрыв считать большим, но мы уверены, что будем бороться до конца, причем в каждом турнире. То, что в январе возникнут сложности, было предсказуемо. Пришло время для хорошего отрезка», – сказал Анчелотти.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
eto4o
Ответ ▒▒▒▒▒
а есть сайт где можно посмтотреть статистику по турам и матчам, ну что бы проверить слова Папы Карло ( какая была трнирна таблица после 18 и 19 тура в прошлом сезоне)
https://football.kulichki.net/spain/2022/18/
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Это он себя так успокаивает. ) Не стоит забывать фатор Переса и его судейский клан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexlagodny
Ответ человек-муравей человек-физрук
там Тебас борется больше чем все Бенземы и Модричи вместе взятые. истинный мадридиста
Да и судейки там тоже, как бы между прочим))
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Ответ ISkO
В группе ЛЧ не играли Кунде и Араухо. Без второго защиты Барсы не существует. И также очевидные пенальти не дали Барселоне в ворота Баварии и Интера.
Лол 🤡
С Баварией в первом матче играли и Кунде и хрустик-привозила
Итог 2:0 за 5 минут,продолжай дальше пиарить своих брусков)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Ответ Макс Кидалов
Барса в чемпионате всегда лучше играет, чем Реал. Они на дистанции всегда лучше даже в не в самой лучшей форме и составе.А Реал наоборот на дистанции не очень хорош, поэтому они кубковые турниры чаще берут
🤡
Если Реал плох на дистанции то почему он опережает кабинет по победам в ЛЛ чуть ли не в 2 раза?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rcbkz6mrtd
Анчелотти надо завести команду, они пешком ходят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bob Ganiev
Ответ ernar11
Сильная Барса = сильный Реал. в последние годы Перес расслабился из-за того, что Барса была в кризисе и в чемпионате не было сильной конкуренции. Надеюсь летом он снова выйдет на трансферный рынок как в 2009 году.
easy. мадрид уверенно выиграл только в прошлом году. а еще год назад Атлетико был чемпионом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ernar11
Сильная Барса = сильный Реал. в последние годы Перес расслабился из-за того, что Барса была в кризисе и в чемпионате не было сильной конкуренции. Надеюсь летом он снова выйдет на трансферный рынок как в 2009 году.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dastanation
Ответ VuNePonimaete
Стоит Барселоне немного прибавить и Реалу уже становится крайне тяжело чемпионат взять, по-моему это о многом говорит
Потому что Реал по четвергам не играет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тен мать его Хаг
Ответ Musa Bark
Тем не менее, Реал - рекордсмен по титулам в чемпионате)
Если сравнить количество чемпионств начиная с 90-х годов, то Реал сильно отстает от барсы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тен мать его Хаг
Ответ Musa Bark
Тем не менее, Реал - рекордсмен по титулам в чемпионате)
Потому что Барса как топ клуб на уровне Мадрида сформировалась намного позже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тен мать его Хаг
Ответ Макс Кидалов
Барса в чемпионате всегда лучше играет, чем Реал. Они на дистанции всегда лучше даже в не в самой лучшей форме и составе.А Реал наоборот на дистанции не очень хорош, поэтому они кубковые турниры чаще берут
Кубков и суперкубков испании у барсы больше так то
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
Анчу при жизни нужно установить у «Бернабеу» памятник: при активном сопротивлении собственного президента, он умудряется, играя одной и той же обоймой игроков уже несколько лет, не просто держать команду на плаву, но и навязывать активную схватку «Барселоне» на рычагах».
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
▒▒▒▒▒
а есть сайт где можно посмтотреть статистику по турам и матчам, ну что бы проверить слова Папы Карло ( какая была трнирна таблица после 18 и 19 тура в прошлом сезоне)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
На самом деле ситуация пока не критическая, конечно 5 очков это не мало, но ещё будут оступаться команды. Так что все ещё может поменяться. Если так будут играть, как в матче с Сосьедадом ( я имею ввиду по содержанию игры) результат не заставит себя долго ждать.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fan of Sport
Ответ Макс Кидалов
Барса в чемпионате всегда лучше играет, чем Реал. Они на дистанции всегда лучше даже в не в самой лучшей форме и составе.А Реал наоборот на дистанции не очень хорош, поэтому они кубковые турниры чаще берут
Барселона имеет свой стиль игры и придерживается его, это даёт плоды на долгой дистанции, а Реал может играть в любой футбол и в матчах плей-офф ЛЧ они это всегла наглядно показывают, они могут подстроиться под любого соперника, могут и мяч подержать, могут играть от обороны.
Зачем менять то, что итак идеально работает, именно поэтому Перес всегда отдаёт предпочтение тренерам, которые хороши в тактике и конечно в организации дисциплины и хорошей атмосферы внутри команды, а Перес в свою очередь всегда усиливает состав действительно высококлассными игроками.
Именно в этом плане можно отметить какую работу проделывает Хави, он хочет, чтобы Барселона также могла подстроиться под конкретного соперника, либо играть по счету, но при этом он придерживается своих идей и конечно стилю Барселоны с контролем мяча через пас. Вальверде был отличном примером, но он не мог дать команде чего-то большего, а так его время тренера в клубе я вспоминаю лишь хорошим словом, а эти два матча против Ромы и Ливерпуля как раз показали слабые стороны Барсы после ухода Гваридолы.
По сути Барселона при Вальверде была похожа на нынешний Реал с Анчелотти, Месси решал в нужный момент, как Бензема в прошлом сезоне, отличие как раз в том, что Барселона не знала как страдать или терпеть(смысл надеюсь поняли) по ходу матча, чтобы сохранить нужный счет, а Реал как раз знает, это дело в истории клубов и в психологической подготовке игроков.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
danik 258808
Ответ ISkO
В группе ЛЧ не играли Кунде и Араухо. Без второго защиты Барсы не существует. И также очевидные пенальти не дали Барселоне в ворота Баварии и Интера.
у Реала длительное время довольно не было безнемы, без которого сейчас не возможно представить Мадрид, примерно одно и тоже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Musa Bark
Ответ Макс Кидалов
Барса в чемпионате всегда лучше играет, чем Реал. Они на дистанции всегда лучше даже в не в самой лучшей форме и составе.А Реал наоборот на дистанции не очень хорош, поэтому они кубковые турниры чаще берут
Тем не менее, Реал - рекордсмен по титулам в чемпионате)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ISkO
Ответ danik 258808
прибавление барсы = 2 год подряд Ле, интересно конечно
В группе ЛЧ не играли Кунде и Араухо. Без второго защиты Барсы не существует. И также очевидные пенальти не дали Барселоне в ворота Баварии и Интера.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Вот мы и наблюдаем истинный уровень модрида, когда Барса вернулась на свое место)
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VuNePonimaete
Ответ Макс Кидалов
Барса в чемпионате всегда лучше играет, чем Реал. Они на дистанции всегда лучше даже в не в самой лучшей форме и составе.А Реал наоборот на дистанции не очень хорош, поэтому они кубковые турниры чаще берут
Факт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VuNePonimaete
Ответ danik 258808
прибавление барсы = 2 год подряд Ле, интересно конечно
Над этим конечно можно долго смеяться, но нам то выгода какая с этого? Мы конкурируем с ними в чемпионате и факт в моих словах налицо, если б Барса и в прошлом сезоне играла посильнее, то я не был уверен бы, что чемпионат бы также взять удалост, хотя на мой объективный взгляд состав у Реала сильнее и сейчас, скамейки не хватает
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Анчелотти умудрялся профукивать чемпионство Монпелье. А здесь Барселона)
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Барса состав усилила прилично, Перес не сделал почти ничего. Короче, Анчелотти надо второй год подряд чудо делать)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
И так маленькие шансы Реала стремятся к нулю после того как Барса сбросила Пуке, теперь эту машину не остановить, 15+ будет отрыв к концу
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий