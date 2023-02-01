Карло Анчелотти: «Реал» идет в том же темпе, что и год назад, но «Барселона» значительно прибавила. Будем бороться до конца»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал погоню за «Барселоной» в Ла Лиге.
«Мы допустили кое-какие ошибки. Всегда можно выступать лучше. Мы идем в том же темпе, что и год назад, но «Барселона» значительно прибавила.
Я не знаю, можно ли ее отрыв считать большим, но мы уверены, что будем бороться до конца, причем в каждом турнире. То, что в январе возникнут сложности, было предсказуемо. Пришло время для хорошего отрезка», – сказал Анчелотти.
С Баварией в первом матче играли и Кунде и хрустик-привозила
Итог 2:0 за 5 минут,продолжай дальше пиарить своих брусков)
Если Реал плох на дистанции то почему он опережает кабинет по победам в ЛЛ чуть ли не в 2 раза?)
Зачем менять то, что итак идеально работает, именно поэтому Перес всегда отдаёт предпочтение тренерам, которые хороши в тактике и конечно в организации дисциплины и хорошей атмосферы внутри команды, а Перес в свою очередь всегда усиливает состав действительно высококлассными игроками.
Именно в этом плане можно отметить какую работу проделывает Хави, он хочет, чтобы Барселона также могла подстроиться под конкретного соперника, либо играть по счету, но при этом он придерживается своих идей и конечно стилю Барселоны с контролем мяча через пас. Вальверде был отличном примером, но он не мог дать команде чего-то большего, а так его время тренера в клубе я вспоминаю лишь хорошим словом, а эти два матча против Ромы и Ливерпуля как раз показали слабые стороны Барсы после ухода Гваридолы.
По сути Барселона при Вальверде была похожа на нынешний Реал с Анчелотти, Месси решал в нужный момент, как Бензема в прошлом сезоне, отличие как раз в том, что Барселона не знала как страдать или терпеть(смысл надеюсь поняли) по ходу матча, чтобы сохранить нужный счет, а Реал как раз знает, это дело в истории клубов и в психологической подготовке игроков.