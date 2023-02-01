Карло Анчелотти: «Реал» идет в том же темпе, что и год назад, но «Барселона» значительно прибавила. Будем бороться до конца»

Главный тренер « » прокомментировал погоню за «Барселоной» в .

«Мы допустили кое-какие ошибки. Всегда можно выступать лучше. Мы идем в том же темпе, что и год назад, но « » значительно прибавила.

Я не знаю, можно ли ее отрыв считать большим, но мы уверены, что будем бороться до конца, причем в каждом турнире. То, что в январе возникнут сложности, было предсказуемо. Пришло время для хорошего отрезка», – сказал Анчелотти.