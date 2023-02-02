«МЮ» впервые с 2017-го вышел в финал Кубка лиги. В 1-м сезоне Моуринью трофей взяли
«Манчестер Юнайтед» впервые за шесть сезонов дошел до финала Кубка английской лиги.
Команда Эрика тен Хага в решающем матче встретится с «Ньюкаслом». Игра назначена на 26 февраля.
В последний раз манкунианцы добирались до финала Кубка лиги в сезоне-2016/17 – первом при Жозе Моуринью. Тогда они стали обладателями трофея, обыграв «Саутгемптон» (3:2).
Тен Хааг пришел-попросил Антони, Вегорста ,Лисандро, Маласию и сразу купили
ньюкасл должен брать трофей во имя топаря сульшера и легендарного манчестерского капитана, прописавшегося на скамейке
Давно у Манков не было такого тренера