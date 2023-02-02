«МЮ» впервые с 2017-го вышел в финал Кубка лиги. В 1-м сезоне Моуринью трофей взяли

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» впервые за шесть сезонов дошел до финала Кубка английской лиги.

Команда Эрика тен Хага в решающем матче встретится с «Ньюкаслом». Игра назначена на 26 февраля.

В последний раз манкунианцы добирались до финала Кубка лиги в сезоне-2016/17 – первом при Жозе Моуринью. Тогда они стали обладателями трофея, обыграв «Саутгемптон» (3:2).

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10 комментариев

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DolJun
Ответ Рамзан Нальгиев
чего уж там, сильнейший после Поттера и Гермионы.
извинись
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Alexander Yavriantz
Ответ Рамзан Нальгиев
какого? в чем отличие? марафон, победы, над середняками? в чем отличие от рыбака или Антифутбола?
Какие середняки? Всех топов, кроме Челси обыграли. Если считать Ньюкасл топом, то их тоже пока нет, в финале это произойдёт надеюсь.)
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+4
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Рамзан Нальгиев
Ответ Фанат Лионеля Месси
Чисто из-за Тен Хага притоплю в финале за МЮ Давно у Манков не было такого тренера
какого? в чем отличие? марафон, победы, над середняками? в чем отличие от рыбака или Антифутбола?
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Рамзан Нальгиев
Ответ DolJun
моур конечно сильнейший тренер мю после сафа, чего греха таить. слили мужика изза погбэка, а потом и погбэка слили. где логика? ньюкасл должен брать трофей во имя топаря сульшера и легендарного манчестерского капитана, прописавшегося на скамейке
чего уж там, сильнейший после Поттера и Гермионы.
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Рамзан Нальгиев
Не КаЛ, а полноценный трофей?
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-2
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corazón blanco
Ответ llolishe
Какого?Сульшер просил Кинга и Холланда только ему не купили хотя тот даже с тем составом выжимал максимум и побеждал условный Сити Тен Хааг пришел-попросил Антони, Вегорста ,Лисандро, Маласию и сразу купили
Забыли упомянуть самый главный трансфер и один из важнейших элементов успеха - Каземиро. Вот, кто очень многое дает Юнайтед. Забрал центр под свой контроль, что даёт хавбекам большую свободу действия в атакующей трети поля.
+4
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Станислав Л
эффект отсутствия роналду
+3
-2
+1
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llolishe
Ответ Фанат Лионеля Месси
Чисто из-за Тен Хага притоплю в финале за МЮ Давно у Манков не было такого тренера
Какого?Сульшер просил Кинга и Холланда только ему не купили хотя тот даже с тем составом выжимал максимум и побеждал условный Сити

Тен Хааг пришел-попросил Антони, Вегорста ,Лисандро, Маласию и сразу купили
+1
-7
-6
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DolJun
моур конечно сильнейший тренер мю после сафа, чего греха таить. слили мужика изза погбэка, а потом и погбэка слили. где логика?
ньюкасл должен брать трофей во имя топаря сульшера и легендарного манчестерского капитана, прописавшегося на скамейке
0
-7
-7
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Фанат Лионеля Месси
Чисто из-за Тен Хага притоплю в финале за МЮ
Давно у Манков не было такого тренера
+8
-3
+5
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