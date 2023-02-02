«МЮ» впервые с 2017-го вышел в финал Кубка лиги. В 1-м сезоне Моуринью трофей взяли

« » впервые за шесть сезонов дошел до финала Кубка английской лиги.

Команда Эрика тен в решающем матче встретится с «Ньюкаслом». Игра назначена на 26 февраля.

В последний раз манкунианцы добирались до финала Кубка лиги в сезоне-2016/17 – первом при . Тогда они стали обладателями трофея, обыграв «Саутгемптон» (3:2).