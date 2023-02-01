«Ференцварош» Черчесова не проигрывает в лиге Венгрии с октября – 6 побед и 2 ничьих. Команда лидирует с отрывом в 12 очков
«Ференцварош» продолжает беспроигрышную серию в чемпионате Венгрии.
Команда Станислава Черчесова обыграла в гостях «Пакш» (3:1) в перенесенном матче 4-го тура.
Теперь у нее 41 очко за 17 матчей. «Кишварда», идущая второй, набрала 29 баллов. У идущего третьим «Кечкемета» – 26 очков.
«Ференцварош» в последний раз проигрывал в чемпионате 16 октября, с тех пор – 6 побед и 2 ничьих.
В следующем туре клуб из Будапешта сыграет с «Уйпештом». Матч состоится 5 февраля.
Везде, где работал, результат был. Не проваливался.
Стас (пока?) так не может.
Прошу.