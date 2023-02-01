«Ференцварош» Черчесова не проигрывает в лиге Венгрии с октября – 6 побед и 2 ничьих. Команда лидирует с отрывом в 12 очков

Теги Станислав Черчесов высшая лига Венгрия Ференцварош Пакш Футбол

«Ференцварош» продолжает беспроигрышную серию в чемпионате Венгрии.

Команда Станислава Черчесова обыграла в гостях «Пакш» (3:1) в перенесенном матче 4-го тура. 

Теперь у нее 41 очко за 17 матчей. «Кишварда», идущая второй, набрала 29 баллов. У идущего третьим «Кечкемета» – 26 очков.

«Ференцварош» в последний раз проигрывал в чемпионате 16 октября, с тех пор – 6 побед и 2 ничьих.

В следующем туре клуб из Будапешта сыграет с «Уйпештом». Матч состоится 5 февраля.

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14 комментариев

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a2wai
Саламыч серьезно настроен походу.
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Руслан Узденов
Человек он достаточно неприятный, но российских тренеров его уровня - раз, два и обчелся.
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Russ Ivan
Мужик с Большой Буквы, не ноет и не ищет виноватых, не тупит идиотскими шутками, а работает. Наш Человек!
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napoli_14
Ответ Los Galácticos
Когда Ребров взял три чемпионства подряд с ними я думал он гений, а тут оказывается даже у Черчесова с первого раза вон как пошло.
А чо «даже»-то? По тренерским регалиям Черчесов не уступает.
Везде, где работал, результат был. Не проваливался.
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Arty K.
Не "не проигрывает", а "не терпит поражений на поле боя", когда ж вы запомните
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Ярик01
Ответ Los Galácticos
Когда Ребров взял три чемпионства подряд с ними я думал он гений, а тут оказывается даже у Черчесова с первого раза вон как пошло.
Ребров в группу ЛЧ попал и дикие бабки клубу заработал.
Стас (пока?) так не может.
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Ярик01
Гегемон. Кривую третью треть чемпионата можно будет и не проводить.
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Arman FCSM
Во-первых, я Вас приветствую. Во-вторых, что значит "не проигрывает"? Мы что, в казино что ли тут играем? Или в рулетку? И опять же. У нас тут не скачки на санях в собачьих упряжках, чтобы лидировать. Я бы сказал по-другому: идём в авангарде. А будешь ещё так писать про мою команду, я тебе шею сломаю
+14
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Валентин и ыч
Лысый шарлатан.
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Los Galácticos
Когда Ребров взял три чемпионства подряд с ними я думал он гений, а тут оказывается даже у Черчесова с первого раза вон как пошло.
+1
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Кирилл Голивец
Не "не проигрывает", а "только побеждает и играет вничью".

Прошу.
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Minuvert
Ответ micka
Пора на повышение. В Бундеслигу, например.
К саудитам, Рона тренить
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micka
Пора на повышение. В Бундеслигу, например.
+5
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ddddan 2
лучший российский тренер в европе...вспомните ту же легию
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