«Ференцварош» Черчесова не проигрывает в лиге Венгрии с октября – 6 побед и 2 ничьих. Команда лидирует с отрывом в 12 очков

« » продолжает беспроигрышную серию в чемпионате Венгрии.

Команда Станислава Черчесова обыграла в гостях «Пакш» (3:1) в перенесенном матче 4-го тура.

Теперь у нее 41 очко за 17 матчей. «Кишварда», идущая второй, набрала 29 баллов. У идущего третьим «Кечкемета» – 26 очков.

«Ференцварош» в последний раз проигрывал в чемпионате 16 октября, с тех пор – 6 побед и 2 ничьих.

В следующем туре клуб из Будапешта сыграет с «Уйпештом». Матч состоится 5 февраля.