«Ференцварош» Черчесова продал хавбека Туниса Лаидуни «Униону» за 4,1 млн евро. «Локо» интересовался опорником
«Ференцварош» Станислава Черчесова продал игрока одному из лидеров Бундеслиги.
Полузащитник сборной Туниса Аисса Лаидуни перешел в берлинский «Унион», занимающий второе место в чемпионате Германии после 17 туров с отставанием в 3 очка от «Баварии».
Как сообщает Foot Mercato, «Ференцварош» получит 4,1 млн евро и бонусы.
26-летним опорным хавбеком в это трансферное окно интересовался «Локомотив».
На ЧМ-2022 Аисса отдал 1 голевую передачу в 3 матчах и получил желтую карточку. В 24 матчах за венгерский клуб в этом сезоне у него 2 гола и 4 ассиста. Подробная статистика Лаидуни – здесь.
Фото: fc-union-berlin.de
В принципе, Лаидуни на ЧМ показал, что вполне заслуживает повышение, тут Черчесову можно только респект кинуть за то, что помог уехать игроку в Германию.