«Ференцварош» Черчесова продал хавбека Туниса Лаидуни «Униону» за 4,1 млн евро. «Локо» интересовался опорником

Теги Локомотив Станислав Черчесов бундеслига Германия высшая лига Венгрия трансферы Сборная Туниса по футболу Унион Берлин Ференцварош Аисса Лаидуни Футбол

«Ференцварош» Станислава Черчесова продал игрока одному из лидеров Бундеслиги.

Полузащитник сборной Туниса Аисса Лаидуни перешел в берлинский «Унион», занимающий второе место в чемпионате Германии после 17 туров с отставанием в 3 очка от «Баварии».

Как сообщает Foot Mercato, «Ференцварош» получит 4,1 млн евро и бонусы.

26-летним опорным хавбеком в это трансферное окно интересовался «Локомотив».

На ЧМ-2022 Аисса отдал 1 голевую передачу в 3 матчах и получил желтую карточку. В 24 матчах за венгерский клуб в этом сезоне у него 2 гола и 4 ассиста. Подробная статистика Лаидуни – здесь.

Фото: fc-union-berlin.de

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8 комментариев

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a2wai
Саламыч там в поте лица работает, продавил трансфер в Германию, где у него наверняка сработали старые связи.

В принципе, Лаидуни на ЧМ показал, что вполне заслуживает повышение, тут Черчесову можно только респект кинуть за то, что помог уехать игроку в Германию.
+3
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Кино Музыка
Давно не слышно Саламыча. Как-то уже и скучно без его высказываний.
+1
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Spaten
Товарищи, деньги ещё никто не отменял! От каждого по способностям, каждому по труду в его наличных деньгах!
0
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ЕгориЙ
Для Ференцвароша очень неплохие деньги.
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Георгий Титов
На ЧМ неплохо играл.неплохой игрок
0
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Кирилл Голивец
У Униона классная вдумчивая селекция. Еще и Юрановича же взяли.
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НЕОЛОК
Интересный игрок.
+7
0
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Bymate
На ЧМ у Туниса выделялся. Оставил приятное впечатление!
+7
0
+7
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