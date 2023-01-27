«Ференцварош» Черчесова продал хавбека Туниса Лаидуни «Униону» за 4,1 млн евро. «Локо» интересовался опорником

« » продал игрока одному из лидеров Бундеслиги.

Полузащитник сборной Туниса Аисса Лаидуни перешел в берлинский « », занимающий второе место в чемпионате Германии после 17 туров с отставанием в 3 очка от «Баварии».

Как сообщает Foot Mercato, « » получит 4,1 млн евро и бонусы.

26-летним опорным хавбеком в это трансферное окно интересовался « ».

На ЧМ-2022 Аисса отдал 1 голевую передачу в 3 матчах и получил желтую карточку. В 24 матчах за венгерский клуб в этом сезоне у него 2 гола и 4 ассиста. Подробная статистика Лаидуни – здесь.

Фото: fc-union-berlin.de

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