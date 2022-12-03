Лещук о 4-м месте «Динамо»: «Молодая команда у нас, неопытная. Есть в чем прибавлять»

оценил выступление «Динамо» в осенней части сезона.

После 17 туров бело-голубые занимают в таблице Мир 4-е место.

— Как оцените игру и результаты «Динамо» по итогам первой части сезона?

— Считаю, что подводить такие промежуточные итоги — полная фигня. Потому что все может измениться в весенней части. Единственное, что можно сказать, — мы к концу года наконец поймали свою игру. Понимаем, как играть.

Конечно, есть в чем прибавлять и прогрессировать. Но хорошо, что мы хоть как-то нащупываем свою игру, закончили эту часть чемпионата победой дома над «Оренбургом» (1:0) и первым местом в группе Кубка России.

— При этом в групповом этапе Кубка по итогам последнего тура могли последними оказаться, вылететь из турнира...

— Да, сами создали себе проблемы. Проиграли «Оренбургу» (2:2, по пенальти 3:4) и «Ахмату» (1:2). Два поражения, которых мы могли избежать и не создавать нервотрепку. Но осенью улучшили игру, выправили ситуацию. Отчасти за счет определенного фарта, когда другие команды в матчах между собой сыграли так, как было выгодно нам.

— У вас и в чемпионате было много необязательных потерь очков, когда «Динамо» играло хорошо, но проигрывало или играло вничью. Что мешало добиваться побед?

— Молодая команда у нас, неопытная. Теряли концентрацию. В Грозном, например, мы сыграли первый тайм ужасно, но во втором полностью доминировали. Где-то невезение помешало отыграться, две перекладины было после наших ударов. И в итоге не смогли перевернуть игру. Нужно добавлять в характере, чтобы появлялся опыт у молодых игроков.

— Когда команда наберется достаточно опыта? В прошлом сезоне тоже бывали матчи, когда вы теряли очки на ровном месте.

— Да, за год сильно старше мы не стали. Как были молодыми, так и остались. У нас много игроков, которым в прошлом году было по 17 лет, а в этом 18–19 лет. Опытнее от этого они не стали, – сказал вратарь .

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