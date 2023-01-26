Дмитрий Булыкин: «Карпина можно назвать Особенным – он выделяется из тренерской тусовки и все время занимает хорошие места»

рассказал, кому в России подошло бы прозвище .

Португальского специалиста, сейчас тренирующего «Рому», называют Особенным (The Special One).

«В России Особенным можно назвать . Он выделяется из всей тренерской тусовки и все время занимает с командами хорошие места, поэтому он заслуживает звание Особенного»», – сказал экс-форвард «Локомотива».