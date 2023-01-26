Дмитрий Булыкин: «Карпина можно назвать Особенным – он выделяется из тренерской тусовки и все время занимает хорошие места»
Дмитрий Булыкин рассказал, кому в России подошло бы прозвище Жозе Моуринью.
Португальского специалиста, сейчас тренирующего «Рому», называют Особенным (The Special One).
«В России Особенным можно назвать Карпина. Он выделяется из всей тренерской тусовки и все время занимает с командами хорошие места, поэтому он заслуживает звание Особенного»», – сказал экс-форвард «Локомотива».
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