Дмитрий Булыкин: «Карпина можно назвать Особенным – он выделяется из тренерской тусовки и все время занимает хорошие места»

Теги Ростов Дмитрий Булыкин Жозе Моуринью премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Дмитрий Булыкин рассказал, кому в России подошло бы прозвище Жозе Моуринью.

Португальского специалиста, сейчас тренирующего «Рому», называют Особенным (The Special One).

«В России Особенным можно назвать Карпина. Он выделяется из всей тренерской тусовки и все время занимает с командами хорошие места, поэтому он заслуживает звание Особенного»», – сказал экс-форвард «Локомотива».

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
валя_стакан
Какие там хорошие места Булыкин у Карпина обнаружил? ничего не выиграл всегда пролетал как фанера-валера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HoratioH
Валера бездарный тренер и хамоватый, очень переоценён
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Баскаков
Ответ Владимир Молявин
Валера классный тренер, но не особенный.
По своему он особенный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Петров
Special number two!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Валера классный тренер, но не особенный.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pushkin Sasha
"все время занимает хорошие места" можно по-разному толковать. В Спартаке был и президентом и тренером, в Ростове тренер и в сборной и в клубе - кому ещё так удавалось? Человек действительно умеет занимать хорошие места
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pitkin
Только один в мире тренер «Особенный» и это точно не Карпин.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Ответ Нейтральный критик
Похоже на сочинение третьеклассника "Почему Карпин особенный".
Ага, и в варежках писал)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий
Булыкин тоже особенный, только в медицинском смысле
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нейтральный критик
Похоже на сочинение третьеклассника "Почему Карпин особенный".
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий