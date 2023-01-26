Голенков о внимании Карпина к весу: «Пихач» от Георгиевича – самый страшный штраф. Но это наше преимущество – в России мало где так относятся к правильному питанию»

рассказал об отношении тренера к лишнему весу у игроков.

– Почувствовал, как Карпин следит за весом в « ». Жировую измеряем часто.

– Есть ли штрафы?

– «Пихач» от Георгиевича – самый страшный штраф. Если в красной зоне оказываешься, то уничтожает.

Думаю, в России мало где подобным образом относятся к правильному питанию и весу – это наше преимущество. Нам все объясняют, мы все понимаем. У многих в команде есть личный диетолог. Мне повезло, что у меня вообще нет тяги к сладкому, – сказал форвард «Ростова».