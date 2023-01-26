Голенков о внимании Карпина к весу: «Пихач» от Георгиевича – самый страшный штраф. Но это наше преимущество – в России мало где так относятся к правильному питанию»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Егор Голенков Чемпионат.com Здоровье Питание Футбол

Егор Голенков рассказал об отношении тренера Валерия Карпина к лишнему весу у игроков.

– Почувствовал, как Карпин следит за весом в «Ростове». Жировую измеряем часто.

– Есть ли штрафы?

– «Пихач» от Георгиевича – самый страшный штраф. Если в красной зоне оказываешься, то уничтожает.

Думаю, в России мало где подобным образом относятся к правильному питанию и весу – это наше преимущество. Нам все объясняют, мы все понимаем. У многих в команде есть личный диетолог. Мне повезло, что у меня вообще нет тяги к сладкому, – сказал форвард «Ростова».

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3 комментария

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Этот Райола хочет денег
Отличное название для хорватско-сербского-чешского ресторана, совмещенного с сауной
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Кирилл.С-Пб
Моей бывшей и Георгич бы не помог
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Неизвестно Неизвестный
Просто он знает,с чего начинается Родина...
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