Голенков о внимании Карпина к весу: «Пихач» от Георгиевича – самый страшный штраф. Но это наше преимущество – в России мало где так относятся к правильному питанию»
Егор Голенков рассказал об отношении тренера Валерия Карпина к лишнему весу у игроков.
– Почувствовал, как Карпин следит за весом в «Ростове». Жировую измеряем часто.
– Есть ли штрафы?
– «Пихач» от Георгиевича – самый страшный штраф. Если в красной зоне оказываешься, то уничтожает.
Думаю, в России мало где подобным образом относятся к правильному питанию и весу – это наше преимущество. Нам все объясняют, мы все понимаем. У многих в команде есть личный диетолог. Мне повезло, что у меня вообще нет тяги к сладкому, – сказал форвард «Ростова».
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