Орлов об ударе Соболева Юсупову в ухо: «Должны были удалить! Железная вторая желтая. А первая – глупость какая-то. На месте Абаскаля я бы его оштрафовал»

Комментатор Геннадий Орлов полагает, что сфолил на .

и «Спартак» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 16-го тура Мир .

На 25-й минуте игры нападающий «Спартака» во время верховой борьбы за мяч ударил полузащитника южан локтем в ухо. К этому моменту у Соболева уже была желтая карточка – он получил ее на 12-й минуте.

«Красно-белые забили быстрый гол. А потом показалось, что москвичи как-то стали играть на удержание. Появились эти поперечные передачи. Все замедлилось...

А Соболев? Его же должны были удалить! Он же ударил локтем в лицо Юсупова. Железная вторая желтая. Как арбитр [Артем Чистяков] этого не увидел? Просто простил его...

Абаскаль не зря заменил своего нападающего на 57-й минуте. Значит, тот не попал в игру. Так бывает. Но на такой случай Абаскаль должен иметь план Б.

А Соболев все-таки какой-то жестокий... Это же не первый случай, когда в этом сезоне он нарушает правила. Не знаю, зачем он так поступает.

Конечно, ему часто достается по ногам. Но отвечать надо только голами. Надо менять менталитет, психологию.

Сегодня Александр выпал из игры, а он же очень важная фигура. А первая карточка, которую он получил? Глупость какая-то. Прихватил зачем-то соперника в безобидной ситуации. На 10-й минуте! На месте Абаскаля я бы его оштрафовал. Ты же подводишь команду!» – отметил Орлов.

Судья не удалил Соболева за удар локтем в ухо Юсупову. У форварда «Спартака» уже была желтая