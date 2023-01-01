Мбаппе чаще всех попадал в офсайд в 2022-м в топ-5 лигах, Роналду – в пятерке
Килиан Мбаппе чаще всех в топ-5 лигах попадал в офсайд в 2022 году.
Случалось это 38 раз за прошлый год. Вторую и третью строчку делят Иньяки Уильямс из «Атлетика» и Жерар Деулофеу из «Удинезе» – по 32 раза.
Криштиану Роналду, который 2022 год провел в «Манчестер Юнайтед», занял четвертое место (28 раз). Столько же раз в офсайд попал Антони Модест из дортмундской «Боруссии».
Десятое место у Карима Бензема из «Реала» – 24.
и бежит вперёд,
отсюда и офсайды
Он же явно лучше твоего низкорослого пешехода , и уже который год 😆
Но если раньше он хотя бы на тоненького оп-оп туда сюда двигался, пытался за спины забегать на рывках, то сейчас он просто стоит в штрафной и даже иногда лень сделать шаг назад, чтобы в этот оффсайд не попасть.
Впрочем в Аравии думаю ему и ВАР будут подкручивать🤣
Помню смотрел стату половина офсайдов МЮ прошлого сезона это Роналду