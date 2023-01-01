Мбаппе чаще всех попадал в офсайд в 2022-м в топ-5 лигах, Роналду – в пятерке

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Карим Бензема Удинезе Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетик лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Антони Модест Жерар Деулофеу Иньяки Уильямс Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе чаще всех в топ-5 лигах попадал в офсайд в 2022 году.

Случалось это 38 раз за прошлый год. Вторую и третью строчку делят Иньяки Уильямс из «Атлетика» и Жерар Деулофеу из «Удинезе» – по 32 раза.

Криштиану Роналду, который 2022 год провел в «Манчестер Юнайтед», занял четвертое место (28 раз). Столько же раз в офсайд попал Антони Модест из дортмундской «Боруссии».

Десятое место у Карима Бензема из «Реала» – 24.

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25 комментариев

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Пилипенко Дмитрий
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Модест, великий ветеран
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Stade de Reims
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Иногда тупо набирает обороты
и бежит вперёд,
отсюда и офсайды
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Sevuska
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Ответ Dexter Dallas
зачем ранальда попадал в офсайд. там 1 гол с пенальти
Дезсера!? Привет дружище 😆😆
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Sevuska
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Ответ Родя Раскольников
Так Роналду король офсайдов (аналог "Руки Бога", если угодно), чего только кампания в ЛЧ его последних сезонов в Реале до введения ВАР стоит.
А почему Мбаппе тебе не коментируется !?
Он же явно лучше твоего низкорослого пешехода , и уже который год 😆
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Флоренти́но Пéрес
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Вот в чём Клубника король, так это офсайды.
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Jordan95
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Ронька по жизни человек оффсайд.

Но если раньше он хотя бы на тоненького оп-оп туда сюда двигался, пытался за спины забегать на рывках, то сейчас он просто стоит в штрафной и даже иногда лень сделать шаг назад, чтобы в этот оффсайд не попасть.

Впрочем в Аравии думаю ему и ВАР будут подкручивать🤣
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Rule1
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Тут Рыгалду стабильно в топе,лет 15. К бабке можно не ходить.
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Н.Ф.
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Ответ Zakal
Как же крут криш,и это в 37 лет.Теперь арабов будет радовать своими офсайдами и штрафными
Ради такого дела на отдельно взятой территории офсайды можно временно взять и отменить.
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interested
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Нашли, о чём сообщать.((
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ U. M. A. Muhammad
Открою тебе секрет попадания в офсайд это очень тонкая грань перед открывание и выходом один на один с вратарём, это значит форвард всегда на готове, или ты увидел тут каких то прям плохих футболистов? Если ты посмотришь ещё то увидишь половину голов прошлого сезона и половину ударов мю прошлого сезона.
Так это и минус. У Роналду неадекватное количество офсайдов на количество рывков и минут. Он банально не успевает вернуться
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rigobersong
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Ответ Elnur Aliyev
Интересно, старик Ферги назовёт своего любимчика "родился в оффсайде" или только Пиппо можно было так называть?)
Пиппо играл на линии офсайда, он бы гением и великим Чемпионом Мира:) Сравнивать Пиппо с кринжтиану просто смешно:))
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rigobersong
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Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Ахахахах🤣🤣🤣🤣🤣
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rigobersong
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Роналду сидел на скамейке и почти больше всех попал в офсайд 🤣 Помню смотрел стату половина офсайдов МЮ прошлого сезона это Роналду
Ничего удивительного, стоял около пустых ворот в паре метров не двигаясь и ждал когда ему пас отдадут:) Он так последние лет 10 играет:)🤣
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Elnur Aliyev
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Интересно, старик Ферги назовёт своего любимчика "родился в оффсайде" или только Пиппо можно было так называть?)
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U. M. A. Muhammad
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Роналду сидел на скамейке и почти больше всех попал в офсайд 🤣 Помню смотрел стату половина офсайдов МЮ прошлого сезона это Роналду
Открою тебе секрет попадания в офсайд это очень тонкая грань перед открывание и выходом один на один с вратарём, это значит форвард всегда на готове, или ты увидел тут каких то прям плохих футболистов? Если ты посмотришь ещё то увидишь половину голов прошлого сезона и половину ударов мю прошлого сезона.
+17
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GuruFutbola
Комментарий удален
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Дядя ТУРА
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Ответ llolishe
Новость ниже про Индзаги-случайность?
По мне наш Сычев был человек офсайд
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Родя Раскольников
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Роналду сидел на скамейке и почти больше всех попал в офсайд 🤣 Помню смотрел стату половина офсайдов МЮ прошлого сезона это Роналду
Так Роналду король офсайдов (аналог "Руки Бога", если угодно), чего только кампания в ЛЧ его последних сезонов в Реале до введения ВАР стоит.
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Jurgen Klinsmann
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Ответ llolishe
Новость ниже про Индзаги-случайность?
это его братишка, но все равно символично получилось)
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Александр Г.
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Зидан никогда не попадал
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Kyancey
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Килиан Сычёв
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Zakal
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Как же крут криш,и это в 37 лет.Теперь арабов будет радовать своими офсайдами и штрафными
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GuruFutbola
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Главное достижение кринжа прошлого года
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llolishe
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Новость ниже про Индзаги-случайность?
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Гегенпрессинг Рангника
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Роналду сидел на скамейке и почти больше всех попал в офсайд 🤣
Помню смотрел стату половина офсайдов МЮ прошлого сезона это Роналду
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-14
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