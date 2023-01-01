Мбаппе чаще всех попадал в офсайд в 2022-м в топ-5 лигах, Роналду – в пятерке

чаще всех в топ-5 лигах попадал в офсайд в 2022 году.

Случалось это 38 раз за прошлый год. Вторую и третью строчку делят из «Атлетика» и из «Удинезе» – по 32 раза.

, который 2022 год провел в «Манчестер Юнайтед», занял четвертое место (28 раз). Столько же раз в офсайд попал Антони Модест из дортмундской «Боруссии».

Десятое место у Карима Бензема из «Реала» – 24.