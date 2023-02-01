Пензенский «Зенит» уволил спортивного директора по итогам служебной проверки.

Напомним, 27 января состоялся «матч-призрак»: на статистических ресурсах отображался матч пензенской команды против «Знамени» из (4:4). Букмекеры принимали на игру ставки, но «Знамя» отрицало факт проведения встречи. Результат матча был опубликован на сайте «Зенита», но клуб отказался от комментариев.

«27 января футболисты основного состава «Зенит» Пенза со своей базы не выезжали, проводили тренировочную игру в г. Пензе с командой «Зенит-М» (дублирующий состав) в рамках подготовки к Первенству России ФНЛ-2022-2023, которое продолжится 2 апреля 2023 года.

По факту размещения непроверенной информации об игре «Зенит» Пенза – «Знамя» Ногинск проведена служебная проверка. Виновные в данном инциденте лица были наказаны, в частности спортивный директор (Максим Ольховский – прим.) уволен с занимаемой должности с 1 февраля 2023 года. Данную должность он занимал с 16 января 2023 года», – говорится в заявлении « ».

😱 В России сыграли матч-призрак. На него принимали ставки! Исследование Sports.ru