«Зенит» Пенза уволил спортивного директора, назначенного 16 января, после проверки ситуации с «матчем-призраком». Клуб заявил, что не покидал базу

Теги товарищеские матчи (клубы) отставки Вторая лига Зенит Пенза Знамя Ногинск Футбол

Пензенский «Зенит» уволил спортивного директора по итогам служебной проверки.

Напомним, 27 января состоялся «матч-призрак»: на статистических ресурсах отображался матч пензенской команды против «Знамени» из Ногинска (4:4). Букмекеры принимали на игру ставки, но «Знамя» отрицало факт проведения встречи. Результат матча был опубликован на сайте «Зенита», но клуб отказался от комментариев.

«27 января футболисты основного состава «Зенит» Пенза со своей базы не выезжали, проводили тренировочную игру в г. Пензе с командой «Зенит-М» (дублирующий состав) в рамках подготовки к Первенству России ФНЛ-2022-2023, которое продолжится 2 апреля 2023 года.

По факту размещения непроверенной информации об игре «Зенит» Пенза – «Знамя» Ногинск проведена служебная проверка. Виновные в данном инциденте лица были наказаны, в частности спортивный директор (Максим Ольховский – прим.) уволен с занимаемой должности с 1 февраля 2023 года. Данную должность он занимал с 16 января 2023 года», – говорится в заявлении «Зенита».

😱 В России сыграли матч-призрак. На него принимали ставки! Исследование Sports.ru

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36 комментариев

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СИ
Опять скандал в нашем футболе. Чертаново - сколько только осуждённых?. Сколько только свидетелей?
Я считаю надо компетентным органам присмотреться к рфс.
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Mel"s
зенит он и в пензе зенит
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nugoboss
Фантомас что ли 😁
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гилберт
Ответ А Р
другого от Зенита нельзя было ожидать
Зенит в пердив?
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гилберт
Ответ Tahir Turk
Вот чел, зашёл спортдиром на 2 недели, бабло распилил и был таков
Он уже за бугром.
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Gestor_36
зенит как всегда в своем репертуаре!
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Александр Граф
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Интересно, будет комментарий типа - другого от Зенита нельзя было ожидать
уже на месте
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Verhovn
Ответ Volgogradets
у зенитов махинации всегда в крови
Да-да! Мы такие! 🤣
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Российский пользователь
Афера за две недели, круто!
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DekiB
Ответ korysh
да тут надо следственному комитету проверку делать, а не клубу
Как комитет должен узнать, что ему надо что-то делать?))) Ты сообщил?
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Volgogradets
у зенитов махинации всегда в крови
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Verhovn
Ответ Julia Balinova
Остаётся только порадоваться, что пресса и публичные расследования всё-таки все еще имеют хоть какое-то влияние хоть на что-то. Пусть даже это потеря работы жуковатым спортдиром заштатного футбольного клуба.
А жуковатые в курсе что их отменили? Вы плохо знаете глубинку России. Это для них не скандал, а недоразумение.)
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Silent2006
Ответ Пирс Морган
Должность: спортивный директор Стаж: 2 недели
У Пирса Моргана в трудовой книжке есть такая запись, верю.
+3
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Julia Balinova
Остаётся только порадоваться, что пресса и публичные расследования всё-таки все еще имеют хоть какое-то влияние хоть на что-то. Пусть даже это потеря работы жуковатым спортдиром заштатного футбольного клуба.
+1
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TOMSK
Пемза в зените славы!)
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Verhovn
Ответ Alibi_URAL
Если бы Зенит был питерский, то не завели бы, а тут...
Есть нюанс. Питерский так бы дëшего не спалился.
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Алекс Кадет
красавцы распила бабла на ставках!
+1
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Добрый_Ээх
Ответ Eleman SPb
Быстро про вернул схему и свалил, дело уголовное будет на него?
Кто ж его посадит, он же из Зенита
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Alibi_URAL
Ответ Eleman SPb
Быстро про вернул схему и свалил, дело уголовное будет на него?
Если бы Зенит был питерский, то не завели бы, а тут...
+2
-4
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Verhovn
Зенит - живи! Гы😃 Пенза - привет!
+2
0
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ЫЫыыы
Ответ Tahir Turk
Вот чел, зашёл спортдиром на 2 недели, бабло распилил и был таков
гопник какой то. умненькие ребята годами доят клубы и в юх не дуют
+4
0
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korysh
да тут надо следственному комитету проверку делать, а не клубу
+2
0
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Андрэ Кадет
поднял бабки на всех ставках,наверно и сам поставил на такой счёт
называется,деньги из воздуха
+3
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Eleman SPb
Быстро про вернул схему и свалил, дело уголовное будет на него?
+3
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А Р
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Интересно, будет комментарий типа - другого от Зенита нельзя было ожидать
другого от Зенита нельзя было ожидать
+43
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+41
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