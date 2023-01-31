Букмекеры принимали ставки на игру «Зенит» Пенза – «Знамя». Клуб из Ногинска отрицает участие в матче, пензенцы отказываются от комментариев

В России состоялся «матч-призрак».

27 января команды Второй лиги «Знамя» Ногинск и «Зенит» Пенза провели товарищеский матч в Краснодарском крае. Он завершился ничьей со счетом 4:4, все голы были забиты во втором тайме.

Букмекеры принимали ставки на эту игру, она отображалась на статистических ресурсах. Однако «Знамя» отрицает проведение встречи – на просьбу болельщиков сообщить в группе в ВК исход матча клуб ответил: «Сегодня все игроки были на тренировке. Такого матча не будет». Однако в тот же день «Зенит» сообщил результат матча на своем сайте.

Позднее пензенцы написали в своей группе в ВК, что 27 января основной состав «Зенита» обыграл молодежный со счетом 4:1. Через 3 дня в сообществе клуба появилась и запись с результатом игры против «Знамени».

За неделю до встречи на сайтах «Зенита» и «Знамени» появился анонс матча между этими командами. На сайте пензенцев новость по-прежнему доступна, пост команды из Ногинска был удален, но следы страницы все еще можно найти, вставив в поисковую строку «Яндекса» ее URL.

Зритель, присутствовавший на матче, описал его ход.

«На трибунах собралось человек 10-15, но это понятно: матч неизвестных команд в середине рабочего дня (игра началась в 11:00 по Москве – Sports.ru). В первом тайме несколько раз футболисты не забивали из убойных позиций. Специально или случайно? Сказать сложно.

У «Знамени» была бело-фиолетовая форма с клубной эмблемой и титульным спонсором GPS. Кто-то даже бегал в майках Павлюченко и Самедова (выступал за «Знамя» с августа 2019-го по январь 2021 года – Sports.ru). У «Зенита» – белая с логотипом клуба. Судей я где-то уже видел. Наверное, в матчах [Краснодарского] края».

Пресс-атташе «Зенита» отказался давать комментарии по этому матчу: «Не надо задавать вопросы. Сегодня не отвечаю на них, нет настроения», – заявил Николай Шумилин.

Руководитель «Знамени» по связям с общественностью Евгений Лукьянов согласился на разговор.

– Последняя новость на вашем сайте – от 11 апреля 2022-го. Как давно его перестали вести?

– Его вела девочка, которая ушла в декрет. Пока некому его поручить. Нам проще все новости выкладывать в ВК. Но согласен, надо оживлять сайт.

– Как в клубных медиа появилась информация о матче с «Зенитом»?

– У нас ее не было, только у Пензы.

– Есть кэш браузера.

– Можете прислать? Я не видел.

– Чем сейчас занимается команда?

– Тренируется в Ногинске, в крытом и тренажерном залах. Скоро приступим к занятиям на поле в Балашихе.

– Собираетесь реагировать на ситуацию?

– Посовещались внутри клуба. Мнения разделились. С одной стороны, надо разобраться. С другой – не хотелось бы влипнуть в скандал. Мы ни при чем, а вокруг нас уже какой-то негатив. Пока не знаем, как поступить.

Связался с Пензой. Директор [«Зенита»] тоже полвечера потратил, чтобы выяснить, что произошло. Обещал поделиться информацией, как что-то узнает. Пока тишина. Пресс-атташе «Зенита» болеет, поэтому не факт, что получится быстро, – сказал Лукьянов.

😱 В России сыграли матч-призрак. На него принимали ставки! Исследование Sports.ru