Букмекеры принимали ставки на игру «Зенит» Пенза – «Знамя». Клуб из Ногинска отрицает участие в матче, пензенцы отказываются от комментариев

Теги премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Вторая лига Зенит Пенза Ставки на футбол Знамя Ногинск Футбол

В России состоялся «матч-призрак». 

27 января команды Второй лиги «Знамя» Ногинск и «Зенит» Пенза провели товарищеский матч в Краснодарском крае. Он завершился ничьей со счетом 4:4, все голы были забиты во втором тайме. 

Букмекеры принимали ставки на эту игру, она отображалась на статистических ресурсах. Однако «Знамя» отрицает проведение встречи – на просьбу болельщиков сообщить в группе в ВК исход матча клуб ответил: «Сегодня все игроки были на тренировке. Такого матча не будет».  Однако в тот же день «Зенит» сообщил результат матча на своем сайте.

Позднее пензенцы написали в своей группе в ВК, что 27 января основной состав «Зенита» обыграл молодежный со счетом 4:1. Через 3 дня в сообществе клуба появилась и запись с результатом игры против «Знамени».

За неделю до встречи на сайтах «Зенита» и «Знамени» появился анонс матча между этими командами. На сайте пензенцев новость по-прежнему доступна, пост команды из Ногинска был удален, но следы страницы все еще можно найти, вставив в поисковую строку «Яндекса» ее URL. 

Зритель, присутствовавший на матче, описал его ход.

«На трибунах собралось человек 10-15, но это понятно: матч неизвестных команд в середине рабочего дня (игра началась в 11:00 по Москве – Sports.ru). В первом тайме несколько раз футболисты не забивали из убойных позиций. Специально или случайно? Сказать сложно.

У «Знамени» была бело-фиолетовая форма с клубной эмблемой и титульным спонсором GPS. Кто-то даже бегал в майках Павлюченко и Самедова (выступал за «Знамя» с августа 2019-го по январь 2021 года – Sports.ru). У «Зенита» – белая с логотипом клуба. Судей я где-то уже видел. Наверное, в матчах [Краснодарского] края».

Пресс-атташе «Зенита» отказался давать комментарии по этому матчу: «Не надо задавать вопросы. Сегодня не отвечаю на них, нет настроения», – заявил Николай Шумилин.

Руководитель «Знамени» по связям с общественностью Евгений Лукьянов согласился на разговор.

– Последняя новость на вашем сайте – от 11 апреля 2022-го. Как давно его перестали вести?

– Его вела девочка, которая ушла в декрет. Пока некому его поручить. Нам проще все новости выкладывать в ВК. Но согласен, надо оживлять сайт.

– Как в клубных медиа появилась информация о матче с «Зенитом»?

– У нас ее не было, только у Пензы.

– Есть кэш браузера.

– Можете прислать? Я не видел.

– Чем сейчас занимается команда?

– Тренируется в Ногинске, в крытом и тренажерном залах. Скоро приступим к занятиям на поле в Балашихе.

– Собираетесь реагировать на ситуацию?

– Посовещались внутри клуба. Мнения разделились. С одной стороны, надо разобраться. С другой – не хотелось бы влипнуть в скандал. Мы ни при чем, а вокруг нас уже какой-то негатив. Пока не знаем, как поступить.

Связался с Пензой. Директор [«Зенита»] тоже полвечера потратил, чтобы выяснить, что произошло. Обещал поделиться информацией, как что-то узнает. Пока тишина. Пресс-атташе «Зенита» болеет, поэтому не факт, что получится быстро, – сказал Лукьянов.

😱 В России сыграли матч-призрак. На него принимали ставки! Исследование Sports.ru

21 комментарий

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Добрый Ретроград
Гойсударство крышует букмекеров. Это хуже наркоты.
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Будь Мужиком
Это чистые уголовные дела!!!
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remontada
Азартные игры у нас запрещены, зато букмекеров государство поощряет - матч.тв рекламирует их круглосуточно, в перерывах вставляя в телесетку какие-то спортивные события.
Театр абсурда.
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misfits90
Ответ Recreated
Букмекеры заодно с футболёрами отбирают последние деньги с "всезнающих" ставочников!
Это лучше, чем на водку пустят)
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misfits90
Ответ шатанледс 12
Так буки даже отдельные ночные лиги ноунеймов создают. На спортсе даже статья была про это вроде бы. Рассчитано на то чтобы выдоить деньги у конченных лудоманов
Кхм. Не выдоить, а отмыть, это разные вещи. Когда кто-то вносит под поражение бабки, они уже чистые) Это работает уже давненько, так и сложно угадать, какие матчи реальные, какие нет. Пузырь лопнут давно
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Trash Talking
Ответ Гусеконь
а зачем буки принимали деньги на чёрт знает какой матч? Мы во дворе играем. Буки на него не хотят принять ставки? Принимают ставки на донные лиги, при чём просто на тову между ними, а потом на договорняки жалуются?
Те, кто делают ставки, знают, что 11:00 - то время, когда матчей в футболе минимум и нужно больше матчей для линии (по мнению буков). В это время разве что идут какие-нибудь игры Вьетнама или Индонезии.
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Recreated
Букмекеры заодно с футболёрами отбирают последние деньги с "всезнающих" ставочников!
0
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шатанледс 12
Ответ Гусеконь
а зачем буки принимали деньги на чёрт знает какой матч? Мы во дворе играем. Буки на него не хотят принять ставки? Принимают ставки на донные лиги, при чём просто на тову между ними, а потом на договорняки жалуются?
Так буки даже отдельные ночные лиги ноунеймов создают. На спортсе даже статья была про это вроде бы. Рассчитано на то чтобы выдоить деньги у конченных лудоманов
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+3
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Спартакус Москвакус
Ответ Tigo_Volchara93
Пока молодые пацаны из соседней страны где летают ракеты по домам переходят в сильнейшую лигу мира, в России творится какой-то бардак То Абрамович жертвует 2.3 миллиарда $ Украине, то айфоны дарит бойцам ВСУ, то матчи призраки играют…
По переходу пацанов в АПЛ , как то странно что после СВО такие трансферы , хороший способ передачи денег для ВСУ ,тем более они это не сильно скрывают
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софочка
Ответ Тиджани Бабангида
Такой футбол нам не нужен….
Так его и не было
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Извилина Заремы
А сравнял на последней минуте Иосиф Бенаюнов. 4:4. Ля-ля-ля.
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заляпут
Ответ Shuller18
Абрамович ничего не жертвует, от не получил ни копейки от продажи Челси. И ты серьезно думаешь, что в Украине нет такого бардака в футболе?)
С Абрамовичем поступили, как типичные неблагодарные че##и !
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Dmitriy Racheev
"на просьбу болельщиков"
Ох уж, эти болельщики. только портят все
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заляпут
Ответ Tigo_Volchara93
Пока молодые пацаны из соседней страны где летают ракеты по домам переходят в сильнейшую лигу мира, в России творится какой-то бардак То Абрамович жертвует 2.3 миллиарда $ Украине, то айфоны дарит бойцам ВСУ, то матчи призраки играют…
Ты бы лучше за наших пацанов думал, а не из тех, их соседней страны. Твои пацаны из соседней страны извиняются за то, что с русскими людьми здороваются, подумай об этом на досуге. Если ты считаешь, что переход в сильнейшие футбольные лиги это прям так круто и жизненно важно, то я тебе соболезную. Помни всегда слова Арриго Саки: «Футбол – самое важное дело из всех неважных дел».
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Гусеконь
а зачем буки принимали деньги на чёрт знает какой матч? Мы во дворе играем. Буки на него не хотят принять ставки?
Принимают ставки на донные лиги, при чём просто на тову между ними, а потом на договорняки жалуются?
+13
0
+13
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Shuller18
Ответ Tigo_Volchara93
Пока молодые пацаны из соседней страны где летают ракеты по домам переходят в сильнейшую лигу мира, в России творится какой-то бардак То Абрамович жертвует 2.3 миллиарда $ Украине, то айфоны дарит бойцам ВСУ, то матчи призраки играют…
Абрамович ничего не жертвует, от не получил ни копейки от продажи Челси.
И ты серьезно думаешь, что в Украине нет такого бардака в футболе?)
+5
-2
+3
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заляпут
Здорово, следующий раз заранее предупредите !
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King_X
Ну тут по классике,
Во всем виноват питерский Зенит - в пердив их (с) Заремка
+10
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dudufufu
Зенит же, хоть и из Пензы
+4
-7
-3
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Tigo_Volchara93
Комментарий скрыт
+3
-12
-9
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Тиджани Бабангида
Такой футбол нам не нужен….
+17
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