Конте о «Тоттенхэме»: «Может, мы забыли, как надо страдать. 21 пропущенный в 10 матчах – будто команда из зоны вылета»

раскритиковал игру «Тоттенхэма» в обороне.

Лондонцы пропустили 31 гол в 20 матчах текущего сезона АПЛ.

«21 пропущенный мяч в 10 последних матчах – обычно это показатель команды, которая находится в зоне вылета.

Думаю, что мы должны улучшить наш командный дух, волю, желание. Может, мы забыли, как надо страдать... Нужно сохранять результат, показывать волю и желание, чтобы не пропустить гол.

Не вспомню, сколько раз на ноль сыграл Уго Льорис в прошлом сезоне. Но в этом сезоне мы пропускаем как минимум два мяча – это наш средний показатель. Это как команда, которая борется в зоне вылета.

Мы добились прогресса в некоторых аспектах. Но в других элементах нужно вернуться к тому, что мы делали в прошлом сезоне, и быть более солидными и сконцентрированными», – сказал главный тренер « ».

Конте смело сыграл против «Сити» (вау!). Но почему-то продолжал, даже получив перевес в счете (не вау!)