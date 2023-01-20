Конте о «Тоттенхэме»: «Может, мы забыли, как надо страдать. 21 пропущенный в 10 матчах – будто команда из зоны вылета»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте раскритиковал игру «Тоттенхэма» в обороне.

Лондонцы пропустили 31 гол в 20 матчах текущего сезона АПЛ.

«21 пропущенный мяч в 10 последних матчах – обычно это показатель команды, которая находится в зоне вылета.

Думаю, что мы должны улучшить наш командный дух, волю, желание. Может, мы забыли, как надо страдать... Нужно сохранять результат, показывать волю и желание, чтобы не пропустить гол.

Не вспомню, сколько раз на ноль сыграл Уго Льорис в прошлом сезоне. Но в этом сезоне мы пропускаем как минимум два мяча – это наш средний показатель. Это как команда, которая борется в зоне вылета.

Мы добились прогресса в некоторых аспектах. Но в других элементах нужно вернуться к тому, что мы делали в прошлом сезоне, и быть более солидными и сконцентрированными», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

Конте смело сыграл против «Сити» (вау!). Но почему-то продолжал, даже получив перевес в счете (не вау!)

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ss_podonok
моуриньо ещё года два назад просил шкриньяра топового. вместо этого брали роялов ромеров - затычек в оборону. про уровень дайера и дэвиса при всём уважении к старожилам говорить не хочется
эххх когда мы были, молодыми https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2017/01/spurs-riding-e1485276860897.jpg
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Шева
Вы как раз являетесь лучшим тренером по налаживанию обороны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Этот Райола хочет денег
Это все конечно эмоционально, ярко, но как то беспомощно, без конкретики. Что должны делать игроки после такой речи? выходить и морщить лоб, изображать горе, грызть себе руку и не плакать? Может все таки Конте пересмотреть и переосмыслить свои схемы и тактику.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JealousNobody
Ответ Buharoid
Льорис в этом сезоне это жесть. То, что Лангле, Дайер и Санчес клоуны было понятно изначально, но от Уго такого не ждали точно.
Возраст взял свое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Анохин
Ответ Buharoid
Как житель РФ не особо понимаю, как это можно забыть.
Как житель РФ не особо понимаю, как это можно чувствовать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buharoid
Ответ Log in
"Может, мы забыли, как надо страдать." Как ласкает слух эта фраза )
Как житель РФ не особо понимаю, как это можно забыть.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ Buharoid
Льорис в этом сезоне это жесть. То, что Лангле, Дайер и Санчес клоуны было понятно изначально, но от Уго такого не ждали точно.
Мне кажется идеальный вариант для них был бы Мелье из Лидса. Уго легенда шпор, но согласен, что очень сильно сдал. Возраст берет свое.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buharoid
Льорис в этом сезоне это жесть. То, что Лангле, Дайер и Санчес клоуны было понятно изначально, но от Уго такого не ждали точно.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
Миссия по неустойке началась
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashafan2
Неправильно страдаете, товарищи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
Им вратарь нужен нормальный для начала
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ПапаКарлито
Даёшь камбэк Поча
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
"Может, мы забыли, как надо страдать."
Как ласкает слух эта фраза )
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
benjamin92
Причём здесь Челси?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Справедливости ради Уго Льорис проводит слабый сезон, так что дело не только в защитниках. А вообще если Тоттенхэм хочет в следующем сезоне играть в ЛЧ, то надо срочно улучшать игру в обороне. Ну и Сона в себя привести было бы очень кстати.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Очень слабый тренер в очень слабом клубе, но даже они ещё могут вытеснить МанЮ из 4-ки
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Решето
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий