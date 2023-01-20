Конте о «Тоттенхэме»: «Может, мы забыли, как надо страдать. 21 пропущенный в 10 матчах – будто команда из зоны вылета»
Антонио Конте раскритиковал игру «Тоттенхэма» в обороне.
Лондонцы пропустили 31 гол в 20 матчах текущего сезона АПЛ.
«21 пропущенный мяч в 10 последних матчах – обычно это показатель команды, которая находится в зоне вылета.
Думаю, что мы должны улучшить наш командный дух, волю, желание. Может, мы забыли, как надо страдать... Нужно сохранять результат, показывать волю и желание, чтобы не пропустить гол.
Не вспомню, сколько раз на ноль сыграл Уго Льорис в прошлом сезоне. Но в этом сезоне мы пропускаем как минимум два мяча – это наш средний показатель. Это как команда, которая борется в зоне вылета.
Мы добились прогресса в некоторых аспектах. Но в других элементах нужно вернуться к тому, что мы делали в прошлом сезоне, и быть более солидными и сконцентрированными», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
Конте смело сыграл против «Сити» (вау!). Но почему-то продолжал, даже получив перевес в счете (не вау!)
эххх когда мы были, молодыми https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2017/01/spurs-riding-e1485276860897.jpg
Как ласкает слух эта фраза )