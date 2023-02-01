Гамид Агаларов: «Уверен в себе, знаю, на что способен. Если не забью, казнить себя не стану»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Гамид Агаларов Футбол

Форвард «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал о своих сильных качествах.

— Тренировавший «Уфу» Стукалов назвал вас игроком штрафной. Ташуев (главный тренер «Ахмата» – прим. Sports.ru) отметил вашу полезность в контратаках. Какая из характеристик вам ближе?

— Наверное, обе. Удобно и то и другое, подстроюсь под функции, которые определят тренеры.

— Переформулирую. Ваше самое сильное футбольное качество?

— Не привык себя оценивать, но, пожалуй, голевое чутье. А оно приходит с уверенностью, практикой, матчами. И функциональная база, конечно, нужна.

— Про уверенность. Насколько присуще вам это свойство характера? Часто ли комплексуете, расстраиваетесь от неудач, занимаетесь самокопанием?

— Это все вообще не про меня. Уверен в себе, знаю, на что способен. Если не забью, казнить себя не стану. Комплексов и бессонницы тоже нет, нервная система в порядке. Тяжело засыпаю после матчей, но это удел всех футболистов, — сказал лучший бомбардир прошлого сезона Мир РПЛ.

В 14 матчах текущего сезона Агаларов забил лишь 2 гола.

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5 комментариев

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здоровяк
Ответ dreamstep
Не забывайте что пацану всего 22 года, посчитайте сколько в этом возрасте забили Кокора и Смол которые считаются мегаталантами. Ещё вернётся, учитывая что отец у него футбольный и вряд ли пустит во все тяжкие.
Кокорин как раз лучший свой уровень показывал на отрезке возраста 21-23
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Max Zhomkov
Ну кстати бывает что игрок ярко играет сезон-два, потом спад, а потом снова выходит на более менее уровень. Вон тот же Чалов как пример, как его полоскали в прошлом сезоне. Судя по прошлому сезону у Аггаларова действительно чуйка есть. Так что ещё шанс есть у него заиграть)))
0
0
0
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dreamstep
Не забывайте что пацану всего 22 года, посчитайте сколько в этом возрасте забили Кокора и Смол которые считаются мегаталантами. Ещё вернётся, учитывая что отец у него футбольный и вряд ли пустит во все тяжкие.
+3
0
+3
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Мосгорсуд
Обыкновенный односезонный ,,форвард,,
+2
-1
+1
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Пепси пеналдувич
Максимум извинится)
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