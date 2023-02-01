Гамид Агаларов: «Уверен в себе, знаю, на что способен. Если не забью, казнить себя не стану»

Форвард « » рассказал о своих сильных качествах.

— Тренировавший «Уфу» Стукалов назвал вас игроком штрафной. Ташуев (главный тренер «Ахмата» – прим. Sports.ru) отметил вашу полезность в контратаках. Какая из характеристик вам ближе?

— Наверное, обе. Удобно и то и другое, подстроюсь под функции, которые определят тренеры.

— Переформулирую. Ваше самое сильное футбольное качество?

— Не привык себя оценивать, но, пожалуй, голевое чутье. А оно приходит с уверенностью, практикой, матчами. И функциональная база, конечно, нужна.

— Про уверенность. Насколько присуще вам это свойство характера? Часто ли комплексуете, расстраиваетесь от неудач, занимаетесь самокопанием?

— Это все вообще не про меня. Уверен в себе, знаю, на что способен. Если не забью, казнить себя не стану. Комплексов и бессонницы тоже нет, нервная система в порядке. Тяжело засыпаю после матчей, но это удел всех футболистов, — сказал лучший бомбардир прошлого сезона Мир .

В 14 матчах текущего сезона Агаларов забил лишь 2 гола.