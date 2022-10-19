Агаларов забил впервые за 3 месяца, а через 8 минут его фол привел к пенальти в ворота «Ахмата»

забил впервые за три месяца, а потом его фол привел к пенальти в ворота .

На 12-й минуте форвард «Ахмата» открыл счет в матче 4-го тура Фонбет Кубка России после грубой ошибки «Оренбурга» в обороне: вратарь Николай Сысуев выскочил из ворот и снес в подкате защитника своей команды. После этого Агаларов подхватил мяч и забил в пустые ворота.

Это первый гол лучшего бомбардира минувшего сезона Мир почти за три месяца. В прошлый раз он отличился 24 июля в матче между «Ахматом» и «Факелом» (2:1) в чемпионате.

Через 8 минут судья назначил пенальти в ворота «Ахмата» после того, как Агаларов сыграл локтем в своей штрафной. По итогам этого эпизода нападающий получил желтую карточку.

Нападающий Дмитрий Воробьев реализовал пенальти, пробив паненкой.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча между «Ахматом» и (1:1, первый тайм) в прямом эфире. Также на сайте доступна текстовая онлайн-трансляция.